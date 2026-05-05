Thực hư Cunha đá trận cuối cho MU ở Ngoại hạng Anh sau trận thắng Liverpool

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Arsenal vs Atlético de Madrid
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Freiburg vs Sporting Braga
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
SHB Đà Nẵng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Hải Phòng
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Liverpool vs Chelsea
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Brighton & Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs AFC Bournemouth
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Manchester United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lazio vs Inter Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Manchester City vs Brentford
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Atlético de Madrid vs Celta de Vigo
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lecce vs Juventus
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Real Sociedad vs Real Betis
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Hoàng Anh Gia Lai vs PVF-CAND
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hellas Verona vs Como
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Como - COM Como
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thể Công - Viettel
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Burnley vs Aston Villa
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Crystal Palace vs Everton
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Nottingham Forest vs Newcastle United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Arsenal
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Milan vs Atalanta
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Barcelona vs Real Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-

Thực hư Cunha đá trận cuối cho MU ở Ngoại hạng Anh sau trận thắng Liverpool

Sự kiện: Manchester United World Cup 2026 Premier League 2025-26

Giữa lúc xuất hiện thông tin từ Brazil cho rằng Man Utd đã đạt thỏa thuận để Matheus Cunha nghỉ thi đấu 3 vòng cuối Ngoại hạng Anh nhằm tập trung hồi phục cho World Cup, sự thật nhanh chóng được làm sáng tỏ.

   

⚽ MU bất ngờ trước thông tin từ Brazil

Man Utd được cho là đã rất bất ngờ khi xuất hiện báo cáo từ Brazil khẳng định "Quỷ đỏ" đã đạt thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá Brazil về trường hợp của Matheus Cunha.

Matheus Cunha bất ngờ vướng tin đồn được MU cho nghỉ sớm

Matheus Cunha bất ngờ vướng tin đồn được MU cho nghỉ sớm

Theo nguồn tin uy tín tại xứ sở samba, MU đồng ý để tiền đạo 26 tuổi nghỉ thi đấu 3 trận cuối cùng của mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26. Mục đích là để Cunha có thời gian hồi phục hoàn toàn chấn thương hông, qua đó đạt trạng thái thể lực tốt nhất cho chiến dịch World Cup cùng đội tuyển Brazil vào mùa hè này.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Manchester Evening News, tin tức kể trên hoàn toàn không có cơ sở. Không hề tồn tại bất kỳ thỏa thuận nào giữa Man Utd và Liên đoàn Bóng đá Brazil liên quan đến việc để Cunha nghỉ thi đấu sớm.

📱 Cunha phản ứng ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý

Giữa lúc tin đồn lan rộng, Matheus Cunha cũng trực tiếp lên tiếng theo cách rất riêng. Trên story Instagram cá nhân, chân sút người Brazil đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn: “What?” (cái gì cơ?) kèm biểu tượng mặt cười. Chỉ một từ nhưng đủ để cho thấy sự ngạc nhiên, đồng thời ngầm phủ nhận hoàn toàn thông tin đang được lan truyền.

Cunha lên tiếng phủ nhận bằng dòng trạng thái ngắn trên Instagram

Cunha lên tiếng phủ nhận bằng dòng trạng thái ngắn trên Instagram

Động thái này càng củng cố rằng Cunha chưa từng có kế hoạch tạm nghỉ thi đấu để dồn sức cho World Cup, như những gì truyền thông Brazil đã đăng tải.

Trước đó, Matheus Cunha từng vắng mặt trong chiến thắng của MU trước Brentford vì vấn đề ở hông. Dù vậy, đây chỉ là quyết định mang tính phòng ngừa của ban huấn luyện, bởi chấn thương của anh không nghiêm trọng như lo ngại ban đầu.

Chỉ ít ngày sau, Cunha đã trở lại tập luyện và được HLV Michael Carrick điền tên vào đội hình xuất phát trong màn đại chiến với Liverpool tại Old Trafford. Tiền đạo người Brazil lập tức tạo dấu ấn khi ghi bàn mở tỷ số ngay trong hiệp một. Anh chơi năng nổ suốt trận và chỉ rời sân ở phút 87 để nhường chỗ cho Joshua Zirkzee.

💰 MU còn mục tiêu lớn, Carrick cũng có động lực riêng

Dù đã sớm giành vé trở lại Cúp C1 trước vài vòng đấu, Carrick vẫn rất quyết tâm giúp MU khép lại mùa giải bằng những kết quả tích cực.

“Quỷ đỏ” hiện vẫn chưa chắc chắn cán đích ở vị trí thứ 3 - thứ hạng có thể mang về cho đội chủ sân Old Trafford khoản tiền thưởng vào khoảng 50 triệu bảng. Đây rõ ràng là mục tiêu đủ lớn để Man Utd không thể lơi chân trong chặng nước rút.

Bên cạnh đó, Carrick cũng đang chiến đấu cho tương lai của chính mình. Nhà cầm quân người Anh hiện được xem là ứng viên số một cho chiếc ghế HLV trưởng chính thức, khi ban lãnh đạo CLB dự kiến sẽ đưa ra quyết định trong vòng 4 tuần tới.

Gia nhập Man Utd từ Wolverhampton với mức phí 62,5 triệu bảng, Matheus Cunha nhanh chóng chứng tỏ giá trị khi ghi 9 bàn sau 27 trận đá chính ở giải quốc nội, góp công lớn giúp MU trở lại Cúp C1. Đáng chú ý, anh nhiều lần tỏa sáng ở các trận cầu lớn trước Arsenal, Chelsea và Liverpool.

Không chỉ là quân bài quan trọng của "Quỷ đỏ" Cunha cũng giữ vai trò đáng kể trong kế hoạch của tuyển Brazil khi đá chính cả hai trận giao hữu hồi tháng 3. Với đẳng cấp và khả năng tạo đột biến, tiền đạo 26 tuổi được kỳ vọng sẽ là nhân tố chủ chốt trong hành trình chinh phục chức vô địch World Cup thứ 6 của Brazil mùa hè này. Trước mắt, anh vẫn đang toàn tâm cho chặng nước rút mùa giải cùng MU.

8

Barcelona - Real Madrid 11.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
Real Madrid
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 11/05
Thể lệ
Video bóng đá Chelsea – MU: Cunha & Fernandes toả sáng, cay đắng xà ngang (Ngoại hạng Anh)
Video bóng đá Chelsea – MU: Cunha & Fernandes toả sáng, cay đắng xà ngang (Ngoại hạng Anh)

Chelsea đã chơi rất nỗ lực nhưng xà ngang đã từ chối họ tới 2 lần trong khi Cunha chỉ cần 1 cơ hội là đủ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.T ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/05/2026 20:24 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Manchester United Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN