Đỉnh cao sân 7: Tuấn Anh và Vua phá lưới V-League "giải mã" thế lực mới nổi

Buổi ra mắt VPL-S7 (Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia mùa thứ 7) sáng 5/5 tại Hà Nội chính thức báo hiệu mùa giải mới, và còn đánh dấu bước trưởng thành rõ rệt của bóng đá 7 người Việt Nam. Và ngay từ vòng 1 HPL-S13 (khu vực miền Bắc - Hà Nội), mọi ánh nhìn đã đổ dồn vào cuộc chạm trán giữa Thiên Khôi FC và SHB FC, trận đấu được xem như “chung kết sớm”, nơi quyền lực đương thời bị thách thức bởi tham vọng lật đổ của đối thủ giàu tiềm năng.

Buổi lễ ra mắt VPL-S vào sáng 5/5 tại Hà Nội. Ảnh BTC

“Kèo trái ma thuật” và lời giải mang tên Claudecir

Ở sân chơi 7 người, nơi không gian chật, nhịp độ cao và sai lầm bị trừng phạt ngay lập tức, những cá nhân có khả năng tạo đột biến luôn là tài sản vô giá. Và Tuấn Anh “Jr” chính là mẫu cầu thủ như vậy.

Anh không chỉ là “linh hồn” trong lối chơi của Thiên Khôi, mà còn là đại diện tiêu biểu cho thế hệ cầu thủ sân 7 hiện đại, kỹ thuật tinh, tư duy nhanh, khả năng xử lý trong phạm vi hẹp gần như hoàn hảo. Những pha đi bóng “kèo trái” của Tuấn Anh không đơn thuần là kỹ năng, đó là cách anh kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương.

Tuấn Anh cùng với Claudecir Junior (cựu vua phá lưới V-League) tạo thành bộ đôi cực kỳ sắc bén trên hàng công. Nếu Tuấn Anh là người mở khóa, thì Claudecir chính là người kết liễu. Thể hình, khả năng chọn vị trí, cài đè và tư duy săn bàn của một tiền đạo chuyên nghiệp giúp Thiên Khôi giải được bài toán mà nhiều đội phủi từng gặp, đó là chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Ở phía sau, những cái tên như Vũ Xuân Du (cựu tuyển thủ futsal), Xuân Tuyên hay Xuân Sáng giúp đội bóng này đạt đến độ cân bằng hiếm có. Một hệ thống vừa kỹ thuật, vừa lì lợm, đủ sức bóp nghẹt bất kỳ đối thủ nào.

Tuấn Anh “Jr” và Claudecir mang tới nỗi lo thường trực cho mọi hàng phòng ngự

SHB thế lực mới và bài toán pressing

Nếu Thiên Khôi là chuẩn mực của sự ổn định và đẳng cấp, thì SHB FC lại đại diện cho làn sóng mới, tổ chức, kỷ luật và giàu năng lượng.

Chức vô địch giải khởi động Pre-Season HPL-S13 (tháng 4 vừa qua) không phải ngẫu nhiên. SHB sở hữu dàn cầu thủ đồng đều, trong đó nổi bật là những cái tên như Việt Phong (Phong “Bướm”), Long “Lác”, Hiệp "Châu", Tiến Duy... những cầu thủ có khả năng hoạt động cường độ cao, pressing liên tục và chuyển trạng thái cực nhanh.

Điểm đáng chú ý là cách SHB tiếp cận trận đấu, không ngại va chạm, không ngại chơi tốc độ và luôn sẵn sàng “đánh thẳng” vào điểm yếu của đối thủ. Trước một Thiên Khôi thiên về kiểm soát, SHB có thể chọn cách phá vỡ cấu trúc bằng pressing tầm cao và những pha phản công trực diện.

Sự hấp dẫn của trận Thiên Khôi - SHB chỉ là phần nổi của tảng băng, bởi vẫn còn nhiều điều hấp dẫn khác trong mùa giải mới.

Lịch thi đấu cho HPL-S13 tại Hà Nội