Nóng nhất thể thao sáng 28/10: Sinner được dự đoán vô địch Australian Open 2027

Sinner được dự đoán vô địch Australian Open 2027

Cựu tay vợt số 1 Vương quốc Anh Greg Rusedski tin rằng Jannik Sinner đủ khả năng đăng quang Australian Open 2027, bất chấp quãng nghỉ dài vì chấn thương đầu gối. Tay vợt người Italia chưa thi đấu chính thức kể từ tháng 7, sau khi đánh bại Alexander Zverev trong trận chung kết Wimbledon, đồng thời bỏ lỡ US Open, Cincinnati và Thượng Hải.

Sinner được đánh giá cao dù gặp chấn thương

Trên podcast Off Court, Rusedski dẫn chứng Andre Agassi và Roger Federer từng trở lại sau thời gian nghỉ thi đấu rồi lập tức giành những danh hiệu lớn. Ông tin Sinner không thể đánh mất đẳng cấp chỉ sau vài tháng vắng bóng.

Verstappen nổi giận với đội đua Red Bull

Max Verstappen và Isack Hadjar đều thất vọng sau chặng đua tại Austin, dù tay đua người Hà Lan cán đích thứ ba và nối dài chuỗi podium. Trên radio, Verstappen chỉ trích tốc độ xe, lựa chọn lốp, chiến thuật pit-stop và hệ thống phanh động cơ.

Anh còn cáo buộc Red Bull áp dụng phương án lốp trái với mong muốn trước cuộc đua, đồng thời phàn nàn về những trục trặc liên lạc với kỹ sư Tom Hart. Hadjar cũng tức giận vì màn xuất phát yếu kém khiến cả hai tay đua mất vị trí. Những vấn đề lặp lại này tiếp tục gây sức ép lên đội đua Áo.

Dominick Reyes chỉ trích phần bình luận của Cormier

Dominick Reyes tiếp tục công kích Daniel Cormier sau UFC 333, cáo buộc cựu võ sĩ này thiên vị khi bình luận chiến thắng knock-out của anh trước Azamat Murzakanov. Reyes thậm chí gọi Cormier là kẻ ghét người khác và có chỉ số IQ thấp.

Trong chương trình YouTube mới The Commentary Scorecard, Reyes chỉ ra những gì anh cho là sai sót trong phần phân tích trận đấu. Anh phản đối việc Cormier mô tả Murzakanov chuyển sang thế đánh southpaw, bởi đối thủ vốn thuận thế đánh này. Reyes cho rằng bình luận thiếu chính xác phản ánh việc không nghiên cứu kỹ võ sĩ trước khi lên sóng.

Matt Brown bênh vực Makhachev

Huyền thoại Matt Brown lên tiếng bảo vệ Islam Makhachev sau khi UFC quyết định tổ chức trận tranh đai hạng bán trung tạm thời giữa Carlos Prates và Michael Morales vào tháng 1. Makhachev từ chối thượng đài tại UFC 336, dù vừa bảo vệ thành công đai vô địch hồi tháng 8 trước Ian Machado Garry.

Võ sĩ người Nga cũng tuyên bố sẵn sàng gặp người thắng trong cuộc đối đầu giữa Prates và Morales sau tháng Ramadan. Brown cho rằng Makhachev xứng đáng có quyền lựa chọn thời điểm trở lại nhờ những thành tích đã đạt được. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi UFC xây dựng quy định rõ ràng về thời hạn bảo vệ đai và thời điểm áp dụng đai tạm thời.

David Goffin xúc động gửi lời chia tay sau khi giải nghệ

David Goffin đã khép lại sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp ở tuổi 35, đồng thời gửi thông điệp đầy cảm xúc tới người hâm mộ. Tay vợt từng đứng thứ 7 thế giới chơi trận đơn cuối cùng tại Brussels Open hôm 22/10, để thua Alex Michelsen với tỷ số 3-6, 4-6 ở vòng hai.

Trước đó, anh đánh bại Remy Bertola sau ba set, kéo dài thêm một ngày thi đấu trước khán giả nhà. Goffin sau đó được tổ chức lễ tri ân với những lời chúc từ Rafael Nadal, Richard Gasquet và Grigor Dimitrov. Vừa mới đây, anh đăng tải tâm thư cảm ơn gia đình, bạn bè, huấn luyện viên và người hâm mộ đã đồng hành suốt sự nghiệp.