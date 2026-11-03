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MU bỏ quên HLV vô địch World Cup để thay thế Carrick

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United HLV Deschamps

Lời giải cho HLV thay thế Carrick ở ngay trước mặt MU mà dường như nhiều người đã bỏ quên.

   

Didier Deschamps hiện chưa được đội bóng nào liên hệ sau khi chia tay tuyển Pháp. Điều này thực sự bất ngờ, đặc biệt khi bảng thành tích của ông khá đồ sộ với việc từng giúp "Gà trống Gaulois" vô địch World Cup 2018. 

Deschamps có lối chơi thực dụng, ưu tiên những tình huống phản công. Tờ Football365 tin rằng người hâm mộ tại sân Old Trafford sẽ đánh giá cao phong cách chơi này trong bối cảnh hiện tại.

MU cần cân nhắc chiêu mộ HLV&nbsp;Deschamps

MU cần cân nhắc chiêu mộ HLV Deschamps

Tờ Football 365 nhận xét tiếp về Deschamps: "Ông xây dựng tinh thần làm việc chăm chỉ cho các đội bóng mình dẫn dắt, đồng thời vẫn tạo điều kiện để những cầu thủ giàu kỹ thuật phát huy khả năng. Deschamps cũng linh hoạt thích ứng với nhiều phong cách chơi khác nhau nhằm khai thác tối đa năng lực của những cầu thủ sẵn có.

Nhà cầm quân người Pháp từng 2 lần từ chức vì bất đồng với ban lãnh đạo, xuất phát từ việc thiếu tầm nhìn, đầu tư và sự ủng hộ. Điều đó cho thấy ông là người có cá tính mạnh mẽ khi làm việc với các cấp lãnh đạo".

Thành tích huấn luyện của Deschamps cũng rất đáng chú ý:

- Giúp Monaco giành Cúp Liên đoàn Pháp, vào trận chung kết Cúp C1 lần đầu tiên trong lịch sử vào năm 2004.

- Tiếp quản Juventus sau khi họ xuống hạng và giúp "Bà đầm già" thành Turin trở lại Serie A.

- Giúp Marseille giành chức vô địch Ligue 1 ngay trong mùa giải đầu tiên ông dẫn dắt, chấm dứt 18 năm chờ đợi danh hiệu này.

- Cùng đội tuyển Pháp vô địch World Cup và UEFA Nations League, đồng thời giành ngôi á quân EURO 2016 và World Cup 2022.

- Kỷ lục tại World Cup: Trở thành HLV có nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup.

MU bỏ quên HLV vô địch World Cup để thay thế Carrick - 2

Deschamps dường như chính là mẫu HLV mà MU đang cần, trong khi việc bổ nhiệm ông có thể không tiêu tốn quá nhiều tiền, nếu đội chủ sân Old Trafford thuyết phục được nhà cầm quân này nhận lời.

Thật bất ngờ khi hiếm có bình luận viên hay chuyên gia nào được cho là am hiểu bóng đá nhắc đến tên Deschamps trong việc thay thế Carrick. 

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/mu-bo-quen-hlv-vo-dich-world-cup-de-thay-th...

-02/11/2026 22:55 PM (GMT+7)
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