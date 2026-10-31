Nóng nhất thể thao sáng 31/10: Djokovic thừa nhận bị choáng váng bởi cách chơi của Struff

Djokovic thừa nhận bị choáng váng bởi cách chơi của Struff

Novak Djokovic để thua ở Basel Open trước Jan-Lennard Struff và mới đây anh bình luận rằng anh chưa từng gặp một tay vợt chơi quyết liệt như Struff. “Cậu ấy ghi điểm từ những cú đánh rất hay và gần như điểm nào cậu ấy cũng lên lưới”, Djokovic nói, “Tôi chưa từng gặp tay vợt nào quyết liệt như vậy và cậu ấy đã thắng được những điểm then chốt. Thậm chí cậu ấy giao bóng 2 cũng như giao 1 vậy”.

Novak Djokovic

Thể thao Việt Nam mất nhiều môn thế mạnh ở SEA Games 2027

Trong ngày 30/10, Ban chấp hành Liên đoàn thể thao Đông Nam Á đã phê duyệt danh sách cuối cùng các nội dung thi đấu tại SEA Games 2027. 473 nội dung của 43 bộ môn đã được lựa chọn, nhưng đáng chú ý hơn cả là các môn không được phê chuẩn. Đấu vật, rowing, Canoeing, lặn, kickboxing và Vovinam đều nằm ngoài danh sách và sẽ ảnh hưởng đáng kể tới số lượng huy chương thể thao Việt Nam có thể gặt hái.

SEA Games 2027 sẽ tổ chức tại Malaysia

Rybakina rút khỏi Tokyo Open do chấn thương

Tay vợt số 1 thế giới Elena Rybakina đã rút khỏi giải Tokyo Open do chấn thương cổ. Rybakina có lịch hẹn Leylah Fernandez ở tứ kết giải này nhưng đã không thi đấu mà tới sân thông báo cho khán giả quyết định của mình, cũng như ký tặng cho các fan. Đáng chú ý là Rybakina đưa ra quyết định này ngay sau khi cô cầm chắc hạng 1 bảng xếp hạng WTA, và cô sẽ trở lại thi đấu khi WTA Finals diễn ra tháng sau.

“Jake Paul có thể đánh bại Anthony Joshua”

Nakisa Bidarian, người đồng sáng lập hãng quảng bá võ thuật MVP (cùng với Jake Paul) đã lên tiếng cho rằng Jake Paul đủ sức đánh bại Anthony Joshua trên sàn boxing nếu có sự chuẩn bị tốt cho lần tái đấu. Joshua đã hạ knock-out Paul hồi cuối năm ngoái, nhưng Bidarian cho biết ông đã cảnh báo Paul đừng thi đấu lần đó. “Cậu ấy chỉ có 3 tuần chuẩn bị cho trận đấu đó. Nếu lần này cậu ấy tập huấn đầy đủ và tử tế thì khả năng thắng sẽ cao hơn”, ông nói.

Huyền thoại MMA muốn đấu Ngannou

Fedor Emelianenko, người từng là võ sỹ MMA hàng đầu thế giới cùng công ty PRIDE trong thập niên 2000, mới đây cho biết ông rất hứng thú nếu được đụng độ Francis Ngannou trên sàn boxing. “Tôi sẽ không thể trở lại MMA do chấn thương, nhưng tôi có thể đấu với cậu ấy trên sàn boxing. Tất nhiên tôi muốn là vậy, chứ hiện tại chưa có cuộc đàm phán nào”, Fedor cho biết.