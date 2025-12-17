Nóng nhất thể thao sáng 17/12: Hé lộ lịch trình tiếp theo Novak Djokovic

Hé lộ lịch trình tiếp theo Novak Djokovic

Theo thông báo mới nhất, Novak Djokovic sẽ bắt đầu mùa giải 2026 bằng cách tham dự giải Adelaide International được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 17/1/2026 tại Australia. Đây là giải ATP 250 mà tay vợt người Serbia từng đăng quang tới 10 lần. Adelaide International là giải khởi động cho Australian Open, giải Grand Slam đầu tiên trong năm.

Novak Djokovic

Emma Raducanu được đề cử "Tay vợt xuất sắc nhất năm"

Theo thông báo mới nhất từ Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp tại Anh, Emma Raducanu lọt nhóm 3 ứng viên cho danh hiệu "Tay vợt xuất sắc nhất năm" do hiệp hội trao tặng. Hai đối thủ của mỹ nhân người Anh là Francesca Jones và Sonay Kartal. Mặc dù chưa lấy lại được phong độ từng thể hiện tại US Open 2021, nhưng Raducanu đang từng bước thăng tiến trên bảng xếp hạng của WTA.

Verstappen đua thử bằng xe của Mercedes

Theo một số tạp chí về xe đua, Max Verstappen đã có mặt tại Bồ Đào Nha trong vài ngày qua. Tay lái người Hà Lan tham gia thử nghiệm đường đua tại đây và sử dụng chiếc xe đua Mercedes-AMG GT3. Red Bull, đội chủ quản của Verstappen, sẽ sử dụng động cơ của Mercedes-AMG từ mùa giải tới. Có vẻ như tay đua này muốn thử nghiệm trước.

Sao UFC không tin Jake Paul thắng Anthony Joshua

Mặc dù một số đồng nghiệp cho rằng "đứa trẻ hư" Jake Paul sẽ giành chiến thắng trước Anthony Joshua trong trận so găng sắp tới, tuy nhiên Matt Brown vẫn bảo lưu ý kiến của mình. "Chẳng chuyên gia về quyền anh nào dự đoán Jake thắng.

Tôi chẳng tìm ra được lý do để tin vào điều đó. Việc dám thượng đài với Joshua là hành động dũng cảm của Jake. Chỉ có 2 loại người tin rằng Jake có thể: một là những người không biết gì, hai là họ bị tình yêu che mờ mắt".