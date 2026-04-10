Tennis đỉnh cao Monte Carlo: Sinner - Alcaraz thị uy sức mạnh, Zverev đấu Fonseca

Felix Auger-Aliassime (FAA) - Jannik Sinner: Khoảng 17h30, 10/4 (tứ kết Monte Carlo Masters)

Auger-Aliassime đang có giải đấu tốt nhất sự nghiệp tại Monte Carlo, nhưng hành trình vào tứ kết của anh phần nào thuận lợi khi Casper Ruud bỏ cuộc ở set 2 (FAA dẫn 7-5, 2-2). Tay vợt Canada chơi ổn định, giao bóng tốt, nhưng chưa thực sự bị thử thách ở cường độ cao.

Sinner (bên trái) bước vào trận tứ kết với sự tự tin lớn

Ở phía đối diện, Sinner vừa trải qua trận đấu ba set trước Tomas Machac (6-1, 6-7, 6-3). Dù bất ngờ thua set, lần đầu tại Masters 1000 kể từ Thượng Hải 2025, tay vợt Ý vẫn cho thấy bản lĩnh khi tăng tốc đúng lúc ở set quyết định. Trên thực tế, Sinner vẫn duy trì phong độ ổn định và khả năng kiểm soát trận đấu vượt trội.

Thống kê đối đầu nghiêng rõ về Sinner (dẫn 4-2, thắng 4 trận gần nhất trong năm 2025), cho thấy sự “kỵ giơ” rõ rệt. Với nền tảng thể lực, độ lì trên sân đất nện và sự tự tin hiện tại, Sinner nhiều khả năng sẽ áp đặt thế trận sớm.

Dự đoán kết quả: Jannik Sinner thắng 2-0.

Carlos Alcaraz - Alexander Bublik: Khoảng 19h, 10/4 (tứ kết Monte Carlo Masters)

Alcaraz vừa vượt qua Tomas Martin Etcheverry sau 3 set (6-1, 4-6, 6-3). Tay vợt Tây Ban Nha khởi đầu bùng nổ nhưng có thời điểm chùng xuống với nhiều lỗi tự đánh hỏng, đặc biệt ở set 2. Dù vậy, bản lĩnh trên sân đất nện giúp anh kịp điều chỉnh và kiểm soát trận đấu ở set quyết định.

"Nhà vua" Alcaraz (bên trái) dĩ nhiên được đánh giá cao hơn

Bên kia lưới, Bublik gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Jiri Lehecka 6-2, 7-5 mà không đối mặt break point nào, thắng tới 89% điểm giao bóng một. Lối chơi ngẫu hứng, giao bóng khó lường của tay vợt Kazakhstan hứa hẹn sẽ tạo nhiều áp lực cho Alcaraz, nhất là nếu anh duy trì hiệu suất giao bóng cao.

Đây là cuộc chạm trán thú vị giữa hai tay vợt giàu tính giải trí. Alcaraz vẫn vượt trội về sự ổn định và khả năng chơi trên sân đất nện, nhưng nếu không giảm lỗi, anh hoàn toàn có thể bị kéo vào trận đấu giằng co.

Dự đoán kết quả: Carlos Alcaraz thắng 2-1.

Alexander Zverev - Joao Fonseca: Khoảng 16h, 10/4 (tứ kết Monte Carlo Masters)

Fonseca đang có bước đột phá lớn khi lần đầu vào tứ kết Masters 1000. Sau giai đoạn đầu mùa bị ảnh hưởng bởi chấn thương lưng, tài năng Brazil đã lấy lại phong độ từng giúp anh vô địch Buenos Aires và Basel 2025. Tại Monte-Carlo tuần này, Fonseca lần lượt vượt qua Gabriel Diallo, Arthur Rinderknech và Matteo Berrettini, cho thấy sự ổn định ngày càng cao ở sân chơi lớn.

Zverev (bên phải) sẽ không dễ để thắng Fonseca (bên trái)

Trong khi đó, Zverev vẫn thể hiện bản lĩnh của một ứng viên hàng đầu. Anh vừa ngược dòng ấn tượng trước Cristian Garin (từ thế bị dẫn double-break ở set 3) trước khi thắng gọn Zizou Bergs. Tay vợt Đức đang hướng tới bán kết Masters 1000 thứ ba liên tiếp, sau khi dừng bước trước Jannik Sinner ở cả Indian Wells và Miami.

Dù Fonseca sở hữu lối đánh bùng nổ và không ngại các đối thủ lớn, kinh nghiệm và sự lì lợm trên sân đất nện của Zverev vẫn là khác biệt then chốt.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng sau 3 set.

Valentin Vacherot - Alex De Minaur: Khoảng 20h30, 10/4 (tứ kết Monte Carlo Masters)

Vacherot tạo dấu mốc lịch sử khi trở thành tay vợt Monaco đầu tiên vào tứ kết giải nhà sau chiến thắng ngược dòng trước Hubert Hurkacz (6-7, 6-3, 6-4). Sau khi để thua set đầu tie-break, anh chơi cực kỳ lì lợm, giữ chắc game giao bóng và không bị bẻ thêm lần nào, qua đó hoàn tất màn lội ngược dòng giàu cảm xúc.

Vacherot niềm tự hào tennis Monaco

Trong khi đó, De Minaur vẫn cho thấy sự ổn định quen thuộc. Tay vợt Australia vượt qua Alexander Blockx 7-5, 7-6, dù bị dẫn trước trong set 1. Khả năng di chuyển, phòng ngự và duy trì nhịp độ giúp anh lần thứ ba liên tiếp góp mặt ở tứ kết Monte-Carlo.

Vacherot đã tiêu tốn nhiều thể lực qua các trận đấu căng thẳng, trong khi De Minaur nổi bật ở độ bền và khả năng kéo dài rally trên sân đất nện. Sự khác biệt về đẳng cấp và kinh nghiệm nhiều khả năng sẽ lên tiếng.

Dự đoán kết quả: Alex de Minaur thắng 2-1.