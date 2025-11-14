Ánh Viên tham dự cuộc thi “Người sắt”, chung đội với “dị nhân” chạy xuyên Việt

😮 “Tiểu tiên cá” Ánh Viên tham dự Ironman gây trầm trồ

Mới đây, cộng đồng thể thao Việt Nam trở nên xôn xao trước thông tin cựu kình ngư lừng danh Nguyễn Thị Ánh Viên sẽ tham dự cuộc thi Ironman Phú Quốc 2025 diễn ra vào ngày 16/11 tới đây. Giải đấu quy tụ khoảng 2000 vận động viên đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ánh Viên tham dự cuộc thi Ironman tại Phú Quốc, chung đội với Nguyễn Văn Long (bìa phải) và Quang Nguyễn

Đây là giải đấu 3 môn phối hợp gồm bơi biển, đạp xe và chạy bộ, được ví von cuộc thi chỉ dành cho “người sắt”. Tại Ironman tới đây, Ánh Viên sẽ tham dự nội dung đồng đội. Cô sẽ góp sức ở phần thi bơi biển có cự ly 1,9km trong đội của mình.

Ánh Viên là tượng đài lừng danh của bơi lội nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Cô giành tổng cộng 25 huy chương vàng SEA Games, 2 HCĐ ASIAD, HCV Olympic trẻ…cùng nhiều danh hiệu, kỷ lục ở đấu trường trong nước và quốc tế.

Sau khi giã từ tuyển quốc gia vào năm 2021 và chính thức giải nghệ 1 năm sau đó, Ánh Viên tham dự nhiều hoạt động cộng đồng gây chú ý. Cô cũng từng nhiều lần thử sức với bơi biển, từng thực hiện màn bơi biển từ 1 điểm ở đất liền ra đảo với quãng đường gần 5km trong 1 giờ 26 phút 33 giây.

👍 Làm đồng đội với “dị nhân” chạy xuyên Việt

Bên cạnh Ánh Viên, 2 người đồng đội trong đội hình thi 3 môn phối hợp tại Ironman tới đây của cô cũng nhận được rất nhiều sự chú ý. Theo đó, đảm nhận nội dung chạy 21km sẽ là Nguyễn Văn Long, “dị nhân” nổi tiếng của làng chạy phong trào và đã 2 lần thực hiện màn chạy xuyên Việt truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.

Ánh Viên gây trầm trồ với những màn "lột xác" về nhan sắc sau giải nghệ

Người còn lại đảm nhận nội dung đạp xe đạp quãng đường 90km là Quang Nguyễn, một VĐV thể thao phong trào cũng khá nổi tiếng và đã từng một mình hoàn thành cuộc thi Ironman.

Sự kết hợp của bộ ba “đình đám” này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Nhiều người còn nhận xét đây là một trong những đội ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

🗣️ Người trong cuộc nói gì?

Trái ngược với những nhận xét về khả năng chiến thắng cao từ cộng đồng, Nguyễn Thị Ánh Viên hay Nguyễn Văn Long đều tỏ ra khiêm tốn trước cuộc thi.

Ánh Viên cho biết: “Tôi tham dự cuộc thi với mong muốn lớn nhất là trải nghiệm, cố gắng hết sức mình chứ không đặt mục tiêu quá cao. Một phần tôi đưa học trò đi thi nên sẵn dịp cũng muốn thử sức”.

Chân chạy Nguyễn Văn Long chia sẻ: “Sự kết hợp của 3 anh em khá là tình cờ và cũng chỉ khoảng 2 tuần trở lại đây. Tôi đánh giá rất cao Ánh Viên cũng như anh Quang Nguyễn ở các nội dung của họ. Cá nhân tôi quen với chạy đường dài, còn 21km thì chắc chắn sẽ còn nhiều người giỏi hơn tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình và hy vọng có được trải nghiệm tuyệt vời nhất”.