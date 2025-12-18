Nóng nhất thể thao sáng 18/12: Alcaraz bất ngờ chia tay HLV Ferrero
(Tin thể thao) Carlos Alcaraz bất ngờ tuyên bố chia tay HLV Juan Carlos Ferrero chỉ 1 tháng trước khi Australian Open khởi tranh.
Trong phát biểu mới nhất, Carlos Alcaraz vừa bất ngờ tuyên bố chia tay HLV Juan Carlos Ferrero. Bộ đôi này đã giành được 24 danh hiệu lớn nhỏ cùng nhau kể từ khi Alcaraz bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. "Sau hơn 7 năm cùng nhau, tôi và HLV Ferrero đã quyết định chia tay. Chúng tôi bắt đầu khi tôi còn là một đứa trẻ. Chúng tôi đã trải qua hành trình thực sự tuyệt vời cả bên trong và bên ngoài sân". Alcaraz chia sẻ. Theo Mundodeportivo, Samuel Lopez sẽ làm HLV thay thế.
Cựu sao tennis đánh giá Djokovic cao hơn Federer và Nadal
Trong cuộc phỏng vấn mới đây, cựu số 3 thế giới, David Nalbandian trả lời không hề do dự về người giỏi nhất trong bộ ba huyền thoại Djokovic - Nadal - Federer. "Ai cũng có quan điểm riêng nhưng với tôi, Nole là người giỏi nhất. Những con số, thống kê đều chứng minh điều đó. Đa phần mọi người đều thích Federer hay Nadal hơn nhưng Djokovic giỏi hơn. Đó là điều không cần phải bàn cãi".
