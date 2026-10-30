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Nóng nhất thể thao sáng 30/10: Novak Djokovic sáng cửa dự ATP Finals

Sự kiện: Điểm tin THỂ THAO

(Tin thể thao) Djokovic đón tin vui trong cuộc đua dự ATP Finals 2026 khi đối thủ cạnh tranh trực tiếp thua sớm.

Djokovic sáng cửa dự ATP Finals

Novak Djokovic vẫn đang cố gắng tìm cơ hội dự ATP Finals 2026 ở thời điểm cuối của mùa giải. Nole đang kém Frances Tiafoe khoảng 490 điểm. Điểm đáng chú ý là Tiafoe bị loại sớm tại Vienna Open. Điều đó đồng nghĩa với việc Djokovic có cơ hội thu hẹp khoảng cách với tay vợt người Mỹ nếu tiếp tục đi sâu tại Basel.

Novak Djokovic

Novak Djokovic

Antonelli gây lo lắng

Kimi Antonelli, tay đua đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng đua xe F1, khiến người hâm mộ lo lắng khi xin phép không dự buổi truyền thông trước thềm Mexican GP do bị ốm. Nguồn tin cho biết Antonelli bị sốt virus do chưa thích nghi được thời tiết và đang trong quá trình hồi phục.

Nikola Jokic cán mốc lịch sử tại NBA

Trong trận đấu giữa Denver Nuggets và New Orleans Pelicans, Nikola Jokic vừa chạm cột mốc 200 triple-double trong sự nghiệp tại NBA mùa giải chính với 21 điểm, 10 kiến tạo và 13 lần bắt bóng bật bảng. Trung phong người Serbia trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử giải đấu đạt được thành tích này. Ngôi sao của Denver Nuggets chỉ xếp sau Russell Westbrook, người đang nắm giữ kỷ lục với 209 triple-double, nhiều nhất trong lịch sử NBA.

ĐT Pickleball Việt Nam tham dự Giải Pickleball mở rộng Trung Quốc - ASEAN 2026

Chiều 28/10, đội tuyển pickleball Việt Nam đã hội quân để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng, sẵn sàng lên đường tham dự Giải Pickleball mở rộng Trung Quốc - ASEAN 2026 tại Trung Quốc. Đầu buổi làm việc, Trưởng đoàn Lê Ngọc Anh, HLV Nguyễn Hải Long cùng toàn thể đội tuyển đã ngồi lại họp bàn, rà soát chi tiết phương án chiến thuật và phân tích kỹ lưỡng các đối thủ tiềm năng trong khu vực để đưa ra phương án phối hợp tối ưu cho từng nội dung.

Các VĐV Việt Nam tham dự giải lần này là Trần Tuệ Ngọc, Nguyễn Đắc Tiến, Trần Huyền Trang, Phạm Thị Thanh Bình, Nguyễn Ngọc Minh Phương, Phạm Nhật Minh, Trần Anh Tú và Phạm Xuân Vũ.

Nóng nhất thể thao chiều 29/10: Djokovic thừa nhận chưa có phong độ tốt nhất
Nóng nhất thể thao chiều 29/10: Djokovic thừa nhận chưa có phong độ tốt nhất

(Tin thể thao) Novak Djokovic thừa nhận vẫn cần cải thiện phong độ để đạt trạng thái tốt nhất sau khi khởi đầu hành trình tại Swiss Indoors Basel bằng...

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/nong-nhat-the-thao-sang-3010-novak-djokovic...

-30/10/2026 00:50 AM (GMT+7)
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