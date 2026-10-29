Nóng nhất thể thao sáng 29/10: Djokovic phản ứng tin đồn giải nghệ

Djokovic phản ứng tin đồn giải nghệ

Novak Djokovic khẳng định anh không tức giận trước những đồn đoán về tương lai và cũng chẳng bận tâm đến những người cho rằng anh nên treo vợt. Trả lời phỏng vấn trang Sportal của Serbia, anh chia sẻ: “Ồ, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chừng nào con người còn tồn tại, chừng đó những lời đồn đoán vẫn sẽ tiếp diễn.

Đó là bản tính của con người, không chỉ ở đây mà còn ở khắp mọi nơi. Mọi người thích chỉ trích, phán xét dù không có đủ thông tin, nhưng tôi không còn xa lạ với chuyện đó. Tôi không bận tâm. Tôi tức giận vì một số chuyện khác. Có những vấn đề lớn hơn nhiều khiến tôi tức giận”.

Djokovic gặp khó khăn về thể chất gần đây

Eala tiết lộ chìa khóa ngược dòng tại Pan Pacific Open

Alex Eala đã tiết lộ yếu tố then chốt giúp cô ngược dòng giành chiến thắng 4-6, 6-2, 6-0 trước Talia Gibson ở vòng 2 giải WTA 500 Pan Pacific Open ở Nhật Bản, đồng thời gửi lời tri ân tới khán giả luôn cổ vũ mình.

Sau trận, tay vợt người Philippines chia sẻ: “Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là luôn bám trụ trong trận đấu và không bao giờ bỏ cuộc. Set đầu tiên rất khó khăn, nhưng tôi cũng có những cơ hội của riêng mình. Vì vậy, tôi biết rằng nếu duy trì được sự tập trung, tôi sẽ có thêm cơ hội”.

Hé lộ thời điểm McGregor có thể tái xuất UFC

John Kavanagh, người góp công lớn vào thành công của McGregor trong suốt 22 năm qua, đã cập nhật tình hình hồi phục của võ sĩ người Ireland. Phát biểu trên chương trình The Ariel Helwani Show, Kavanagh cho biết: “Cậu ấy nói rằng mình muốn thi đấu trở lại. Tôi nghĩ phải đến năm sau, cậu ấy mới có thể bắt đầu quay lại với các buổi tập luyện MMA đúng nghĩa.

Hiện tại, cậu ấy đang trong quá trình phục hồi chức năng. Cậu ấy đã trở lại tập luyện và theo tôi thấy, tình trạng khá tốt. Cậu ấy di chuyển tương đối linh hoạt. Cậu ấy đang rất quyết liệt trong quá trình trị liệu và hồi phục. Sau đó, chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra vào năm sau. Tôi chỉ chưa biết liệu cậu ấy đã thực sự muốn khép lại sự nghiệp thi đấu hay chưa”.

Antonelli bị đánh giá chưa cùng đẳng cấp với Verstappen

Cựu tay đua F1 Riccardo Patrese tin rằng Kimi Antonelli đủ tài năng để trở thành một trong những nhà vô địch vĩ đại nhất lịch sử Formula 1. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tay đua trẻ người Italia cần chứng minh năng lực khi cạnh tranh chức vô địch trực tiếp với Max Verstappen, dù anh đang tiến rất gần đến chức vô địch thế giới năm 2026.

Cựu tay đua từng 6 lần thắng chặng cho biết: “Bước tiếp theo của Kimi là cạnh tranh với Verstappen. Có lẽ chúng ta sẽ chứng kiến điều đó vào năm sau, bởi Mercedes hẳn rất vui khi Red Bull không đạt phong độ tốt như kỳ vọng ở giai đoạn đầu mùa giải. Năm tới, Kimi phải nỗ lực hết mình, không chỉ để giành một chức vô địch hay thắng tám chặng đua, mà còn phải cạnh tranh với những nhà vô địch lớn khác và tìm cách đánh bại họ.

Khi đó, cậu ấy mới có thể bước vào hàng ngũ những nhà vô địch vĩ đại như [Ayrton] Senna, [Michael] Schumacher và Verstappen. Tôi nghĩ những thành tích của Kimi cho thấy cậu ấy đủ khả năng góp mặt trong nhóm đó, nhưng cậu ấy phải làm việc chăm chỉ và chiến đấu hết mình”.