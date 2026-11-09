Alcaraz bứt tốc cực nhanh, Zverev chỉ hơn Sinner 100 điểm (Bảng xếp hạng tennis 9/11)

Chức vô địch Paris Masters 2026 giúp Carlos Alcaraz tăng thêm 1.000 điểm, thu hẹp khoảng cách với Jannik Sinner trên bảng xếp hạng ATP ngày 9/11. Trong khi đó, Alexander Zverev vẫn giữ ngôi số 1 thế giới nhưng chỉ hơn Sinner đúng 100 điểm. Ở bảng WTA, Elena Rybakina thống trị ngôi đầu, còn Coco Gauff và Jessica Pegula cạnh tranh quyết liệt với khoảng cách vỏn vẹn 3 điểm.

Alcaraz (giữa) có thêm 1.000 điểm sau danh hiệu Paris Masters 2026

Alcaraz tăng tốc, Zverev giữ ngôi đầu mong manh

Alcaraz là tâm điểm của bảng xếp hạng ATP tuần này sau chức vô địch Paris Masters. Chiến thắng 7-6(5), 7-5 trước Ben Shelton ở chung kết giúp tay vợt Tây Ban Nha nhận thêm 1.000 điểm, nâng tổng điểm lên 7.100.

Dù vẫn xếp thứ ba, Alcaraz đã thu hẹp khoảng cách với Sinner từ 3.350 xuống còn 2.350 điểm. Anh cũng chỉ còn kém Zverev 2.450 điểm.

Đáng chú ý, Zverev tiếp tục đứng đầu với 9.550 điểm, trong khi Sinner bám sát ở vị trí thứ hai với 9.450 điểm. Khoảng cách 100 điểm giữa hai ngôi sao khiến cuộc cạnh tranh trên đỉnh ATP trở nên đặc biệt sít sao.

Tuy nhiên, Zverev đã chắc chắn kết thúc năm 2026 ở vị trí số 1. Vì vậy, sự bứt tốc của Alcaraz chủ yếu tạo đà cho cuộc đua mùa giải 2027.

Fritz trở lại top 10, Djokovic tụt hạng

Ben Shelton tiếp tục giữ vị trí thứ tư với 5.170 điểm, tăng 640 điểm nhờ thành tích á quân Paris Masters. Anh bỏ xa Daniil Medvedev, người đứng thứ năm với 3.820 điểm.

Taylor Fritz là gương mặt đáng chú ý khi tăng hai bậc, trở lại top 10 với 3.285 điểm. Tay vợt Mỹ chỉ hơn Rafael Jodar, người đứng thứ 11, đúng 51 điểm.

Ngược lại, Novak Djokovic mất 200 điểm, tụt xuống hạng 12 với 2.940 điểm. Huyền thoại Serbia tiếp tục gặp khó khăn trong nỗ lực duy trì vị thế ở nhóm đầu.

Casper Ruud có bước tiến mạnh nhất trong top 30 khi tăng 5 bậc lên hạng 18, sở hữu 2.435 điểm sau hành trình vào bán kết Paris Masters.

Tommy Paul cũng tăng một bậc lên thứ 13, trong khi Lorenzo Musetti rơi xuống vị trí 25.

WTA: Rybakina bỏ xa đối thủ, Gauff hơn Pegula đúng 3 điểm

Ở nội dung nữ, Elena Rybakina vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng với 8.099 điểm, hơn Aryna Sabalenka tới 1.614 điểm.

Ngôi sao Kazakhstan đã chắc chắn kết thúc năm ở vị trí số 1, dù phải rút khỏi WTA Finals 2026 vì vấn đề sức khỏe.

Mirra Andreeva đứng thứ ba với 6.306 điểm, chỉ kém Sabalenka 179 điểm. Ở tuổi 19, tài năng người Nga tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm những tay vợt hàng đầu.

Cuộc cạnh tranh đáng chú ý nhất thuộc về Coco Gauff và Jessica Pegula. Gauff xếp thứ tư với 5.763 điểm, trong khi Pegula đứng ngay phía sau với 5.760 điểm, chênh lệch chỉ 3 điểm.

Linda Noskova đứng thứ tám với 4.343 điểm, xếp trên cựu số 1 thế giới Iga Swiatek (4.188 điểm).

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Alexander Zverev (Đức) 29 0 9.550 2 Jannik Sinner (Ý) 25 0 9.450 3 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23 0 7.100 4 Ben Shelton (Mỹ) 24 0 5.170 5 Daniil Medvedev (Nga) 30 0 3.820 6 Flavio Cobolli (Ý) 24 0 3.680 7 Arthur Fils (Pháp) 22 0 3.625 8 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 0 3.390 9 Alex de Minaur (Australia) 27 0 3.370 10 Taylor Fritz (Mỹ) 29 +2 3.285 11 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 20 -1 3.234 12 Novak Djokovic (Serbia) 39 -1 2.940 13 Tommy Paul (Mỹ) 29 +1 2.925 14 Felix Auger-Aliassime (Canada) 26 -1 2.865 15 Jiri Lehecka (Séc) 25 0 2.540 16 Jakub Mensik (Séc) 21 0 2.500 17 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27 0 2.500 18 Casper Ruud (Na Uy) 27 +5 2.435 19 Brandon Nakashima (Mỹ) 25 -1 2.360 20 Francisco Cerundolo (Argentina) 28 0 2.220 21 Luciano Darderi (Ý) 24 0 2.160 22 Learner Tien (Mỹ) 20 -3 2.145 23 Andrey Rublev (Nga) 29 -1 2.085 24 Karen Khachanov (Nga) 30 +1 1.980 25 Lorenzo Musetti (Ý) 24 -1 1.895 26 Alexander Bublik (Kazakhstan) 29 0 1.885 27 Valentin Vacherot (Monaco) 27 0 1.790 28 Alexander Blockx (Bỉ) 21 0 1.640 29 Tomas Martin Etcheverry (Argentina) 27 +2 1.625 30 Hubert Hurkacz (Ba Lan) 29 -1 1.625

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA