Hotgirl cầu lông Thùy Linh thắng ấn tượng giải Thế giới, vợ Tiến Minh dừng bước

🏸 Hotgirl Thùy Linh vững bước

Sau khi đánh bại cựu số 1 thế giới Ratchanok Intanon tại vòng 1, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục phong độ ấn tượng. Ở vòng 2, Thùy Linh (hạng 22) được đánh giá cao hơn hẳn so với Kirsty Gilmour (hạng 31).

Thùy Linh ghi đấu ấn tượng

Ở set 1, Thùy Linh thắng cách biệt 21-17 trước tay vợt người Scotland. Nhưng ở set 2, mọi thứ diễn ra khó khăn hơn cho Thùy Linh và cô chỉ có thể thắng 23-21. Với chiến thắng 2-0 chung cuộc, Thùy Linh ghi danh vòng tiếp theo, đối đầu tay vợt hạng 4 thế giới Yu Fei Chen vào lúc 0h30 ngày 29/8 (giờ Hà Nội).

🎯 Vợ Tiến Linh dừng bước đáng tiếc

Ở vòng 2, tay vợt Vũ Thị Trang đối đầu với tay vợt được đánh giá cao hơn hẳn là Fang Jie Gao. Nếu Vũ Thị Trang xếp hạng 172, thì đối thủ người Trung Quốc đang đứng hạng 14.

Trận đấu diễn ra trong 2 set. Ở set đầu tiên, Fang Jie Gao thắng 21-17 và đến set 2, tay vợt Trung Quốc thắng 21-18.