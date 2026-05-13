Mỹ nhân bỏ chồng sắp cưới vì “nam thần sát gái”, chuyện tình chấn động pickleball

Làng pickleball thế giới đang chấn động bởi drama tình ái được ví còn hấp dẫn hơn cả phim truyền hình. Bộ phim tài liệu Partners vừa hé lộ cú sốc lớn nhất hậu trường PPA Tour, chuyện tình đẹp như mơ giữa Hunter Johnson và Parris Todd tan vỡ ngay trước thềm đám cưới vì sự xuất hiện của một “nam thần sát gái”.

Hunter và hôn thê Parris chia tay gây sốc

Từ cặp đôi vàng của pickleball đến cú đổ vỡ gây sốc

Trong nhiều năm, Hunter Johnson và Parris Todd được xem là cặp đôi hoàn hảo của pickleball chuyên nghiệp. Một bên là tay vợt nam bền bỉ, giàu ý chí vươn lên. Bên kia là mỹ nhân đình đám sở hữu nhan sắc nổi bật cùng thành tích từng đánh bại “nữ hoàng” Anna Leigh Waters để vô địch đơn nữ.

Họ xuất hiện cùng nhau ở hầu hết các giải đấu, hỗ trợ cả trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Chuyện tình ấy đẹp đến mức nhiều người tin rằng đám cưới của họ chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng mọi thứ bất ngờ sụp đổ khi Jaume Martinez Vich xuất hiện.

“Nam thần pickleball” khiến cả làng thể thao dậy sóng

Jaume Martinez Vich, tay vợt người Tây Ban Nha sở hữu vẻ ngoài lãng tử và phong cách đào hoa, được mô tả trong phim là “người giỏi tán tỉnh nhất cộng đồng pickleball”. Điều đáng nói, anh từng là bạn khá thân với Hunter Johnson.

Theo chia sẻ trong series, Jaume thường xuyên qua lại, gọi Hunter nhờ giúp chỗ ở hoặc ăn uống và luôn được cặp đôi chào đón nhiệt tình. Tuy nhiên, chính sự xuất hiện của anh lại bị nghi là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa Hunter và Parris rạn nứt không thể cứu vãn.

Dù bộ phim không khẳng định có chuyện ngoại tình, những chi tiết đầy ẩn ý, ánh mắt né tránh và sự im lặng của người trong cuộc khiến khán giả gần như tự đưa ra câu trả lời.

Khi bị công kích là “người thứ ba”, Jaume Martinez Vich đáp trả khá gay gắt. Tay vợt này tuyên bố chỉ anh và người liên quan mới biết chuyện gì thực sự xảy ra, đồng thời chỉ trích dư luận thích “ngồi buôn chuyện vô nghĩa”.

Martinez (bên phải) được cho là nguyên nhân khiến cặp đôi quyền lực pickleball đường ai nấy đi

Hunter Johnson: Từ trái tim tan vỡ đến số 1 thế giới

Điều khiến câu chuyện trở nên đặc biệt nằm ở cách Hunter Johnson phản ứng sau cú sốc tình cảm.

Không lao vào khẩu chiến hay tạo thêm drama, tay vợt người Mỹ chọn cách im lặng và tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp. Partners mô tả Hunter gần như “ở ẩn”, tránh đối mặt với Parris trong các không gian chung tại giải đấu.

Nhưng chính quãng thời gian đau đớn ấy lại biến anh thành phiên bản mạnh mẽ nhất. Hunter trở lại với phong độ bùng nổ, liên tiếp thống trị các giải đấu lớn và từng vươn lên vị trí số 1 pickleball đơn nam thế giới.

Nhiều người xem đây là màn “lột xác hậu chia tay” ấn tượng nhất thể thao Mỹ thời gian gần đây.