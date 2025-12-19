Nóng nhất thể thao sáng 19/12: Hé lộ lý do khiến Alcaraz chia tay HLV Ferrero

Hé lộ lý do khiến Alcaraz chia tay HLV Ferrero

Theo nguồn tin nội bộ từ chuyên gia tennis Craig Shapiro, HLV Juan Carlos Ferrero đã nhiều lần yêu cầu tăng lương. Việc này khiến bố của Carlos Alcaraz không còn kiên nhẫn và quyết định chấm dứt mối quan hệ giữa tay vợt số 1 thế giới với Ferrero.

Năm nay, Alcaraz giành 2 Grand Slam và kết thúc mùa giải ở vị trí số 1 thế giới. Đây là mùa giải xuất sắc khác của tay vợt 22 tuổi. Chính vì vậy, quyết định chia tay càng khiến giới chuyên môn bất ngờ.

HLV Ferrero không còn gắn bó với Alcaraz

Chuyên gia tennis Craig Shapiro cho biết lý do khiến sự chia này diễn ra: "Có thông tin cho rằng Ferrero liên tục đòi tăng lương cao, cố gắng đàm phán hợp đồng tốt hơn, nhưng bố của Alcaraz đã kiên quyết chấm dứt cuộc thảo luận và mối quan hệ".

Kyrgios đáp trả dí dỏm trước chỉ trích về trận đấu gặp Aryna Sabalenka

Nick Kyrgios vẫn bình thản trước những chỉ trích xung quanh trận đấu với tay vợt nữ Aryna Sabalenka, khi tay vợt Australia khẳng định anh “thích những điều khác biệt”: "Tôi nghĩ cơ hội thắng của mình rất cao. Tôi tự tin vào khả năng bản thân. Trận đấu sẽ rất vui, nhưng tôi cũng hơi lo lắng. Tôi thích làm những điều khác biệt. Thật lòng mà nói, không nhiều tay vợt nam ở vị trí của tôi dám nhận lời và nắm bắt cơ hội này. Chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra".

Tay vợt nữ Philippines làm nên lịch sử ở SEA Games

Alexandra Eala một lần nữa mang lại niềm tự hào cho đất nước khi giành huy chương vàng ở SEA Games 33. Tay vợt người Philippines đánh bại Mananchaya Sawangkaew (Thái Lan) ở chung kết với tỷ số 6-1, 6-2. Eala trở thành tay vợt nữ Philippines đầu tiên giành huy chương vàng đơn SEA Games kể từ Maricris Fernandez vào năm 1999.

Anthony Joshua chỉ trích gay gắt Tyson Fury

Joshua hiện đang chuẩn bị cho trận đấu hạng nặng với Jake Paul vào ngày 19/12. Nhưng mối thù với Fury lại trở thành tâm điểm chú ý tuần này, khi thông tin về khả năng 2 người đối đầu năm 2026 ngày càng rõ nét. Fury đăng video trên Instagram, gọi đối thủ lâu năm là “kẻ thua cuộc thiếu phong cách”, phản ứng trước phát ngôn của Joshua rằng anh sẽ “giết” Paul nếu có cơ hội.

Joshua đáp trả lại: "Tôi sẽ đấu với Jake Paul, đó là trọng tâm của tôi. Fury thậm chí không nằm trong tầm ngắm của tôi. Anh ta có thể ngồi làm video Instagram, nhưng không phải anh ta là người lên võ đài. Jake Paul mới là người đó. Tại sao tôi phải ngồi chờ một gã thích làm video Instagram hơn là thi đấu? Tôi đang tìm kiếm những võ sĩ thực thụ. Trong mắt tôi, Fury không phải võ sĩ thực thụ. Tôi sẽ được khắc tên trên tường nhà Jake Paul, Joseph Parker, Alexander Povetkin, hay Andy Ruiz. Anh ta chưa từng đấu với những đối thủ như vậy. Tôi thì có. Vì thế, trừ phi muốn đấu, còn không hãy im mồm".