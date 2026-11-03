Kết quả bóng đá Newcastle - Everton: "Chích chòe" trả giá vì sai lầm (Ngoại hạng Anh)

Sau tiếng còi khai cuộc, Newcastle đẩy cao đội hình nhằm "đánh phủ đầu" Everton. Trong hiệp 1, "Chích chòe" cầm bóng nhỉnh hơn nhưng không thể tìm đường vào khung thành đội khách vì hàng công kém hiệu quả (tung 9 cú sút nhưng không trúng đích lần nào).

Newcastle gục ngã trên sân nhà

Bước sang hiệp 2, Everton lấy lại thế trận, thậm chí được ăn mừng bàn mở điểm đầy bất ngờ nhờ khoảnh khắc lơ là của hàng thủ Newcastle. Từ tình huống đá phạt, Tyrique George thoát xuống dứt điểm, thủ môn Hornicek cản phá bóng không tốt, tạo điều kiện cho Thierno Barry đá bồi cận thành.

Khoảng thời gian còn lại, những đợt tấn công của Newcastle về phía khung thành Everton vẫn chẳng khác nào "húc đầu vào đá", thậm chí họ còn chơi thiếu người vì Jacob Ramsey nhận thẻ đỏ (90+8'). Chung cuộc, thầy trò HLV Matthias Jaissle thua 0-1 và tụt xuống hạng 13 (11 điểm/9 trận), còn Everton vươn lên hạng 7 (13 điểm).

Chung cuộc: Newcastle 0-1 Everton

Ghi bàn: Barry 49'

Thẻ đỏ: Ramsey 90+8'

Đội hình xuất phát:

Newcastle: Hornicek, Dedic, Schar, Burn, Hall, Joelinton, Nico, Elanga, Willock, Barnes, Osula

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Armstrong, Garner, Rohl, Dewsbury-Hall, George, Barry