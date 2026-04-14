Barcelona tái đấu Atletico: Yamal quyết truyền cảm hứng, Flick đau đầu tuyến giữa

Yamal quyết truyền cảm hứng

Barcelona đang đối mặt thử thách cực lớn trong hành trình giành vé vào bán kết Champions League, sau khi để thua 0-2 trước Atletico Madrid ở trận lượt đi ngay tại Nou Camp. Thống kê không ủng hộ đội bóng xứ Catalunya khi họ đã thất bại trong cả 6 lần gần nhất tại đấu trường châu Âu, mỗi khi thua trận lượt đi trên sân nhà. Lamine Yamal được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong cơ hội lật ngược tình thế của Barcelona.

Yamal khẳng định toàn đội sẽ “chiến đấu vì màu cờ sắc áo” trong trận lượt về gặp Atletico Madrid

Trước thềm chuyến làm khách tại thủ đô Madrid, ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha đã gửi thông điệp đầy quyết tâm: “Tôi không nghĩ màn ngược dòng trước Atletico phụ thuộc hoàn toàn vào riêng mình, nhưng nếu điều đó xảy ra thì tôi cũng không ngại. Ngày mai, chúng tôi phải thi đấu theo cách vốn có, với cường độ cao nhưng vẫn giữ được bản sắc.

Chìa khóa nằm ở chỗ không xem việc lội ngược dòng là điều kỳ diệu. Đây đơn giản là trận đấu mà chúng tôi khởi đầu với bất lợi 0-2, và toàn đội cần chơi đúng với phong cách quen thuộc. May mắn là tôi đang thi đấu cho Barca, nơi quy tụ những cầu thủ chất lượng hàng đầu, những cựu binh đẳng cấp thế giới đã chứng minh điều đó qua từng năm. Chúng tôi có nhiều cái tên đủ khả năng xoay chuyển cục diện chỉ trong khoảnh khắc, và đó là lý do tôi đặt niềm tin vào tập thể này”.

Ở mùa giải 2025/26, Yamal đang thể hiện phong độ ấn tượng áo với 22 bàn thắng cùng 18 kiến tạo sau 43 lần ra sân cho Barcelona trên mọi đấu trường. Riêng tại Champions League mùa này, cầu thủ 18 tuổi đã đóng góp 5 bàn thắng và 4 kiến tạo sau 9 lần ra sân. Để giúp Barcelona hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục trên sân khách, Yamal chắc chắn sẽ cần phải thể hiện phong độ tốt nhất.

Flick để ngỏ khả năng De Jong đá chính

HLV Hansi Flick xác nhận tiền vệ Frenkie De Jong hoàn toàn có khả năng ra sân ngay từ đầu trong trận lượt về. Ngôi sao người Hà Lan đã thi đấu 10 phút cuối trong trận derby xứ Catalunya với Espanyol cuối tuần qua, thậm chí còn kiến tạo cho Marcus Rashford ấn định chiến thắng 4-1. Cầu thủ 28 tuổi vừa trở lại thi đấu sau 6 tuần vắng mặt vì chấn thương rách cơ gặp phải vào cuối tháng Hai.

Chiến lược gia người Đức cho biết: “Với De Jong, tình hình tích cực hơn nhiều so với Marc Bernal. Với Bernal thì khá khó. De Jong hoàn toàn có thể đá chính. Chúng tôi sẽ xem xét và đưa ra quyết định sau”.

Một trong những bài toán lớn của Barcelona lúc này là lựa chọn cái tên đá cặp cùng Pedri nơi tuyến giữa. Khả năng cao Eric Garcia sẽ lùi về hàng thủ để thay thế Pau Cubarsi bị treo giò, qua đó mở ra cơ hội cho De Jong hoặc Gavi. Trong khi đó, Marc Casado ít được sử dụng trong những trận cầu lớn gần đây.

Nói về khả năng ra sân của Gavi, HLV Flick nhấn mạnh: “Tất nhiên Gavi có thể thi đấu. Cậu ấy là mẫu cầu thủ luôn cống hiến hết mình cho đội bóng và CLB. Trên sân, cậu ấy không sợ bất cứ điều gì, đó là phẩm chất rất quan trọng. Chúng tôi sẽ xem cậu ấy sẽ chơi ở đâu, vào thời điểm nào. Vẫn còn thời gian và chúng tôi sẽ quyết định trong tối nay”.

HLV Flick cho rằng cuộc tái đấu giữa Barcelona và Atletico Madrid sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn khác, bất chấp việc hai đội đã chạm trán tới 5 lần trên mọi đấu trường mùa này. Dù dành sự tôn trọng cho đối thủ, ông cũng chỉ ra những yếu tố then chốt để Barcelona có thể lật ngược tình thế.

“Tôi biết chúng tôi sẽ đối đầu với một Atletico sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng. Vì vậy, toàn đội cần phòng ngự thật chắc chắn, nhưng đồng thời cũng phải dũng cảm trong tấn công, tổ chức tấn công, pressing và tận dụng tối đa mọi cơ hội. Nếu nhìn lại trận đấu trước, đó có lẽ là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội. Hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ khác, và điều đó sẽ khiến tôi hài lòng”, HLV Flick nói.

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, chiến lược gia người Đức cũng nhấn mạnh: “Tâm lý và thái độ là rất quan trọng. Bất kỳ ai theo dõi đội bóng của tôi, như tôi đã nói sau chiến thắng trước Espanyol, đều thấy rõ sự gắn kết tuyệt vời giữa cầu thủ và người hâm mộ. Điều đó cho thấy sự tôn trọng mà mọi người dành cho màn trình diễn của chúng tôi trong suốt một năm rưỡi qua, và chắc chắn sẽ tạo ra tác động tích cực.

Ở trận đấu tới, mọi yếu tố tích cực đều rất quan trọng. Chúng tôi phải tin rằng mình có thể làm được, và tôi nghĩ đội bóng đang đi đúng hướng. Trong những trận gặp Atletico, chúng tôi thường là đội chơi tốt hơn”.