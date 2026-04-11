"Nam thần" tennis hé lộ lý do chia tay bạn gái, người đẹp lập tức cười nhạo

Stefanos Tsitsipas và Paula Badosa từng là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất làng quần vợt, với mối quan hệ hợp tan nhiều lần. Hiện tại họ đã đường ai nấy đi, mới đây Tsitsipas đã phần nào hé lộ lý do của sự chia tay.

Tsitsipas và Badosa

Cặp đôi này bắt đầu hẹn hò vào năm 2023 sau Rome Open. Mối quan hệ của họ chưa bao giờ suôn sẻ, cả hai chật vật trong việc cân bằng sự nghiệp quần vợt của mình với đời sống tình cảm. Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc hẳn vào năm 2025 khi họ chính thức chấm dứt mối quan hệ.

Mẹ của Tsitsipas đã liên hệ điều này với quần vợt khi được hỏi vào năm ngoái. Nhưng mới đây chính Tsitsipas đã phần nào nói về cuộc tình của mình khi anh dự một sự kiện tại Pháp. Ngôi sao người Hy Lạp được hỏi liệu anh có thích bạn gái hiện tại chơi tennis hay không, và Tsitsipas không ngần ngại tiết lộ câu trả lời của mình.

“Bạn gái tôi không chơi tennis và cũng không thích. Với VĐV thể thao với nhau, ngay cả khi bạn không muốn thừa nhận có sự ganh đua, thì sự ganh đua vẫn luôn tồn tại trong tư duy”, Tsitsipas nói. Điều đáng nói hơn nữa là bạn gái hiện tại của Tsitsipas là cựu vận động viên quần vợt Kristen Thoms, người từng chơi tennis ở đại học nhưng hiện đã từ bỏ để chuyển sang làm người mẫu.

Bạn gái hiện tại của Tsitsipas không thi đấu tennis chuyên nghiệp

Câu trả lời này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, trong đó có chính Badosa. Dưới bài đăng video trên Instagram, cô đã bình luận bằng bốn biểu tượng cảm xúc cười. Phản hồi hài hước này cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm, có nhiều người cho rằng Tsitsipas đã nói đúng phần nào khi cả anh và Badosa đều có sự ganh đua và muốn tập trung sự nghiệp, hơn nữa vì tính cách đó mà họ không dễ thỏa hiệp với nhau trong đời tư.

Từng được công nhận là một trong những tay vợt xuất sắc nhất trên ATP và WTA Tour, sự nghiệp của cả Tstisipas và Badosa đã sa sút trong thời gian gần đây. Tsitsipas thường bị loại sớm ở các giải đấu lớn trong khi Badosa hay gặp chấn thương và đã tụt ra khỏi top 100 WTA.