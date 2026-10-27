Nóng nhất thể thao sáng 27/10: Sinner sắp tái xuất, đối đầu Alcaraz - Djokovic

Sinner chuẩn bị tái xuất

Turki Alalshikh, Chủ tịch Cơ quan Giải trí Tổng hợp Saudi Arabia, thông báo Jannik Sinner chuẩn bị tái xuất với màn góp mặt tại giải quần vợt Six Kings Slam bị trì hoãn tại Riyadh từ ngày 27/12 đến ngày 30/12. Giải đấu còn có sự góp mặt của Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz và Alex De Minaur. Tay vợt người Italia đang phải điều trị vấn đề ở đầu gối, khiến anh vắng mặt suốt 3 tháng kể từ khi đăng quang Wimbledon.

Sinner đã vắng mặt suốt ba tháng vì chấn thương ở đầu gối

Bên cạnh đó, Sinner cũng được xác nhận sẽ chơi một trận giao hữu trước thềm Australian Open. Tay vợt người Italia hiện cũng đã có tên trong danh sách tham dự One Point Slam. Bên cạnh đó, anh sẽ thi đấu trên sân Rod Laver Arena trong tuần lễ khai mạc Australian Open. Việc Sinner xác nhận góp mặt ở cả One Point Slam lẫn trận giao hữu cho thấy anh rất tự tin có thể trở lại kịp thời để tham dự Grand Slam đầu tiên của mùa giải 2027.

Alex Eala thắng thuyết phục tại Pan Pacific Open

Alex Eala đã giành chiến thắng thuyết phục trước tay vợt nhận suất đặc cách người Anh Mika Stojsavljevic tại giải WTA 500 Pan Pacific Open ở Tokyo (Nhật Bản). Eala thể hiện phong độ ấn tượng khi nhanh chóng đánh bại Stojsavljevic với tỷ số 6-1, 6-2, qua đó giành quyền vào vòng hai gặp tay vợt Australia Talia Gibson.

Tyson Fury tiết lộ tương lai sau trận đại chiến Joshua

Tyson Fury và Anthony Joshua sẽ giải quyết mối hiềm khích kéo dài cả thập kỷ vào ngày 11/12 tại sân vận động Principality ở Cardiff (Xứ Wales). Cả hai được cho là sẽ nhận khoản thù lao khổng lồ từ trận đấu vào cuối năm nay, với tổng quỹ thưởng được báo cáo lên tới 150 triệu bảng.

Khi cả hai võ sĩ hạng nặng đang tiến gần đến chặng cuối sự nghiệp, giới quyền Anh đặt câu hỏi liệu cuộc so găng vào tháng 12 có phải lần cuối họ được chứng kiến hai ngôi sao này thượng đài hay không. Tuy nhiên, Fury khẳng định anh sẽ tiếp tục thi đấu bất kể kết quả trận đấu.

“Tôi sẽ tiếp tục thi đấu. Tôi còn 2 trận trong hợp đồng. Tôi sẽ hoàn thành hợp đồng đó rồi có lẽ ký thêm một thỏa thuận gồm 10 trận nữa. Ai mà biết được? Nếu mức thù lao phù hợp, tôi sẽ ký thêm 10 trận, nhưng chúng phải diễn ra nhanh chóng vì tôi ngày càng lớn tuổi. Và khi cơ hội qua đi, nó sẽ không trở lại. Tôi sắp bước vào trận đấu thứ 40 trong sự nghiệp”, Fury chia sẻ với WSVN Miami.

Fernando Alonso công kích Alex Albon

Fernando Alonso đã gay gắt chỉ trích tiêu chuẩn lái xe của Alex Albon bên phía Williams sau vụ va chạm giữa hai tay đua ngay ở vòng 1 tại chặng đua GP Mỹ. Tay đua người Tây Ban Nha nói: “Chúng tôi có thể ghi điểm hôm nay và có lẽ thu hẹp khoảng cách với Williams trên bảng xếp hạng đội đua. Nhưng họ đã khiến chúng tôi không còn cơ hội nào.

Tôi nghĩ khi xuất phát ở nhóm cuối, nguy cơ này luôn tồn tại. Chất lượng của các tay đua ở nhóm một phần ba cuối đoàn đua rất thấp, như những gì Alex thể hiện hôm nay. Tôi nghĩ chúng tôi cần cải thiện chiếc xe và xuất phát ở vị trí cao hơn một chút”.

Dù chiếc AMR26 bị hư hại, Alonso vẫn cán đích trước Albon, đồng thời cho thấy tốc độ được cải thiện trong suốt chặng đua cuối tuần.