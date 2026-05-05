Thực hư Cunha đá trận cuối cho MU ở Ngoại hạng Anh sau trận thắng Liverpool

⚽ MU bất ngờ trước thông tin từ Brazil

Man Utd được cho là đã rất bất ngờ khi xuất hiện báo cáo từ Brazil khẳng định "Quỷ đỏ" đã đạt thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Brazil về trường hợp của Matheus Cunha.

Matheus Cunha bất ngờ vướng tin đồn được MU cho nghỉ sớm

Theo nguồn tin uy tín tại xứ sở samba, MU đồng ý để tiền đạo 26 tuổi nghỉ thi đấu 3 trận cuối cùng của mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26. Mục đích là để Cunha có thời gian hồi phục hoàn toàn chấn thương hông, qua đó đạt trạng thái thể lực tốt nhất cho chiến dịch World Cup cùng đội tuyển Brazil vào mùa hè này.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Manchester Evening News, tin tức kể trên hoàn toàn không có cơ sở. Không hề tồn tại bất kỳ thỏa thuận nào giữa Man Utd và Liên đoàn Bóng đá Brazil liên quan đến việc để Cunha nghỉ thi đấu sớm.

📱 Cunha phản ứng ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý

Giữa lúc tin đồn lan rộng, Matheus Cunha cũng trực tiếp lên tiếng theo cách rất riêng. Trên story Instagram cá nhân, chân sút người Brazil đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn: “What?” (cái gì cơ?) kèm biểu tượng mặt cười. Chỉ một từ nhưng đủ để cho thấy sự ngạc nhiên, đồng thời ngầm phủ nhận hoàn toàn thông tin đang được lan truyền.

Cunha lên tiếng phủ nhận bằng dòng trạng thái ngắn trên Instagram

Động thái này càng củng cố rằng Cunha chưa từng có kế hoạch tạm nghỉ thi đấu để dồn sức cho World Cup, như những gì truyền thông Brazil đã đăng tải.

Trước đó, Matheus Cunha từng vắng mặt trong chiến thắng của MU trước Brentford vì vấn đề ở hông. Dù vậy, đây chỉ là quyết định mang tính phòng ngừa của ban huấn luyện, bởi chấn thương của anh không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu.

Chỉ ít ngày sau, Cunha đã trở lại tập luyện và được HLV Michael Carrick điền tên vào đội hình xuất phát trong màn đại chiến với Liverpool tại Old Trafford. Tiền đạo người Brazil lập tức tạo dấu ấn khi ghi bàn mở tỷ số ngay trong hiệp một. Anh chơi năng nổ suốt trận và chỉ rời sân ở phút 87 để nhường chỗ cho Joshua Zirkzee.

💰 MU còn mục tiêu lớn, Carrick cũng có động lực riêng

Dù đã sớm giành vé trở lại Cúp C1 trước vài vòng đấu, Carrick vẫn rất quyết tâm giúp MU khép lại mùa giải bằng những kết quả tích cực.

“Quỷ đỏ” hiện vẫn chưa chắc chắn cán đích ở vị trí thứ 3 - thứ hạng có thể mang về cho đội chủ sân Old Trafford khoản tiền thưởng vào khoảng 50 triệu bảng. Đây rõ ràng là mục tiêu đủ lớn để Man Utd không thể lơi chân trong chặng nước rút.

Bên cạnh đó, Carrick cũng đang chiến đấu cho tương lai của chính mình. Nhà cầm quân người Anh hiện được xem là ứng viên số một cho chiếc ghế HLV trưởng chính thức, khi ban lãnh đạo CLB dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong vòng 4 tuần tới.

Gia nhập Man Utd từ Wolverhampton với mức phí 62,5 triệu bảng, Matheus Cunha nhanh chóng chứng tỏ giá trị khi ghi 9 bàn sau 27 trận đá chính ở giải quốc nội, góp công lớn giúp MU trở lại Cúp C1. Đáng chú ý, anh nhiều lần tỏa sáng ở các trận cầu lớn trước Arsenal, Chelsea và Liverpool.

Không chỉ là quân bài quan trọng của "Quỷ đỏ" Cunha cũng giữ vai trò đáng kể trong kế hoạch của tuyển Brazil khi đá chính cả hai trận giao hữu hồi tháng 3. Với đẳng cấp và khả năng tạo đột biến, tiền đạo 26 tuổi được kỳ vọng sẽ là nhân tố chủ chốt trong hành trình chinh phục chức vô địch World Cup thứ 6 của Brazil mùa hè này. Trước mắt, anh vẫn đang toàn tâm cho chặng nước rút mùa giải cùng MU.