Cháu Ronaldo ghi bàn hơn cậu con trai cả, chờ ra mắt giải VĐQG Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo có cậu con trai Cristiano Jr. đang chơi bóng ở cấp độ đội trẻ và được dư luận chú ý, nhưng sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của cậu cả nhà CR7 vẫn là dấu hỏi. Nhưng họ hàng Ronaldo lúc này đã có một người nối gót anh, không chỉ trong nghiệp quần đùi áo số mà cả ở vị trí tiền đạo.

Dinis Pereira đã có 6 bàn/10 trận trong màu áo U16 Vitoria SC

Chị gái Katia Aveiro của Ronaldo có 3 người con thì hiện con trai thứ 2, Dinis Pereira (mang họ bố), đã bắt đầu gây chú ý ở cấp độ giải trẻ của giải VĐQG Bồ Đào Nha. Dinis trong mùa hè năm nay đã được CLB Vitoria de Guimaraes chiêu mộ sau khi thể hiện khá tốt tại đội bóng nhỏ Barreirense, ghi 13 bàn trong 26 trận ở mùa 2025/26.

Ở đội bóng mới, Dinis đã ghi 6 bàn sau 10 trận ra sân, đưa đội U16 Vitoria đến 8 thắng – 2 hòa – 1 thua và xếp thứ 3 ở giải U17 Bồ Đào Nha sau 11 vòng đấu. Dinis hiện đang là chân sút ghi bàn nhiều thứ 3 của giải đấu, phong cách chơi của Dinis thậm chí có phần giống ông chú nổi tiếng hồi trẻ khi đá dạt trái và cắt vào dứt điểm chân phải.

Những bước đi của Dinis Pereira trên hành trình cầu thủ hiện đang được mẹ và bà ngoại Dolores dõi theo. Họ đã có mặt trên khán đài ăn mừng khi Dinis ghi cú đúp đưa U16 Vitoria đánh bại U16 Leixoes hồi cuối tháng 8. Mới đây nhất Dinis đã lại ghi bàn mở tỷ số vào lưới Leixoes, nhưng U16 Vitoria đánh rơi chiến thắng khi bị cầm hòa 1-1.

Dinis và Cristiano Junior

Dinis Pereira đã ghi 36 bàn trong 81 trận đấu tại các giải trẻ quốc gia của Bồ Đào Nha bắt đầu từ lứa U13, cậu hiện đã thu về danh hiệu vô địch lứa U13 và U15. Tuy nhiên để bứt vào đội hình Vitoria thì Dinis còn phải đi chặng đường dài phía trước, khi Vitoria, một đội đang đứng giữa BXH Primeira Liga, có trên hàng công một số tiền đạo chất lượng, thậm chí tuyển thủ quốc tế.

Mặc dù Cristiano Junior được chú ý hơn do là con ruột Ronaldo, nhưng cậu cả của CR7 thực tế chưa có nhiều dấu ấn gì ở các giải trẻ chính thức với 18 bàn trong 41 trận cho các đội U15, U16 và U17 của Al Nassr. Dinis Pereira mới là người tiến gần cấp độ chuyên nghiệp hơn khi đang thi đấu trong môi trường cạnh tranh cao, và có thể được cân nhắc triệu tập cho tuyển U16 Bồ Đào Nha trong đợt tập trung tiếp theo.