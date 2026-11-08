Nóng nhất thể thao sáng 8/11: Andreeva không đọc mạng xã hội sau vụ bị Pegula nói xấu

Andreeva không đọc mạng xã hội sau vụ Pegula

Sau vụ Jessica Pegula gọi Mirra Andreeva là một “diva” chảnh chọe sau buổi tập của họ, Pegula đã bị réo tên trên mạng xã hội với nhiều lời chỉ trích cho thái độ của tay vợt người Mỹ. Tuy nhiên Andreeva cho biết cô không theo dõi mạng xã hội và không biết những gì đã được viết về việc này, cô nói: “Tôi rất ít khi lên mạng xã hội và chỉ đọc thông tin từ những tài khoản chính thức, hoặc like ảnh người thân”.

Pegula & Andreeva

Monfils sợ không muốn đến dự lễ chia tay ở Paris

Gael Monfils đã được tôn vinh tại Paris Masters sau khi anh chấm dứt sự nghiệp thi đấu, nhưng anh tiết lộ ban đầu mình đã định không đi dự do những hỗn độn cảm xúc sau khi ly hôn với Elina Svitolina. “Những tuần qua rất rối bời và tôi không nghĩ được nhiều, tôi đã không dám xuất hiện ở nơi đông người”, anh nói.

Fury vẫn hy vọng sẽ đấu Usyk lần 3

Mặc dù mới đây Oleksandr Usyk cho biết mình sẽ tập trung vào việc tổ chức một trận đấu với ngôi sao đang lên David Benavidez, Tyson Fury vẫn bày tỏ hy vọng sẽ gặp lại Usyk lần nữa sau khi đã thua tay đấm người Ukraine 2 lần. Fury nói: “Tôi nghe tin Usyk nói anh ấy định hạ hạng cân, nhưng tôi không nghĩ vậy. Anh ấy chắc chỉ thi đấu 1 trận, kiếm thù lao lớn rồi nghỉ. Nếu đó là mục tiêu của anh ấy thì tôi sẵn sàng đáp ứng”.

Golden State Warriors sẽ không cắt hợp đồng của Porzingis

Giữa lúc mùa giải NBA mới bắt đầu nhưng ngôi sao Kristaps Porzingis đã vắng mặt vì mắc bệnh, mới đây cầu thủ này đã công bố anh sẽ tạm thời rời xa bóng rổ để tập trung điều trị. Hiện CLB Golden State Warriors đã dừng trả lương cho Porzingis và cầu thủ này chấp nhận điều đó, đổi lại Warriors vẫn chưa cắt hợp đồng của anh và sẽ chờ diễn biến bệnh tình của Porzingis trước khi quyết định.