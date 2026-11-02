Võ sư Trung Quốc luyện khinh công như truyện Kim Dung, lập kỷ lục thế giới

Video Trương Thành Cường biểu diễn tuyệt kỹ “Chuồn chuồn chấm nước”

Vào năm 2019, một đoạn video ghi lại cảnh 1 chàng trai Trung Quốc bật nhảy qua thùng nước, hai chân chạm nhẹ mặt nước rồi tiếp tục vọt lên không trong quãng ngắn, thu hút hàng triệu lượt thích trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Nhiều người gọi đây là “thủy thượng phiêu”, tuyệt kỹ thường xuất hiện trong phim võ hiệp. Tuy nhiên, nhân vật chính khẳng định động tác này có tên gọi khác và còn cách rất xa khả năng chạy trên mặt nước như trong tiểu thuyết.

Trương Thành Cường và tuyệt kỹ “chuồn chuồn chấm nước”

Theo tờ The Paper, video biểu diễn ban đầu được đăng tải bởi tài khoản “Tiểu Cường Hội Võ Thuật” vào năm 2019. Trong clip, một chàng trai bật nhảy qua thùng nước, hai chân lướt sát mặt nước trước khi tiếp đất an toàn ở phía bên kia. Động tác diễn ra nhanh, liền mạch, khiến nhiều người kinh ngạc.

Bên cạnh những lời tán thưởng về kỹ năng và quá trình khổ luyện, video cũng vấp phải ý kiến hoài nghi. Một số người cho rằng người biểu diễn chỉ tận dụng quán tính của cú nhảy, chưa thể xem là “thủy thượng phiêu” theo cách hình dung trong phim võ hiệp.

Nhân vật trong video là Trương Thành Cường (sinh năm 1991). Anh cho biết biệt danh “thủy thượng phiêu” xuất phát từ cách gọi của cộng đồng mạng. Theo anh, động tác thực tế là “tiêu đình điểm thủy”, có thể hiểu là “chuồn chuồn chấm nước”, thuộc kỹ thuật “nhị thế cước” trong võ thuật.

Trương Thành Cường mất 3 tháng để luyện thành tuyệt kỹ “chuồn chuồn chấm nước”

‘Thủy thượng phiêu’ thực ra chỉ là sự hiểu lầm của cư dân mạng. Động tác này đúng ra phải gọi là ‘Chuồn chuồn chấm nước’, chính là động tác ‘Nhị thế cước’ trong võ thuật, còn cách xa cảnh giới ‘thủy thượng phiêu’ lắm”, Trương Thành Cường khẳng định.

Trương Thành Cường cũng cho rằng khả năng chạy trên mặt nước trong thời gian dài như các nhân vật võ hiệp là điều không thực tế. Theo anh, việc tận dụng quán tính để di chuyển vài mét trên mặt nước có thể xảy ra trong những điều kiện nhất định, nhưng chạy một quãng đường dài là chuyện khác.

Trương Thành Cường bắt đầu học võ từ năm 7 tuổi và theo học tại trường võ thuật từ năm 12 tuổi. Anh cho biết, dù đã có nhiều năm rèn luyện, việc thực hiện thành thạo động tác này vẫn đòi hỏi quá trình tập luyện chuyên biệt.

Trương Thành Cường biểu diễn tuyệt kỹ “chuồn chuồn chấm nước”

“Tôi bắt đầu tập võ từ năm 7 tuổi, năm 12 tuổi vào trường võ nghệ để theo học bài bản hệ thống võ thuật Trung Hoa, tính ra thâm niên tập luyện đã ngót nghét 20 năm. Dẫu vậy, khi bắt tay vào luyện tập ‘chuồn chuồn chấm nước’, tôi vẫn phải đổ ra rất nhiều mồ hôi công sức”, Trương Thành Cường cho biết.

Trương Thành Cường tiết lộ anh đã tập trung rèn kỹ thuật bật nhảy, kết hợp các bài tập cầu thang ba buổi mỗi tuần. Với cầu thang cao khoảng 100 m, anh thực hiện nhiều hình thức vận động như chạy nước rút, nhảy một chân, nhảy hai chân và nhảy khi mang thêm tải trọng. Anh còn tập tăng cường sức mạnh cơ bụng và vùng eo bằng những bài tập với con lăn.

Theo chia sẻ của Trương Thành Cường, sau hơn ba tháng luyện tập, anh hoàn thiện động tác và đăng video lên mạng vào tháng 11/2019. Anh cho biết lượng người theo dõi tăng khoảng 200.000 trong hai tháng, có ngày tăng thêm 6.000 người; tổng lượt thích vượt 10 triệu.

Lập kỷ lục thế giới vào năm 2025

Năm 2003, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những thước phim võ hiệp, Trương Thành Cường đăng ký tham gia lớp đào tạo võ thuật tại quê nhà Phụng Tiết. Tại đây, anh được tiếp thu bài bản hệ thống binh khí thập bát ban cùng các kỹ nghệ võ thuật truyền thống Trung Hoa, rèn giũa nền tảng võ công vững chắc, đặt viên gạch đầu tiên cho con đường mưu sinh bằng võ nghiệp sau này.

Trương Thành Cường từng làm diễn viên đóng thế

Năm 2009, anh đến Vu Hồ, tỉnh An Huy, biểu diễn tại một công viên giải trí. Tuy công việc tương đối thuận lợi, Trương Thành Cường vẫn muốn trở thành diễn viên võ thuật nên quyết định đến Hoành Điếm, nơi tập trung nhiều đoàn làm phim, để tìm cơ hội.

Những ngày đầu làm diễn viên quần chúng không dễ dàng. Anh kể từng bị đạo diễn trách mắng sau khi một cảnh quay phải thực hiện lại nhiều lần vì phần việc của mình. Dù vậy, anh tiếp tục theo đuổi công việc và tận dụng kỹ năng võ thuật đã tích lũy từ nhỏ.

Theo lời kể của Trương Thành Cường, anh từng tham gia phim truyền hình Thần Thám Bao Thanh Thiên và làm diễn viên đóng thế cho nam diễn viên Trương Tử Kiện, người đóng vai chính.

Tháng 7/2019, anh trở về Trùng Khánh và mở lớp đào tạo võ thuật tại Trường Thọ. Theo tờ The Paper, lớp học khi đó có hơn 40 học viên. Trương Thành Cường cho rằng võ thuật không chỉ giúp rèn luyện thể chất mà còn góp phần xây dựng ý chí và tinh thần. Anh muốn tiếp tục truyền dạy những kỹ năng đã học, đồng thời khuyến khích nhiều người tham gia tập luyện.

Tới năm 2023, Trương Thành Cường tiếp tục gây sốt với màn biểu diễn “chuồn chuồn chấm nước” ở độ cao khoảng 1,4 m. Theo Sohu, video về màn biểu diễn nói trên của anh đăng trên tài khoản “Tiểu Cường Hội Võ Thuật” được hơn 100.000 lượt thích vào thời điểm đó.

Trương Thành Cường lập kỷ lục thế giới vào năm 2025

Trong video, Trương Thành Cường xếp hai chiếc ghế đẩu chồng lên nhau, đặt một chậu nước phía trên rồi bật nhảy qua. Khi đang ở trên không, anh dùng mũi chân chạm nhẹ mặt nước trước khi nhanh chóng thu chân và tiếp đất an toàn. Động tác đòi hỏi sức bật lớn, khả năng kiểm soát cơ bụng, cơ eo và tốc độ chân.

Trương Thành Cường tăng độ khó cho bản thân

Trương Thành Cường cho biết đây là động tác khó nhất anh từng thực hiện. Anh thừa nhận từng thất bại nhiều lần, làm đổ ghế, đạp trúng chậu nước và gặp chấn thương trong quá trình tập luyện. Theo anh họ Dư Vĩnh Hoa, Trương Thành Cường có thể lặp lại một động tác hơn 100 lần để đạt kết quả mong muốn.

Tới năm 2025, Trương Thành Cường đã lập kỷ lục Guinness thế giới ở nội dung bật nhảy dạng xoạc chân để đá nổ 20 quả bóng bay trong thời gian nhanh nhất, với thành tích 36,13 giây. Theo Sohu, thử thách được ghi hình tại Milan, Italy, ngày 23/1/2025 và thông tin được công bố ngày 20/3/2025.

Video Trương Thành Cường luyện đá bóng bay và lập kỷ lục thế giới

Trong video, 20 quả bóng bay màu vàng được treo thành 10 nhóm trên các cột đèn. Mặc trang phục truyền thống Trung Quốc, Trương Thành Cường liên tục bật nhảy, đồng thời đá hai chân sang hai bên để làm nổ từng cặp bóng. Anh hoàn thành toàn bộ thử thách sau 10 cú nhảy liên tiếp.

Trang web của Kỷ lục Guinness xác nhận: “Thời gian nhanh nhất để làm nổ 20 quả bóng bay bằng chân thông qua các cú bật nhảy dạng xoạc chân là 36,13 giây, do Trương Thành Cường (Trung Quốc) thực hiện tại trường quay chương trình Lo Show Dei Record ở Milan, Italy, ngày 23/1/2025. Anh là người đầu tiên nắm giữ danh hiệu kỷ lục này, đồng thời là một võ sĩ có kỹ năng đặc biệt xuất sắc”.

Trương Thành Cường cho biết anh được Guinness World Records mời tham gia thử thách và xem đây là món quà dành cho bản thân dịp năm mới. Anh tự tin vì đã luyện tập những động tác tương tự trong nhiều năm, dù chỉ có một cơ hội thực hiện thử thách.

Những năm gần đây, Trương Thành Cường liên tục chia sẻ trên mạng xã hội về hành trình luyện võ cũng như những động tác bật nhảy trên không độ khó cao do chính anh tự thiết kế. Anh thậm chí còn biểu diễn tuyệt kỹ “chuồn chuồn chấm nước” của mình trên CCTV.

Trương Thành Cường cũng đưa ra lời khuyên rằng những người không có nền tảng võ thuật không nên bắt chước các động tác biểu diễn của anh: “Những chiêu thức này đòi hỏi lực bộc phát, độ dẻo dai và sức bật được tích lũy qua nhiều năm luyện võ. Nếu không có nền tảng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì rất dễ gặp chấn thương.”