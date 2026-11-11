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Bầu Đức hào hứng, xuống sân chúc mừng U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan

Sự kiện: U23 Việt Nam

Bầu Đức của HAGL đã tỏ ra vô cùng vui mừng khi chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan ở Gia Lai VTV Cup 2026.

U23 Việt Nam đã thi đấu rất thuyết phục trước U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam đã thi đấu rất thuyết phục trước U23 Thái Lan.

Minh Tâm tỏa sáng rực rỡ khi ghi cú đúp bàn thắng vào lưới người Thái.

Minh Tâm tỏa sáng rực rỡ khi ghi cú đúp bàn thắng vào lưới người Thái.

Williams Minh Hoàng (số 10) ghi dấu ấn bằng bàn ấn định chiến thắng 3-0 dành cho U23 Việt Nam.

Williams Minh Hoàng (số 10) ghi dấu ấn bằng bàn ấn định chiến thắng 3-0 dành cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam được tặng thưởng ngay trên sân sau khi đánh bại U23 Thái Lan.&nbsp;

U23 Việt Nam được tặng thưởng ngay trên sân sau khi đánh bại U23 Thái Lan. 

Bầu Đức tranh thủ xuống sân để chia vui với các cầu thủ U23 Việt Nam.

Bầu Đức tranh thủ xuống sân để chia vui với các cầu thủ U23 Việt Nam.

Dàn sao U23 Việt Nam cảm ơn người hâm mộ đến sân cổ vũ cho toàn đội.

Dàn sao U23 Việt Nam cảm ơn người hâm mộ đến sân cổ vũ cho toàn đội.

U23 Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm thắng lợi đậm đà&nbsp;đáng nhớ trước U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm thắng lợi đậm đà đáng nhớ trước U23 Thái Lan.

Video bóng đá U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: 3 bàn nhấn chìm "Voi chiến"
Video bóng đá U23 Việt Nam - U23 Thái Lan: 3 bàn nhấn chìm "Voi chiến"

(Lượt 1, Gia Lai VTV Cup 2026) U23 Việt Nam đã có màn trình diễn hoàn toàn áp đảo U23 Thái Lan trong trận ra quân.

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Theo Phong Đức - Ảnh: Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/bau-duc-hao-hung-xuong-san-chuc-mung-u23-vi...

-10/11/2026 22:55 PM (GMT+7)
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