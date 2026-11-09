Nữ hoàng số 1 tennis bỏ giải danh giá, hotgirl thay thế bỗng dưng ẵm cả "núi tiền"

Elena Rybakina gây sốc khi rút khỏi WTA Finals 2026 ngay trước ngày khai mạc, dù đang giữ ngôi số 1 thế giới. Quyết định bất ngờ của ngôi sao Kazakhstan giúp Marta Kostyuk từ vị trí dự bị được góp mặt tại giải đấu có quỹ thưởng lên tới 10 triệu USD, mở ra cơ hội kiếm hàng trăm nghìn USD.

Rybakina (bên trái) rút lui WTA Finals, Kostyuk (bên phải) được thế chân

"Nữ hoàng" số 1 thế giới bất ngờ bỏ cuộc

Ngày 7/11, Elena Rybakina xác nhận không tham dự WTA Finals 2026 tại Indian Wells (Mỹ) vì vấn đề sức khỏe.

Theo WTA, tay vợt 27 tuổi bị nhiễm virus, không đủ thể trạng thi đấu và quyết định nghỉ ngơi để chuẩn bị cho mùa giải 2027.

Đây là tổn thất lớn đối với giải đấu bởi Rybakina đang là đương kim vô địch WTA Finals, đồng thời chắc chắn kết thúc năm 2026 ở vị trí số 1 thế giới.

Ngôi sao Kazakhstan vừa trải qua mùa giải rực rỡ với 54 chiến thắng, 14 thất bại và 4 danh hiệu, trong đó có hai Grand Slam tại Australian Open và US Open.

Việc Rybakina rút lui mở ra cơ hội bất ngờ cho Marta Kostyuk. Tay vợt Ukraine đứng thứ 10 thế giới, ban đầu chỉ được đăng ký dự bị, nay chính thức thay thế vị trí của Rybakina ở vòng bảng.

"Kẻ đóng thế" đứng trước cơ hội kiếm hàng trăm nghìn USD

Điều khiến câu chuyện thêm hấp dẫn là cơ cấu tiền thưởng hậu hĩnh tại WTA Finals.

Giải đấu năm nay có tổng quỹ thưởng 10 triệu USD. Riêng nội dung đơn nữ, tay vợt hoàn thành đủ ba trận vòng bảng có mức phí tham dự 220.000 USD, tương đương gần 6 tỷ đồng.

Mỗi chiến thắng vòng bảng mang về thêm 230.000 USD. Nếu thắng bán kết, tay vợt nhận 820.000 USD, trong khi chiến thắng ở chung kết trị giá 1,64 triệu USD.

Như vậy, người vô địch với thành tích toàn thắng có thể bỏ túi 3,37 triệu USD, tương đương gần 90 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Kostyuk không mặc nhiên nhận toàn bộ khoản phí 220.000 USD chỉ vì được chọn thay thế. Số tiền thực nhận còn phụ thuộc quy chế áp dụng cho tay vợt dự bị và số trận cô thi đấu.

Cơ hội đổi đời, nhưng thử thách cực lớn

Kostyuk bước vào WTA Finals (diễn ra từ 8-15/11 tại California, Mỹ) với phong độ đáng lo khi đã trải qua chuỗi năm trận thua liên tiếp.

Ở trận ra quân ngày 8/11, cô tiếp tục thất bại 2-6, 4-6 trước Linda Noskova, qua đó bỏ lỡ khoản thưởng 230.000 USD dành cho một chiến thắng.

Phía trước, tay vợt Ukraine còn hai cuộc đối đầu với Coco Gauff và Jessica Pegula. Nếu giành kết quả thuận lợi, Kostyuk vẫn có khả năng cạnh tranh vé bán kết.

Rybakina phải từ bỏ cơ hội bảo vệ danh hiệu dù đang ở đỉnh cao sự nghiệp, trong khi Kostyuk bất ngờ được bước vào sân chơi triệu USD. Nhưng để thực sự "ẵm núi tiền", tay vợt Ukraine phải chứng minh năng lực trước những đối thủ hàng đầu thế giới.