Nóng nhất thể thao sáng 9/9: Mỹ nhân cực xinh khoe ảnh chụp cùng Alcaraz

Mỹ nhân cực xinh khoe ảnh chụp cùng Alcaraz

Theo giới truyền thông Mỹ, Carlos Alcaraz đã tổ chức một bữa tiệc muộn tại CLB tư nhân Chez Margaux ở New York sau khi vô địch US Open 2025. Trong bữa tiệc, Carlos Alcaraz tỏ ra rất vui vẻ và chụp hình cùng người mẫu xinh đẹp Brianna Bardhi. Mỹ nhân này sau đó đã đăng bức ảnh lên mạng xã hội kèm theo lời bình: "Nhà vô địch".

Huyền thoại UFC nghi ngờ khả năng Tyson đấu Mayweather

Gần đây, giới mộ điệu đang rất hào hứng về khả năng hai huyền thoại của làng quyền anh là Mike Tyson và Floyd Mayweather thượng đài. Tuy nhiên, nhà cựu vô địch UFC Daniel Cormier không tin trận đấu này sẽ xảy ra.

"Đám đông đang rất phấn khích nhưng tôi không tin vào điều đó. Họ ở hai hạng cân khác nhau. Mike đã lớn tuổi nhưng những cú đấm của ông ấy vẫn rất nặng. Mayweather nhỏ con hơn nhiều nên khó chịu đựng được. Cậu ta đủ thông minh để không dấn thân vào câu chuyện này".

Đội đua Aston Martin đưa ra lời hứa với Fernando Alonso

Người phụ trách đội đua F1 Aston Martin, Mike Krack, xác nhận sẽ làm mọi cách để có câu trả lời cho Fernando Alonso. Tay lái kỳ cựu người Tây Ban Nha vừa có lần thứ 5 không hoàn thành chặng đua tại F1 2025 do hệ thống treo không hoạt động. Trước đó, Alonso từng rơi vào cảnh này tại Australia, Trung Quốc, Monaco và Miami (Mỹ).

Siêu sao Luka Doncic báo tin vui cho người hâm mộ Slovenia

Siêu sao bóng rổ Luka Doncic đã có trận đấu "cháy hết mình" khi ĐT Slovenia gặp ĐT Italia ở lượt cuối vòng bảng. Một mình tay ném này ghi tới 42/84 điểm số của Slovenia trong trận đấu này. Sau trận đấu, Doncic tỏ ra rất mệt mỏi khiến nhiều người lo lắng. Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất từ bố của Doncic, cầu thủ này đang trong quá trình hồi phục tốt và sẵn sàng ra sân ở tứ kết giải vô địch châu Âu.

Bán kết VBA cần tới Game 3

Series bán kết VBA 2025 giữa Cần Thơ Catfish và Nha Trang Dolphins sẽ phải có game 3 quyết định, sau khi cả 2 đội đều bảo vệ tốt trận đấu ở sân nhà. Ở game 2, Dolphins đã có khởi đầu tốt trong hiệp 1, thế nhưng từ hiệp 2 trở đi Catfish đã vùng lên, nỗ lực hết mình để đi tới chiến thắng quan trọng.