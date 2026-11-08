Trực tiếp tennis Alcaraz - Shelton: Màn phục hận được chờ đợi (CK Paris Masters)

Alcaraz đạt điểm rơi phong độ, quyết tâm chinh phục Paris Masters

Shelton từng đánh bại Alcaraz sau 5 set tại US Open, tạo lợi thế tâm lý trước màn tái đấu ở Paris

Carlos Alcaraz đang có phong độ ấn tượng với chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp sau khi đăng quang tại Vienna. Tay vợt Tây Ban Nha lần lượt vượt qua Taylor Fritz ở tứ kết, dù phải cứu hai match point, trước khi đánh bại Casper Ruud 6-4, 6-4 tại bán kết để lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết Paris Masters. Đây là cơ hội để Alcaraz chinh phục danh hiệu Masters 1000 trên mặt sân cứng trong nhà, sau khi chưa từng vượt qua vòng tứ kết giải đấu này.

Shelton là thử thách lớn, Alcaraz quyết đòi món nợ US Open

Ben Shelton bước vào chung kết với sự tự tin sau khi đánh bại Alcaraz tại tứ kết US Open hồi tháng 9. Sở hữu những cú giao bóng uy lực cùng lợi thế tay trái, tay vợt Mỹ hứa hẹn gây nhiều khó khăn cho đối thủ trên mặt sân trong nhà có tốc độ cao. Tuy nhiên, Alcaraz vẫn được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lối chơi toàn diện, khả năng trả giao bóng và thành tích đối đầu 3-1. Từng đánh bại Shelton trên mặt sân trong nhà tại Laver Cup 2024, tay vợt Tây Ban Nha có cơ sở để tự tin hướng tới màn phục hận trong trận chung kết lúc 21h ngày 8/11.