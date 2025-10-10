“Đầu bếp” Đình Khải tuyên bố sốc, Văn Huynh sẽ đánh cho đối thủ biết “MMA là gì”

Hà Nội đang nóng dần lên khi sự kiện MMA LION Championship 27 (LC27) sẽ diễn ra vào tối 11/10, tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội. Sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao đáng chú ý. Trong đó, hai tâm điểm thu hút nhiều sự chú ý nhất chính là cuộc đối đầu nảy lửa ở hạng 77kg giữa Lý Văn Huynh và Đỗ Thành Chương, bên cạnh đó màn “gáy sớm” của “Đầu bếp” Bùi Đình Khải trước trận đấu hạng 56kg cũng rất được quan tâm.

Đình Khải muốn chơi trận sòng phẳng với Văn Khuyến

🥊 “Đầu bếp” Đình Khải: Từ gian bếp đến lồng sắt MMA

Ít ai ngờ rằng chàng trai trẻ 24 tuổi từng là đầu bếp tại một nhà hàng nổi tiếng lại đang trở thành một trong những cái tên “máu chiến” nhất sàn MMA Việt Nam. Bùi Đình Khải, biệt danh “Đầu bếp” thu hút khán giả bởi phong cách chiến đấu giàu năng lượng, và tính cách bộc trực, “nạt nộ” không kiêng nể ai.

Khải từng gây tiếng vang tại LION Championship 21 khi hạ gục Liam Arnold, tay đấm kỳ cựu người Anh chỉ sau 4 phút 25 giây bằng đòn khóa siết siêu hạng. Khả năng phản xạ nhanh, sức bền tốt và tinh thần chiến đấu máu lửa đã giúp anh trở thành cái tên “đáng gờm” tại hạng 56kg.

Trước thềm đại chiến với Đinh Văn Khuyến, Khải lên mạng xã hội và “bắn tiếng” đầy khiêu khích: “Khuyến ơi, đã nhận lời dog fight (chỉ trận đấu quyết liệt giữa hai võ sĩ) với anh thì đừng thất hứa nhé. Nếu không lao vào đánh thì làm đàn bà nhé".

Phát ngôn này ngay lập tức gây bão trong cộng đồng MMA Việt. Dưới bài đăng, nhiều bình luận sôi nổi nổ ra, người ủng hộ, kẻ châm chọc, tất cả tạo nên không khí căng thẳng đúng chất “võ đài ngoài sàn đấu”. Một số fan còn nhắc lại khoảnh khắc Khải bật khóc ở buổi giới thiệu trước trận để châm biếm, càng làm trận đấu được chờ đợi hơn.

Lý Văn Huynh có cú đá trái như "bú bổ"

⚡ Văn Huynh người sở hữu cú đá "sấm sét"

Nếu Đình Khải là ngọn lửa của hạng 56kg thì ở 77kg, tâm điểm đang đổ dồn vào Lý Văn Huynh, võ sĩ nổi tiếng với cú đá trái “như búa bổ”. Tay đấm sinh năm 1998 này từng tiến rất gần đến đai vô địch khi chạm trán Armando de Crescenzo (Nam Phi) tại LION Championship 19. Dù thất bại, cú đá trái "sấm sét" của anh vẫn khiến đối thủ choáng váng và khán giả phải đứng dậy vỗ tay.

Lần này, Huynh trở lại với mục tiêu duy nhất, giành quyền tranh đai. Đối thủ của anh, Đỗ Thành Chương, cũng không hề dễ chơi, từng knockout Lê Hoàng Nhật Long ở hiệp 1 vào năm 2024. Cuộc chiến này vì thế được ví như “trận đấu của hai quả bom nổ chậm”, bởi họ đã phải chờ đợi tương đối lâu để thượng đài.

Trả lời truyền thông trước trận, Huynh bình thản nhưng tự tin: “Hiện tại đối thủ tuyên bố sẽ đánh cho mình hiểu thế nào là MMA thì mình cũng đang đợi đối thủ để biết MMA có những gì. Đối thủ đánh đứng thì mình đánh đứng, muốn vật thì mình cũng không ngán”.

Fan của Huynh cũng không ngồi yên. Trong các nhóm MMA, những bình luận như “Buộc chân trái Huỳnh lại thì đối thủ mới có cơ hội”, hay “Cú đá trái, trận đấu két thúc sớm ở hiệp 2” đang được nhiều người hưởng ứng. Rõ ràng, sức ảnh hưởng của Huynh trên sàn đấu là điều không thể xem thường.

Sự kiện MMA LION Championship 27 còn có các trận đấu hấp dẫn như, Ở hạng 68kg MMA Striking (đánh đứng), nhà vô địch Muay Việt Nam Trần Quốc Tuấn sẽ đối đầu võ sĩ Thái Lan Vorapon Jayamram trong màn so tài khắc nghiệt giữa hai nền võ thuật danh tiếng.

Ở hạng 65kg MMA Striking chung kết, Nguyễn Văn Lâm sẽ tái ngộ Lưu Huy Đức trong cuộc tranh tài đầy kịch tính và cảm xúc. Cùng các trận bán kết 60kg MMA Striking giữa KPa Thuân đấu Nguyễn Tấn An và Phan Trọng Hiếu gặp Trần Vĩ Quang, cùng các cặp đấu hấp dẫn khác.