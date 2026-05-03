Võ sĩ Việt Nam hạ knock-out cao thủ Thái Lan tại sự kiện boxing danh giá

🎉Thái Hoàng Huy knock-out đối thủ Thái Lan, 3 võ sĩ Việt Nam bất bại

Màn thư hùng giữa Thái Hoàng Huy và Rakmit Assada (Thái Lan) ở hạng cân 58.97kg là trận đấu ấn tượng nhất của các đại diện Việt Nam tại sự kiện boxing danh giá Ho Tram Power Clash kết thúc khuya ngày 2/5 tại The Grand Ho Tram, xã Hồ Tràm (TP.HCM).

Thái Hoàng Huy thắng knock-out đầy ấn tượng trước võ sĩ Thái Lan

Ngay từ những phút đầu, Rakmit Assada lập tức dồn ép, tung ra những cú đấm dồn lực cực nặng vào vùng sườn của Hoàng Huy. Võ sĩ Việt Nam bền bỉ chịu đòn trước khi phản công mạnh mẽ ở 20 giây cuối hiệp 1. Đầu hiệp 2, Rakmit Assada áp sát với ý định tiếp tục tung đòn nặng nhưng lần này, Hoàng Huy đọc vị đối thủ, phản công bằng một đòn móc tay trái hiểm hóc khiến Rakmit Assada ngã ra sàn.

Mặc dù Rakmit Assada có thể đứng dậy, thế trận lúc này hoàn toàn thuộc về Hoàng Huy. Võ sĩ của Việt Nam tấn công dồn dập với rất nhiều đòn nặng. Võ sĩ Thái Lan thêm 2 lần nữa ngã ra sàn, không còn khả năng thi đấu. Trọng tài cho ngừng trận đấu khi hiệp 2 vẫn còn hơn 1 phút. Chiến thắng đầy bất ngờ và cảm xúc cho Thái Hoàng Huy.

Hữu Thương thắng điểm võ sĩ Trung Quốc

Bên cạnh đó, võ sĩ tài năng của lò Cocky Buffalo là Phạm Hữu Thương thắng thuyết phục bằng điểm số sau 6 hiệp đấu trước Jimo Yipo (Trung Quốc) ở hạng cân dưới 52kg. Đây là trận đấu mà Hữu Thương cho thấy khả năng di chuyển, giữ cự ly tốt, chinh phục khán giả bằng những series đòn ấn tượng và áp đảo đối thủ về số lượng đòn đi trúng đích. Đại diện còn lại của Việt Nam là Nguyễn Hưng Giao có kết quả hòa trước Sim Yongho (Hàn Quốc) ở hạng cân 61,23kg sau 4 hiệp đấu.

🌟 Chiếc đai vô địch WBO có chủ sau 10 hiệp kịch chiến

Ở trận đấu tâm điểm của sự kiện, màn tranh đai WBO Super Lightweight Youth Title châu Á – Thái Bình Dương hạng cân 63,5kg giữa Balihenbieke (Trung Quốc) và Romer Pinili (Philippines) đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn.

Balihenbieke giành đai vô địch

Romer Pinili dù có thể hình và sải tay ngắn hơn nhưng thi đấu chủ động, áp sát ngay từ đầu. Balihenbieke có được lợi thế khi có một đòn đấm nặng khiến đối thủ ngã ra sàn ngay ở hiệp 2. Dù vậy sau đó, Romer Pinili cho thấy khả năng hồi phục đáng nể, không chỉ tiếp tục thi đấu, anh còn liên tục phản công hiệu quả khiến mặt Balihenbieke bị sưng.

Xuyên suốt trận đấu, hai võ sĩ liên tục đổi đòn khiến diễn biến luôn căng thẳng và khó lường. Với lơi thế về sải tay, Balihenbieke vẫn tỏ ra nhỉnh hơn đôi chút. Trải qua 10 hiệp đấu, Balihenbieke thắng điểm, qua đó giành đai vô địch và nối dài chuỗi toàn thắng của mình lên con số 8.

Hưng Giao hòa với Sim Yongho (Hàn Quốc)

Trận đấu mở màn, Sim Hyochan (Hàn Quốc) thắng điểm Zheng Tao (Trung Quốc) tại hạng cân 69,85kg. Với đòn đấm móc tay phải cực nặng, Xu Zhoufeng (Trung Quốc) hạ đo ván Sanghyeon (Hàn Quốc) ở hạn cân 61,23kg tại hiệp đấu thứ 5. Nhà cựu vô địch WBO Global Kang Jongseon (Hàn Quốc) chứng tỏ đẳng cấp khi thắng điểm trước Li Jiaming (Trung Quốc).

Sự kiện được Cocky Buffalo phối hợp cùng Liên đoàn Quyền Anh TP.HCM (HBF), Tổ chức Quyền Anh Thế giới (WBO) và The Grand Ho Tram tổ chức. Tất cả các trận đấu đều được ghi nhận thành tích và xếp hạng trên hệ thống BoxRec.com, đảm bảo giá trị chuyên môn, minh bạch về thành tích và đóng góp trực tiếp vào thứ hạng của võ sĩ trên bản đồ boxing thế giới.