Alcaraz vô địch 7/9 giải Masters 1000 ở tuổi 23, Nadal và Federer cũng phải ngả mũ

Carlos Alcaraz tiếp tục khiến làng tennis thế giới phải ngả mũ khi lần đầu vô địch Paris Masters 2026, qua đó hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở 7 trong 9 giải Masters 1000 hiện hành. Ở tuổi 23, ngôi sao Tây Ban Nha đã sở hữu 9 chức vô địch Masters 1000, chỉ còn thiếu Canada Open và Shanghai Masters để chinh phục trọn bộ. Đáng kinh ngạc hơn, hành trình lên ngôi tại Paris bắt đầu bằng màn thoát hiểm trước hai match point của Taylor Fritz.

Alcaraz nâng cúp vô địch Paris Masters 2026

7/9 Masters 1000: Alcaraz tiến gần kỳ tích của Djokovic

Chiến thắng 7-6(5), 7-5 trước Ben Shelton trong trận chung kết ngày 8/11 không chỉ giúp Alcaraz lần đầu đăng quang Paris Masters. Nó còn đưa tay vợt người Tây Ban Nha tiến thêm một bước dài tới cột mốc đặc biệt của làng quần vợt nam.

Sau 6 lần tham dự Paris Masters, cuối cùng Alcaraz cũng chinh phục được giải đấu từng khiến anh nhiều lần thất vọng. Đây là chức vô địch ATP thứ 29 trong sự nghiệp và danh hiệu Masters 1000 thứ 9.

Đáng chú ý, 9 chức vô địch ấy được phân bổ tại 7 giải đấu khác nhau, minh chứng cho sự toàn diện của Alcaraz trên nhiều điều kiện sân bãi. Chỉ còn Canada Open và Shanghai Masters còn thiếu trong bộ sưu tập của ngôi sao sinh năm 2003.

Nếu chinh phục cả hai giải đấu này, Alcaraz sẽ hoàn tất Career Golden Masters, thành tích vô địch toàn bộ 9 giải Masters 1000 hiện hành.

Novak Djokovic từng tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành tay vợt đầu tiên hoàn tất bộ sưu tập năm 2018. Jannik Sinner cũng đã gia nhập nhóm đặc biệt này trong năm 2026.

Trong khi đó, Rafael Nadal dù sở hữu 36 danh hiệu Masters 1000 vẫn chưa từng vô địch Miami, Paris và Shanghai.

Roger Federer giành 28 danh hiệu Masters 1000 nhưng cũng không thể hoàn tất bộ sưu tập các giải đấu hiện hành.

Điều đó cho thấy chinh phục nhiều chức vô địch và đăng quang tại nhiều giải đấu khác nhau là hai thử thách hoàn toàn khác biệt.

Bản lĩnh của nhà vô địch

Hành trình vô địch Paris Masters của Alcaraz càng đáng nhớ bởi anh từng đứng bên bờ vực bị loại.

Ở tứ kết, tay vợt Tây Ban Nha thua Taylor Fritz set đầu với tỷ số 6-7(10). Sang set hai, anh tiếp tục bị đẩy vào tình thế nguy hiểm và phải cứu hai match point.

Tuy nhiên, Alcaraz không sụp đổ. Anh kiên trì chống đỡ những cú giao bóng uy lực của Fritz, tận dụng cơ hội để thắng 7-5 trong set hai, trước khi khép lại màn ngược dòng bằng chiến thắng 6-3 ở set quyết định.

Trận đấu kéo dài 2 giờ 44 phút ấy trở thành bước ngoặt của cả giải.

Sau khi vượt qua Casper Ruud ở bán kết, Alcaraz gặp lại Ben Shelton, người từng đánh bại anh tại tứ kết US Open 2026.

Cuộc tái đấu ở Paris mang đến thử thách đặc biệt bởi Shelton sở hữu một trong những cú giao bóng trái tay mạnh nhất ATP Tour.

Trong set đầu chung kết, Alcaraz phải cứu tới 6 break point. Anh không thể bẻ giao bóng của đối thủ nhưng lại chơi xuất sắc ở loạt tie-break để thắng 7-6(5).

Sang set hai, Shelton giành break và dẫn 4-2. Tuy nhiên, Alcaraz nhanh chóng thay đổi cục diện bằng những pha phản công sắc bén.

Theo thống kê của ban tổ chức Paris Masters, trong giai đoạn từ khi bị dẫn 2-4 đến lúc vượt lên 5-4, Alcaraz giành 12 trong 15 điểm.

Sự bùng nổ đúng thời điểm giúp anh thắng 7-5, khép lại trận chung kết sau 1 giờ 57 phút.

Chiến thắng không chỉ giúp Alcaraz phục thù US Open mà còn nâng thành tích đối đầu Shelton lên 4-1.

Quan trọng hơn, sau những tháng ngày vật lộn với chấn thương cổ tay, tay vợt người Tây Ban Nha đang tìm lại sự ổn định đáng sợ.

Những con số ấn tượng của Alcaraz sau chung kết Paris Masters

9 Masters 1000, 5 năm liên tiếp đăng quang: Thách thức chờ đợi ở Canada và Shanghai

Chức vô địch Paris Masters còn đưa Alcaraz vào một nhóm thống kê đặc biệt.

Anh trở thành tay vợt thứ ba kể từ khi hệ thống Masters 1000 ra đời năm 1990 giành ít nhất một danh hiệu ở cấp độ này trong 5 mùa giải liên tiếp, từ 2022 đến 2026.

Hai người từng làm được điều tương tự là Novak Djokovic và Rafael Nadal.

Cột mốc ấy cho thấy Alcaraz không chỉ có khả năng bùng nổ ở một giải đấu mà đã duy trì sức cạnh tranh đỉnh cao qua nhiều mùa giải. Dù vậy, thử thách hoàn tất bộ sưu tập vẫn không đơn giản.

Canada Open và Shanghai Masters đều diễn ra trên sân cứng ngoài trời, điều kiện vốn phù hợp với lối chơi tốc độ và khả năng phòng ngự phản công của Alcaraz. Nhưng chính tại những giải đấu ấy, anh vẫn chưa tìm được công thức chiến thắng cuối cùng.

Canada thường nằm trong giai đoạn chuẩn bị cho US Open, khi các tay vợt phải thích nghi với lịch thi đấu Bắc Mỹ dày đặc. Shanghai lại đặt ra thử thách về thể lực và khả năng duy trì phong độ trong giai đoạn cuối mùa.

Với Alcaraz, đây không phải những điểm yếu cố hữu về mặt kỹ thuật. Vấn đề chủ yếu nằm ở khả năng duy trì sức khỏe, lựa chọn lịch thi đấu và đạt phong độ cao nhất đúng thời điểm.

Chấn thương cổ tay từng khiến anh phải nghỉ hơn bốn tháng trong năm 2026, nhưng kể từ khi trở lại, Alcaraz đã thắng 19 trong 21 trận.

Các chức vô địch Tokyo, Vienna và Paris Masters cho thấy một Alcaraz ngày càng bản lĩnh, biết điều chỉnh nhịp độ và không còn quá phụ thuộc vào những pha xử lý ngẫu hứng.

Đặc biệt, chiến thắng tại Vienna và Paris chứng minh anh đang tiến bộ rõ rệt trên mặt sân cứng trong nhà, điều kiện từng không phải thế mạnh nổi bật.

Phía trước, Alcaraz còn ATP Finals tại Turin từ ngày 15 đến 22/11. Đây là cơ hội để anh kiểm chứng phong độ trước những đối thủ xuất sắc nhất mùa giải.

Nhưng xét về tham vọng dài hạn, Canada và Shanghai mới là hai mục tiêu mang ý nghĩa lịch sử.