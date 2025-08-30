Sinner "làm lại từ con số 0" ở US Open, Zverev bị đối thủ mắng dù lập kỷ lục

🗣️ Jannik Sinner chia sẻ sau trận thắng tại US Open 2025

Sau khi vượt qua Alexei Popyrin với tỷ số 6-3, 6-2, 6-2 để tiến vào vòng ba, Sinner cho biết: "Mỗi giải đấu bạn bắt đầu từ con số 0, bạn không bảo vệ danh hiệu mà là phải chơi tốt từng trận đấu từ vòng đầu tiên. Tôi cảm thấy khá thoải mái trên sân dù điều kiện thi đấu có phần khác biệt giữa sân Trung tâm và sân Armstrong với nhiều gió hơn. Những điều kiện này khiến việc phát bóng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi đã cố gắng giữ sự tập trung, duy trì cường độ và trả bóng nhiều nhất có thể trong những pha bóng bền".

Jannik Sinner luôn tạo động lực bằng cách "làm lại từ đầu" ở mỗi giải đấu

Sinner cũng nhấn mạnh trận đấu tiếp theo với Denis Shapovalov sẽ là một thử thách lớn, khi đối thủ người Canada có lối chơi đa dạng, sở hữu cú giao bóng mạnh và rất khó lường: "Chúng tôi từng gặp nhau một lần tại Australian Open 2021. Đó là trận đấu rất khắc nghiệt, và giờ đây cả hai đều đã trưởng thành hơn, hoàn thiện nhiều hơn về kỹ thuật và tinh thần. Đây sẽ là một trận chiến khó khăn về chiến thuật vì Shapovalov rất mạnh về serve và rất toàn diện".

Anh còn chia sẻ bản thân vẫn duy trì sự kết hợp giữa luyện tập thể chất nghiêm túc và quan sát chiến thuật qua các trận đấu khác để vừa nâng cao kỹ năng, vừa chuẩn bị tốt cho các đối thủ tiềm năng.

⚡ Jacob Fearnley chỉ trích Alexander Zverev sau thất bại ở US Open 2025

Sau khi thua Zverev 6-4, 6-4, 6-4 ở vòng hai, tay vợt người Scotland Jacob Fearnley không ngần ngại lên tiếng chỉ trích đối thủ vì thái độ chậm trễ, khiến anh phải chờ đợi hơn 10 phút mới được bước ra sân thi đấu: "Tôi chả bao giờ mong đợi điều này vì trước đây cũng từng xảy ra. Ở Australia hay Miami cũng vậy, họ cứ để đối thủ chờ. Anh ta luôn nói xin lỗi nhưng anh ta biết mình đang làm gì. Thậm chí Novak Djokovic cũng từng làm vậy ở Wimbledon".

Zverev bị đối thủ chỉ trích vì để mọi người phải chờ đợi

Fearnley cho biết môi trường tại sân Louis Armstrong rất ồn ào làm anh phần nào mất tập trung và cảm thấy áp lực, nhất là trong những phút cuối khi cố gắng cứu 5 điểm match. Tuy nhiên, anh vẫn tự hào về những cú đánh đẹp mắt trong trận: "Những pha bóng ấy đã khiến khán giả phấn khích và đó là trải nghiệm tuyệt vời dù tôi không quen gây ồn ào".

Zverev người chưa có danh hiệu Grand Slam nào trong sự nghiệp nhưng đang giữ kỷ lục ấn tượng về tỷ lệ thắng tại các giải Grand Slam trong kỷ nguyên mở (từ 1968). Theo thống kê, Zverev có tỷ lệ thắng cao nhất (74,8%, tương đương 113 trận thắng và 38 trận thua) trong số các tay vợt chưa từng vô địch Grand Slam và có từ 10 trận trở lên tại các giải đấu lớn.

Đây là một thành tích nổi bật, phản ánh sự ổn định và trình độ cao của tay vợt người Đức trong những năm gần đây, nhưng tay vợt người Đức cần 1 Grand Slam để thực sự trở thành siêu sao quần vợt.