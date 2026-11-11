Bầu Đức hào hứng, xuống sân chúc mừng U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan

U23 Việt Nam đã thi đấu rất thuyết phục trước U23 Thái Lan.

Minh Tâm tỏa sáng rực rỡ khi ghi cú đúp bàn thắng vào lưới người Thái.

Williams Minh Hoàng (số 10) ghi dấu ấn bằng bàn ấn định chiến thắng 3-0 dành cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam được tặng thưởng ngay trên sân sau khi đánh bại U23 Thái Lan.

Bầu Đức tranh thủ xuống sân để chia vui với các cầu thủ U23 Việt Nam.

Dàn sao U23 Việt Nam cảm ơn người hâm mộ đến sân cổ vũ cho toàn đội.

U23 Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm thắng lợi đậm đà đáng nhớ trước U23 Thái Lan.