Sững sờ pickleball: Học sinh 14 tuổi Việt Nam giành HCB vô địch thế giới 2025

Thành tích lịch sử tại World Junior Championship 2025

Trần Đức Khang, tay vợt 14 tuổi đến từ Đà Nẵng, vừa gây chấn động làng pickleball thế giới khi giành huy chương bạc (HCB) đôi nam nữ U14 tại World Junior Championship 2025 diễn ra tại Dallas, Mỹ từ 7-9/11. Đây là thành tích lịch sử, cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Cậu bé học sinh cấp 2, Đức Khang giành HCB giải vô địch pickleball trẻ thế giới 2025

Giải đấu do Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp (PPA) tổ chức, quy tụ hàng trăm vận động viên trẻ từ khắp các châu lục. Việt Nam góp mặt với bốn tay vợt tranh tài ở năm nội dung thuộc ba nhóm tuổi U12, U14 và U16. Trong đó, Đức Khang và đồng đội Đan Linh Hương nổi bật với tấm HCB nội dung đôi nam nữ U14, dù đây là lần đầu tiên hai em tham dự một giải đấu tầm cỡ thế giới.

Tại Dallas, Đức Khang thể hiện phong độ ổn định, phản xạ nhanh nhạy và những cú đánh chính xác, vượt qua các đối thủ mạnh từ Mỹ, Canada và châu Âu. Khả năng di chuyển linh hoạt, tư duy chiến thuật nhạy bén giúp cậu ghi điểm ở những tình huống quyết định và tạo ấn tượng mạnh với giới chuyên môn.

Ngôi sao trẻ mang theo niềm hy vọng lớn

Dù mới chơi pickleball hơn một năm, Đức Khang đã sở hữu bảng thành tích ấn tượng gồm HCV đơn nam và đôi nam U14 tại Asia Pickleball Junior Open 2025, 3 HCV tại D Joys Tour 2, HCV và HCB tại giải vô địch pickleball các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2025, HCĐ tại PPA Open MB 2025, nội dung U19.

Thành tích tại Dallas mở ra cột mốc mới cho Pickleball Việt Nam và biến Đức Khang trở thành tấm gương cho thế hệ vận động viên trẻ về kỷ luật và tinh thần học hỏi, là thứ nhanh chóng giúp em tạo dấu ấn ở đấu trường trong nước cũng như quốc tế.

Hiện tại, Đức Khang đã nhận lời tham dự Jenius Bank Pickleball Championship 2025, một trong những giải đấu danh giá nhất thế giới.

Với niềm tự hào Việt Nam, cậu bé đến từ miền Trung luôn chiến đấu với tinh thần: "Con chỉ muốn mọi người nhớ đến Việt Nam, nơi có những người trẻ yêu thể thao và luôn chiến đấu bằng nụ cười".