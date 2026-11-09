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Alcaraz bứt tốc cực nhanh, Zverev chỉ hơn Sinner 100 điểm (Bảng xếp hạng tennis 9/11)

Sự kiện: ATP Tour Jannik Sinner Carlos Alcaraz

Alcaraz bứt tốc sau chức vô địch Paris Masters, nhưng Zverev vẫn giữ ngôi số 1 ATP với khoảng cách chỉ 100 điểm trước Sinner. Ở WTA, Rybakina thống trị, còn Gauff chỉ hơn Pegula đúng 3 điểm.

  

Chức vô địch Paris Masters 2026 giúp Carlos Alcaraz tăng thêm 1.000 điểm, thu hẹp khoảng cách với Jannik Sinner trên bảng xếp hạng ATP ngày 9/11. Trong khi đó, Alexander Zverev vẫn giữ ngôi số 1 thế giới nhưng chỉ hơn Sinner đúng 100 điểm. Ở bảng WTA, Elena Rybakina thống trị ngôi đầu, còn Coco Gauff và Jessica Pegula cạnh tranh quyết liệt với khoảng cách vỏn vẹn 3 điểm.

Alcaraz (giữa) có thêm 1.000 điểm sau danh hiệu Paris Masters 2026

Alcaraz (giữa) có thêm 1.000 điểm sau danh hiệu Paris Masters 2026

Alcaraz tăng tốc, Zverev giữ ngôi đầu mong manh

Alcaraz là tâm điểm của bảng xếp hạng ATP tuần này sau chức vô địch Paris Masters. Chiến thắng 7-6(5), 7-5 trước Ben Shelton ở chung kết giúp tay vợt Tây Ban Nha nhận thêm 1.000 điểm, nâng tổng điểm lên 7.100.

Dù vẫn xếp thứ ba, Alcaraz đã thu hẹp khoảng cách với Sinner từ 3.350 xuống còn 2.350 điểm. Anh cũng chỉ còn kém Zverev 2.450 điểm.

Đáng chú ý, Zverev tiếp tục đứng đầu với 9.550 điểm, trong khi Sinner bám sát ở vị trí thứ hai với 9.450 điểm. Khoảng cách 100 điểm giữa hai ngôi sao khiến cuộc cạnh tranh trên đỉnh ATP trở nên đặc biệt sít sao.

Tuy nhiên, Zverev đã chắc chắn kết thúc năm 2026 ở vị trí số 1. Vì vậy, sự bứt tốc của Alcaraz chủ yếu tạo đà cho cuộc đua mùa giải 2027.

Fritz trở lại top 10, Djokovic tụt hạng

Ben Shelton tiếp tục giữ vị trí thứ tư với 5.170 điểm, tăng 640 điểm nhờ thành tích á quân Paris Masters. Anh bỏ xa Daniil Medvedev, người đứng thứ năm với 3.820 điểm.

Taylor Fritz là gương mặt đáng chú ý khi tăng hai bậc, trở lại top 10 với 3.285 điểm. Tay vợt Mỹ chỉ hơn Rafael Jodar, người đứng thứ 11, đúng 51 điểm.

Ngược lại, Novak Djokovic mất 200 điểm, tụt xuống hạng 12 với 2.940 điểm. Huyền thoại Serbia tiếp tục gặp khó khăn trong nỗ lực duy trì vị thế ở nhóm đầu.

Casper Ruud có bước tiến mạnh nhất trong top 30 khi tăng 5 bậc lên hạng 18, sở hữu 2.435 điểm sau hành trình vào bán kết Paris Masters.

Tommy Paul cũng tăng một bậc lên thứ 13, trong khi Lorenzo Musetti rơi xuống vị trí 25.

WTA: Rybakina bỏ xa đối thủ, Gauff hơn Pegula đúng 3 điểm

Ở nội dung nữ, Elena Rybakina vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng với 8.099 điểm, hơn Aryna Sabalenka tới 1.614 điểm.

Ngôi sao Kazakhstan đã chắc chắn kết thúc năm ở vị trí số 1, dù phải rút khỏi WTA Finals 2026 vì vấn đề sức khỏe.

Mirra Andreeva đứng thứ ba với 6.306 điểm, chỉ kém Sabalenka 179 điểm. Ở tuổi 19, tài năng người Nga tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm những tay vợt hàng đầu.

Cuộc cạnh tranh đáng chú ý nhất thuộc về Coco Gauff và Jessica Pegula. Gauff xếp thứ tư với 5.763 điểm, trong khi Pegula đứng ngay phía sau với 5.760 điểm, chênh lệch chỉ 3 điểm.

Linda Noskova đứng thứ tám với 4.343 điểm, xếp trên cựu số 1 thế giới Iga Swiatek (4.188 điểm).

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

 Alexander Zverev (Đức) 29 0 9.550

2

 Jannik Sinner (Ý) 25 0 9.450

3

 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 23 0 7.100

4

 Ben Shelton (Mỹ) 24 0 5.170

5

 Daniil Medvedev (Nga) 30 0 3.820

6

 Flavio Cobolli (Ý) 24 0 3.680

7

 Arthur Fils (Pháp) 22 0 3.625

8

 Frances Tiafoe (Mỹ) 28 0 3.390

9

 Alex de Minaur (Australia) 27 0 3.370

10

 Taylor Fritz (Mỹ) 29 +2 3.285

11

 Rafael Jodar (Tây Ban Nha) 20 -1 3.234

12

 Novak Djokovic (Serbia) 39 -1 2.940

13

 Tommy Paul (Mỹ) 29 +1 2.925

14

 Felix Auger-Aliassime (Canada) 26 -1 2.865

15

 Jiri Lehecka (Séc) 25 0 2.540

16

 Jakub Mensik (Séc) 21 0 2.500

17

 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 27 0 2.500

18

 Casper Ruud (Na Uy) 27 +5 2.435

19

 Brandon Nakashima (Mỹ) 25 -1 2.360

20

 Francisco Cerundolo (Argentina) 28 0 2.220

21

 Luciano Darderi (Ý) 24 0 2.160

22

 Learner Tien (Mỹ) 20 -3 2.145

23

 Andrey Rublev (Nga) 29 -1 2.085

24

 Karen Khachanov (Nga) 30 +1 1.980

25

 Lorenzo Musetti (Ý) 24 -1 1.895

26

 Alexander Bublik (Kazakhstan) 29 0 1.885

27

 Valentin Vacherot (Monaco) 27 0 1.790

28

 Alexander Blockx (Bỉ) 21 0 1.640

29

 Tomas Martin Etcheverry (Argentina) 27 +2 1.625

30

 Hubert Hurkacz (Ba Lan) 29 -1 1.625

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Elena Rybakina (Kazakhstan) 27

0

 8.099

2

Aryna Sabalenka (Belarus) 28

0

 6.485

3

Mirra Andreeva (Nga) 19

0

 6.306

4

Coco Gauff (Mỹ) 22

+1

 5.763

5

Jessica Pegula (Mỹ) 32

-1

 5.760

6

Elina Svitolina (Ukraine) 32

0

 5.121

7

Karolina Muchova (Séc) 30

0

 4.665

8

Linda Noskova (Séc) 21

+1

 4.343

9

Iga Swiatek (Ba Lan) 25

-1

 4.188

10

Marta Kostyuk (Ukraine) 24

0

 3.910

11

Diana Shnaider (Nga) 22

+2

 3.238

12

Maja Chwalinska (Ba Lan) 25

-1

 3.016

13

Iva Jovic (Mỹ) 18

-1

 2.941

14

Elise Mertens (Bỉ) 30

0

 2.540

15

Sorana Cirstea (Romania) 36

+1

 2.386

16

Naomi Osaka (Nhật Bản) 29

+2

 2.315

17

Alexandra Eala (Philippines) 21

+2

 2.289

18

Leylah Fernandez (Canada) 24

+5

 2.201

19

Belinda Bencic (Thụy Sĩ) 29

+1

 2.168

20

Victoria Mboko (Canada) 20

-5

 2.143

21

Qinwen Zheng (Trung Quốc) 24

+1

 2.017

22

Amanda Anisimova (Mỹ) 25

-5

 1.963

23

Marie Bouzkova (Séc) 28

+1

 1.959

24

Madison Keys (Mỹ) 31

-3

 1.921

25

Jelena Ostapenko (Latvia) 29

+1

 1.916

26

Anna Kalinskaya (Nga) 27

-1

 1.913

27

Anastasia Potapova (Áo) 25

0

 1.814

28

Emma Navarro (Mỹ) 25

0

 1.794

29

Nikola Bartunkova (Séc) 20

0

 1.711

30

Maria Sakkari (Hy Lạp) 31

0

 1.682

8

Tây Ban Nha - Anh 16.11

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Tây Ban Nha
Anh
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Trước 02:45 ngày 16/11
Thể lệ
Alcaraz vô địch 7/9 giải Masters 1000 ở tuổi 23, Nadal và Federer cũng phải ngả mũ
Alcaraz vô địch 7/9 giải Masters 1000 ở tuổi 23, Nadal và Federer cũng phải ngả mũ

Carlos Alcaraz lần đầu vô địch Paris Masters, nâng bộ sưu tập lên 9 danh hiệu Masters 1000 tại 7 giải đấu. Ở tuổi 23, tay vợt Tây Ban Nha chỉ còn cách...

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: https://arttimes.vn/the-thao/alcaraz-but-toc-cuc-nhanh-zverev-chi-hon-sinne...

-09/11/2026 16:55 PM (GMT+7)
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