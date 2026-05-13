Thanh Thúy 1m93 cùng dàn chân dài bóng chuyền tranh giải "Hoa khôi" độc đáo

Trần Thị Thanh Thúy cùng hàng loạt chân dài bóng chuyền châu Á sẽ không chỉ tranh tài trên sân đấu mà còn bước vào cuộc đua nhan sắc đặc biệt tại giải bóng chuyền nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền 2026. Trước giờ khai mạc ngày 15/5, giải đấu đang nóng lên bởi danh hiệu “Miss Áo Bà Ba” độc đáo chưa từng có.

Thanh Thúy (đứng giữa) sẽ cùng đua tài năng và đua sắc đẹp với các đối thủ ở giải đấu sắp diễn ra

Giải bóng chuyền nữ quốc tế lần thứ XV diễn ra từ ngày 15 đến 23/5 tại Nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh, quy tụ 8 đội bóng mạnh trong và ngoài nước. Dự kiến hấp dẫn về chuyên môn, mùa giải năm nay còn gây chú ý với cuộc thi “Miss Áo Bà Ba” diễn ra trong đêm Gala giao lưu ngày 19/5.

Đây được xem là phiên bản “Hoa khôi bóng chuyền” rất riêng của VTV Bình Điền, nơi các nữ VĐV tạm gác hình ảnh mạnh mẽ trên sân đấu để khoác lên mình tà áo bà ba truyền thống Nam Bộ.

Sự xuất hiện của những gương mặt nổi bật như Thanh Thúy cao 1m93, các tay đập Nhật Bản từ Gunma Green Wings hay dàn VĐV cao trên 1m90 của Jiangsu Women's Volleyball Club hứa hẹn khiến cuộc thi sắc đẹp này trở thành tâm điểm ngoài sân bóng.

Ban tổ chức cho biết sẽ trao giải thưởng riêng cho một VĐV Việt Nam và một VĐV quốc tế có phần trình diễn áo bà ba ấn tượng nhất. Hình ảnh các ngoại binh Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc diện trang phục truyền thống miền Tây được kỳ vọng tạo nên những khoảnh khắc “gây thương nhớ” với người hâm mộ.

Giải đấu quy tụ dàn đội bóng mạnh nhất nhiều năm qua

Bên cạnh câu chuyện nhan sắc, giải đấu vẫn được đánh giá rất cao về chuyên môn. Giải đấu năm nay đánh dấu cột mốc 20 năm tổ chức và quy tụ nhiều CLB hàng đầu châu Á.

Ở bảng A, chủ nhà VTV Bình Điền Long An sẽ cạnh tranh cùng Jiangsu (Trung Quốc), Binh Chung Thong Tin và VietinBank Women's Volleyball Club.

Trong khi đó, bảng B quy tụ Gunma Green Wings, Suwon City, LPBank Ninh Bình và Hà Nội Tasco Auto.

Điểm nhấn lớn nhất trước giờ khai mạc chính là màn tái ngộ đầy cảm xúc giữa Thanh Thúy và CLB cũ Gunma Green Wings. Chủ công số 1 Việt Nam từng thi đấu nổi bật tại Nhật Bản và giúp đội bóng này tạo dấu ấn ở SV League.

Ngoài Thanh Thúy, giải còn quy tụ nhiều tuyển thủ quốc gia như Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Khánh Đang hay các ngoại binh Cuba chất lượng của VTV Bình Điền Long An là Lianet Garcia Anglada và Regla Martinez Ortiz.

Chủ nhà VTV Bình Điền Long An cũng bước vào giải với quyết tâm rất lớn sau 9 năm chưa thể trở lại ngôi vô địch. Dưới sự dẫn dắt của cựu phụ công huyền thoại Nguyễn Thị Ngọc Hoa, đội bóng miền Tây đang được kỳ vọng vừa chinh phục danh hiệu, vừa tạo nên một kỳ Cúp VTV9 - Bình Điền giàu bản sắc nhất từ trước tới nay.