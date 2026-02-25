Vì sao tấm vé trở lại Cúp C1 là nhiệm vụ sống còn với MU?

“Bài toán” Champions League của MU

Chiến thắng 1-0 trên sân Everton hôm 24/2, giúp MU vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và có thể mang ý nghĩa bản lề đối với tương lai đội chủ sân Old Trafford. Theo thỏa thuận tài trợ áo đấu mới với Adidas, “Quỷ đỏ” sẽ mất 10 triệu bảng cho mỗi mùa không góp mặt ở Champions League. Kể từ khi giải đấu ra đời năm 1992, họ chưa từng vắng mặt 3 mùa liên tiếp.

Sau chuỗi 5 chiến thắng trong 6 trận dưới quyền HLV tạm quyền Michael Carrick, chuyên trang dữ liệu Opta đánh giá khả năng vào top 4 của MU đã tăng vọt lên 44,2% cho top 4 và 72% cho top 5.

Trong bối cảnh các CLB Anh đang chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành thêm hai suất Champions League bổ sung, gần như chắc chắn vị trí thứ năm cũng đủ điều kiện. Carrick dĩ nhiên sẽ không nhìn mọi thứ theo hướng “an bài”, khi mùa giải vẫn còn 11 vòng đấu.

Tuy nhiên, với vị trí hiện tại, kém đội xếp thứ ba Aston Villa 3 điểm (hiệu số nhỉnh hơn), hơn Chelsea và Liverpool 3 điểm, lại không bị phân tâm bởi đấu trường châu Âu, chuyên gia của Jamie Carragher của Sky Sports đã có nhận định dứt khoát: “MU giờ gần như chắc chắn sẽ giành một suất dự Champions League. Tôi không thấy họ có thể đánh mất nó”.

Nếu điều đó thành hiện thực, những hiệu ứng lan tỏa về tài chính và vị thế của MU sẽ là vô cùng to lớn. Với Champions League, doanh thu của MU sẽ tăng thêm tối thiểu là 50 triệu bảng và có thể vượt 100 triệu bảng.

Bước ngoặt niềm tin

Carrick đang tạo dựng hồ sơ đầy thuyết phục cho chiếc ghế chính thức tại MU. Đáng chú ý, hai ứng viên giàu kinh nghiệm và sẵn sàng cho môi trường Premier League là Thomas Tuchel và Carlo Ancelotti đều đã cam kết gắn bó với đội tuyển Anh và Brazil sau mùa hè này.

MU đã thắng 5 trong 6 trận gần nhất dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Carrick

Trong khi đó, Roberto De Zerbi đã bị Marseille sa thải, còn Oliver Glasner nhiều khả năng cũng sẽ chia tay Crystal Palace khi hợp đồng đáo hạn vào mùa hè. Nếu Carrick đưa MU trở lại sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB, hồ sơ của những cái tên kể trên sẽ khó còn “sáng giá” hơn ông.

Không chỉ ở khía cạnh chuyên môn, Champions League còn mang ý nghĩa thương mại đặc biệt quan trọng. Trong bối cảnh xuất hiện những dấu hỏi về khả năng chốt hợp đồng thương mại của MU, cũng như việc chưa tìm được nhà tài trợ sân tập và trang phục tập luyện, tấm vé dự Champions League sẽ giúp nâng cao sức hút đáng kể.

Xa hơn, nếu dự án sân vận động mới của MU được triển khai, cấu trúc tài chính sẽ dựa phần lớn vào nguồn thu từ các ghế “premium” có giá cao. Rõ ràng, người hâm mộ chỉ sẵn sàng chi trả những con số đó nếu họ được chứng kiến một tập thể cạnh tranh các danh hiệu lớn, điều đã không còn xảy ra kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu năm 2013.

Khoản nợ khổng lồ của MU, vượt quá 1 tỷ bảng nếu tính cả các khoản phí chuyển nhượng còn phải thanh toán, nhờ vậy có thể tránh phải gia tăng thêm.

Giữ đôi chân trên mặt đất

Suốt sáu tuần qua, Carrick liên tục nhấn mạnh ông không để bản thân bị cuốn theo chuỗi phong độ thăng hoa của đội nhà. Sau chiến thắng trước Everton, ông được hỏi liệu kết quả đó có củng cố niềm tin về tấm vé Champions League hay không, trong bối cảnh Aston Villa và Chelsea cùng hòa trên sân nhà, còn Liverpool cần bàn thắng phút bù giờ để hạ Nottingham Forest.

Câu trả lời của Carrick gần như không đi thẳng vào trọng tâm. Nhưng đó là sự thận trọng có chủ đích. Trong bóng đá, chỉ một vòng đấu cũng đủ đảo ngược mọi câu chuyện.

Khi tiếp quản Middlesbrough năm 2022, Carrick thắng 15/20 trận đầu tiên tại giải hạng Nhất Anh, trước khi chỉ thắng thêm 3 trong 12 trận kế tiếp. Vị trí đủ điều kiện thăng hạng trực tiếp biến thành suất play-off gặp Coventry, và Middlesbrough thất bại. Dưới thời cựu tiền vệ tuyển Anh, họ không bao giờ tiến gần đến cơ hội thăng hạng như vậy thêm lần nào nữa.

Carrick hiểu rõ MU đang nắm lợi thế lớn để giành vé trở lại Champions League. Nhiệm vụ bây giờ là hoàn thành nốt công việc đó.