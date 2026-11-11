Dự đoán tỷ số ĐT Việt Nam - Đài Loan (TQ): Ẩn số Olaha Mạnh Đức, chờ toan tính thầy Kim

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Trận đấu giữa Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) là màn so tài mở màn Casper Cup 2026, giải đấu có sự góp mặt của ba đội tuyển Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Với lợi thế sân nhà cùng chất lượng đội hình được đánh giá nhỉnh hơn, thầy trò HLV Kim Sang Sik có cơ sở để hướng đến một chiến thắng.

Tuy nhiên, đây không đơn thuần là cuộc đua giành kết quả. Casper Cup diễn ra trong khuôn khổ FIFA Days tháng 11, mang ý nghĩa quan trọng đối với quá trình chuẩn bị lực lượng của đội tuyển Việt Nam cho những nhiệm vụ quốc tế tiếp theo trong tương lai.

ĐT Việt Nam bước vào trận đấu với nhiều thay đổi về nhân sự. Việc thiếu vắng một số cầu thủ giàu kinh nghiệm có thể ảnh hưởng nhất định đến khả năng tổ chức lối chơi, nhưng đồng thời tạo điều kiện để các nhân tố trẻ được trao cơ hội.

Hiện HLV Kim Sang Sik còn 24 cầu thủ sau những điều chỉnh nhân sự trước thềm giải đấu. 5 cái tên Nguyễn Hai Long, Nguyễn Văn Vĩ, Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo không thể góp mặt do chấn thương.

Để bổ sung lực lượng, thầy Kim triệu tập Hoàng Vĩnh Nguyên và Nguyễn Hồng Phúc. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các nhân tố mới như Lương Chí Khải và Olaha Mạnh Đức cũng nhận được sự chú ý. Đặc biệt, Olaha Mạnh Đức được kỳ vọng mang đến phương án tấn công khác biệt nhờ thể hình, sức mạnh và khả năng làm tường.

Với tương quan lực lượng hiện tại, Việt Nam nhiều khả năng kiểm soát bóng và chủ động triển khai tấn công. Nếu các cầu thủ tận dụng tốt những tình huống phối hợp ở hai hành lang cánh, đội chủ nhà có thể tạo ra khác biệt trước hàng phòng ngự đối phương.

Ở chiều ngược lại, Đài Bắc Trung Hoa không được đánh giá cao bằng đội chủ nhà, nhưng sở hữu lợi thế về thể hình và khả năng tranh chấp. Những cầu thủ có kinh nghiệm như đội trưởng Chen Po-liang sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của đội bóng.

Phía Đài Loan (Trung Quốc) cũng không có lực lượng mạnh nhất khi hậu vệ Wang Ruei và tiền vệ Emilio Estevez vắng mặt. Dù vậy, đội bóng này vẫn có những cầu thủ đáng chú ý, trong đó có Chen Po-liang, người sở hữu nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế, cùng tiền đạo Jhon Estama Benchy.

Dự đoán tỷ số: Việt Nam 2-0 Đài Loan (Trung Quốc)

Đội hình dự kiến:

ĐT Việt Nam: Lê Giang Patrik; Phạm Lý Đức, Nguyễn Thành Chung, Lương Chí Khải; Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Quang Vinh, Khuất Văn Khang; Nguyễn Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Thanh Nhàn.

Đài Loan (Trung Quốc): Jacobs Odo; Kuo Po-wei, Jason Hsu, Kao Jing-hang, Huang Chun-lin; Jhon Estama Benchy, Tu Shao-chieh, Chen Po-liang, Tsai Meng-cheng; Yu Yao-hsing, Huang Wei-chieh.