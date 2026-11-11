Carrick sẽ bị MU thông báo sa thải trong hôm nay

HLV trưởng Michael Carrick của MU dự kiến sẽ bị sa thải trong hôm nay, thứ Tư ngày 11/11. Nhiều nguồn tin đồng loạt cho biết quyết định cho thôi việc Carrick đã gần như được chốt bởi ban lãnh đạo MU.

Carrick đã được thông báo chờ quyết định về tương lai của mình hôm nay

Theo Simon Stone của BBC, Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox và CEO Omar Berrada của MU đã đi tới quyết định cho nghỉ việc Carrick, người đã để cho MU rơi xuống thứ 18 trên BXH Premier League sau 10 vòng đầu với chỉ 1 trận thắng. Tuy nhiên quyết định sa thải Carrick vẫn cần sự phê chuẩn của người đứng đầu tập đoàn INEOS, Sir Jim Ratcliffe.

Stone cho hay Wilcox và Berrada trong hôm nay sẽ có mặt tại Monaco để gặp Ratcliffe và nhận được sự đồng ý từ tỷ phú người Anh. Nếu Ratcliffe chấp thuận, họ sẽ bàn tiếp về việc chọn người thay thế, với ứng cử viên hàng đầu đang là Eddie Howe, một HLV được Wilcox ưa thích.

Một dấu hiệu nữa không lành cho Carrick, Simon Stone cho biết ông và các trợ lý đội bóng đã được yêu cầu ngưng tới sân tập trong ngày hôm nay. Có vẻ sau khi quyết định được đưa ra, các lãnh đạo MU sẽ thông cáo cho Carrick và ông sẽ cùng các trợ lý thu xếp bàn giao công việc.

Sir Jim Ratcliffe sẽ phê chuẩn quyết định sa thải Carrick lẫn chọn HLV trưởng thay thế, nhưng vẫn giữ Wilcox và Berrada trong ban lãnh đạo MU

Tuy nhiên, Simon Stone cũng cho biết có thể MU sẽ đợi sang ngày thứ Năm mới chính thức thông báo sa thải Carrick. Sự trì hoãn 1 ngày có thể liên quan tới việc MU chọn ai làm HLV trưởng tiếp theo, Wilcox được cho là đã có liên hệ trước với HLV Eddie Howe nên nếu tỷ phú Ratcliffe đồng ý với lựa chọn này, thông báo của MU sẽ đến nhanh.

Đáng nói là bất chấp tình hình đội bóng khá rối ren, James Ducker của tờ Telegraph khẳng định cả Wilcox và Berrada đều sẽ không sợ mất việc.Họ vẫn nhận được sự tin tưởng từ Ratcliffe, dù năng lực của 2 người này bị chỉ trích khá nhiều, tới mức Wilcox còn bị nhắc đến trong cuộc phỏng vấn gây xôn xao của Lisandro Martinez cách đây không lâu.