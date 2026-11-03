"Ngựa ô" Brighton đại náo Ngoại hạng Anh, soán ngôi của Arsenal không hề hão huyền

"Ngựa ô" Brighton đáng xem

Khi được hỏi về khả năng Brighton tham gia cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, HLV Fabian Hurzeler thường nhắc đến Getafe trong câu trả lời của mình. Dù một CLB đến từ Madrid không phải đối thủ của họ tại Ngoại hạng Anh, cách trả lời của Hurzeler cũng chẳng khác nào câu nói sáo rỗng quen thuộc. Ông khẳng định chỉ tập trung vào từng trận đấu một, và đối thủ tiếp theo của Brighton là Getafe tại Conference League.

Brighton đã đánh bại đội đầu bảng Ngoại hạng Anh. Những gì diễn ra trong tuần qua phần nào cho thấy vị thế của đội bóng này khi đối đầu với các thế lực hàng đầu. Họ chơi tốt trước Liverpool tại Anfield nhưng vẫn nhận thất bại 0-2. Họ hai lần vươn lên dẫn trước Man City ở League Cup nhưng cuối cùng bị loại sau loạt sút luân lưu. Và rồi, Brighton đánh bại chính đối thủ này tại Ngoại hạng Anh.

Với một CLB từng nhiều lần đánh bại những tên tuổi lớn trong những năm gần đây, sân Etihad chính là giới hạn cuối cùng mà họ cần chinh phục. Brighton đã giành chiến thắng trên hầu hết những sân đấu đáng chú ý khác. Giờ đây, Hurzeler có thể tiếp tục giả vờ rằng Getafe mới là điều duy nhất ông quan tâm.

Brighton đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất

Những ứng viên ít được kỳ vọng thường tìm cách né tránh sự chú ý bằng cách nhắc đến những mục tiêu khiêm tốn mà họ có thể đặt ra trong các mùa giải khác. 11 năm trước, khi Leicester City bất ngờ góp mặt trong nhóm đầu bảng, Claudio Ranieri thường xuyên nói về mục tiêu giành 40 điểm, ngay cả khi tất cả đều hiểu rằng đội bóng của ông sẽ vượt qua cột mốc trụ hạng quen thuộc từ rất sớm.

Còn hiện tại, Brighton đã đi được nửa chặng đường hướng tới một cột mốc mang tính biểu tượng khác: 38 điểm. HLV Ranieri từng sử dụng những câu khẩu hiệu vô nghĩa nhưng đầy thú vị để tạo bầu không khí thoải mái. Hurzeler có lẽ sẽ không dành cả mùa xuân để lặp lại những câu nói kiểu "dilly ding, dilly dong" như người tiền nhiệm của mình.

Tuy nhiên, câu chuyện về khả năng cạnh tranh chức vô địch có thể trở nên rõ rệt nếu Brighton tiếp tục duy trì khởi đầu xuất sắc. Kịch bản này hoàn toàn có cơ sở, bởi họ đã lần lượt đối đầu với tất cả các đội bóng còn lại trong top 5 hiện tại và sẽ không gặp lại bất kỳ đối thủ nào trong số đó cho đến trận lượt về với Man City vào tháng 1 năm sau. Brighton cũng chỉ tái đấu Chelsea vào tháng 4, trong khi Liverpool và Arsenal sẽ không gặp họ cho đến 2 vòng đấu cuối cùng.

Phong độ của Brighton trong 5 trận gần nhất Giải đấu Trận đấu Ngoại hạng Anh Man City 0-1 Brighton League Cup Man City 2-2 Brighton (luân lưu: 4-3) Ngoại hạng Anh Liverpool 2-0 Brighton Conference League Jablonec 0-0 Brighton Ngoại hạng Anh Brighton 5-0 Crystal Palace

Liệu Brighton có thực sự trở thành ứng viên cho chức vô địch? Lịch sử cho thấy khả năng này không cao. Đội chủ sân Amex chưa bao giờ kết thúc mùa giải trong top 5 giải đấu hàng đầu nước Anh. Họ thường khởi đầu mùa giải rất tốt, từng giành 21 điểm sau 12 vòng đấu ở mùa 2024/25, 13 điểm sau 6 vòng mùa 2022/23 và 12 điểm sau 5 vòng mùa 2021/22. Tuy nhiên, Brighton cũng từng trải qua những giai đoạn sa sút kéo dài. Dưới thời Hurzeler, họ đã 2 lần trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng tại giải VĐQG ở mùa trước.

Lịch sử cũng cho thấy nếu Brighton muốn tạo nên bất ngờ, thành công của họ không chỉ phụ thuộc vào kết quả của chính mình. Khi Leicester vô địch năm 2016, một phần nguyên nhân đến từ sự sa sút của các đối thủ, khi không đội bóng nào khác giành được quá 71 điểm. Trong khi đó, thầy trò Ranieri kết thúc mùa giải với 81 điểm.

Hiện tại, một số đội bóng được xem là thế lực hàng đầu đang tự loại mình khỏi cuộc đua. MU là ví dụ điển hình, trong khi Man City có thể phải đối mặt với án phạt vi phạm tài chính nghiêm trọng. Dẫu vậy, rất khó hình dung Arsenal lại kết thúc mùa giải với chưa tới 80 điểm.

4 yếu tố để Brighton xưng vương ở Ngoại hạng Anh

Dù vậy, có một số yếu tố cho thấy Brighton xứng đáng được nhìn nhận nghiêm túc trong cuộc đua vô địch. Yếu tố đầu tiên, khá bất ngờ, lại đến từ 2 thất bại ở cuối mùa giải trước. Việc để thua trong 2 vòng đấu cuối khiến Brighton bỏ lỡ tấm vé tham dự Europa League. Nhưng lịch thi đấu nhẹ nhàng hơn tại Conference League, cả về số lượng trận đấu lẫn chất lượng đối thủ, có thể giúp họ tập trung tốt hơn cho đấu trường Ngoại hạng Anh.

Yếu tố thứ hai nằm ở sức mạnh tấn công của đội bóng dưới thời Hurzeler. Brighton hiện là CLB ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu. Đáng chú ý, họ có khả năng phân bổ trách nhiệm ghi bàn rất đồng đều: 16 cầu thủ đã lập công trên mọi đấu trường, trong đó có 11 người ghi bàn tại Ngoại hạng Anh.

Thành tích này càng ấn tượng hơn khi Brighton chưa thể sử dụng bộ ba tấn công đá chính của mùa giải trước. Danny Welbeck đã chuyển đến Chelsea, trong khi Yankuba Minteh và Kaoru Mitoma vẫn chưa thi đấu tại giải đấu cao nhất nước Anh mùa này. Với việc Minteh đã bình phục chấn thương và Mitoma dự kiến trở lại vào tháng tới, Brighton có thể sở hữu thêm những mũi tấn công ở hành lang cánh đầy nguy hiểm.

Yếu tố thứ ba là sự chắc chắn trong phòng ngự. Brighton từng để Chelsea chọc thủng lưới tới 4 lần, nhưng ngoài trận đấu đó, họ chỉ nhận thêm 3 bàn thua. Việc giữ sạch lưới trước Man City giúp đội bóng này có lần thứ 6 không để đối phương ghi bàn ở mùa giải năm nay. Đáng chú ý, Brighton mới chỉ 1 lần bị chọc thủng lưới trên sân nhà.

Brighton từng có ngày thi đấu vô cùng chắc chắn trước sức mạnh tấn công vô đối của Man City

Yếu tố thứ tư là chiều sâu đội hình. Brighton có những phương án thay thế cho từng vị trí. Sức mạnh về chiều sâu đội hình rõ ràng là lợi thế của họ, dù điều đó còn phụ thuộc vào khả năng Hurzeler đưa ra những lựa chọn chính xác vào đúng thời điểm.

Dù thế nào, khi đã tạo ra khoảng cách 5 điểm với đội xếp thứ 6 và 7 điểm so với vị trí thứ 7, Brighton khó có thể có cơ hội tốt hơn để giành vé dự Cúp C1.

Brighton vẫn đang theo đuổi triết lý độc nhất vô nhị: bán những cầu thủ xuất sắc nhất với mức giá cao, tìm kiếm người thay thế và tiếp tục gặt hái thành công. Liệu một CLB thường xuyên bán đi những ngôi sao tốt nhất của mình có thể vô địch giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh hay không? Có lẽ chúng ta sẽ tìm được câu trả lời vào tháng 5 năm sau.