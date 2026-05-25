Nguyễn Ngọc Trường Sơn "moi" hết góc khuất làng cờ Việt Nam

Ngày 24/5, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn đăng tâm thư gây chú ý khi công bố sẽ dừng thi đấu cờ tiêu chuẩn cho đội tuyển Việt Nam sau hơn 30 năm sự nghiệp. Anh cho biết tuổi tác ảnh hưởng đến thể lực và khả năng tập trung, nhưng vẫn tiếp tục thi đấu cờ nhanh và cờ chớp. Ngoài lý do cá nhân, Trường Sơn cho rằng quyết định của mình xuất phát từ những bất cập kéo dài trong công tác quản lý và kinh phí của đội tuyển cờ vua Việt Nam.

"Đối với Sơn, việc vắng mặt lần này nằm trong một quyết định lớn hơn: Chính thức dừng thi đấu các giải cờ tiêu chuẩn trong màu áo đội tuyển quốc gia. Sau hơn 30 năm thi đấu, Sơn nhận thấy tuổi tác đã bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến sức bền và khả năng tập trung của mình", Trường Sơn tuyên bố.

Theo Nguyễn Ngọc Trường Sơn, nội dung cờ tiêu chuẩn yêu cầu quá trình chuẩn bị dài và cường độ thi đấu phù hợp, tuy vậy những bất cập về quản lý và kinh phí nhiều năm qua đã hạn chế đáng kể số lượng giải quốc tế Sơn có thể tham gia. Cơ hội cọ xát quá ít khiến Sơn không thể tiếp tục duy trì phong độ như kỳ vọng của bản thân và ngày càng bào mòn động lực thi đấu. Vì thế, việc chủ động lui lại lúc này là cần thiết để trao lại cơ hội cho các kỳ thủ có tinh thần và phong độ tốt hơn.

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Ảnh: FBNV

Dẫu vậy, không có nghĩa anh từ bỏ tất cả các nội dung. Anh cho biết thêm: "Sơn vẫn giữ kế hoạch thi đấu cờ nhanh và cờ chớp vì các nội dung này ít tiêu hao thể lực hơn và kinh nghiệm của Sơn vẫn có thể hữu ích cho đội tuyển. Sơn luôn sẵn lòng cống hiến hết mình nếu quy trình tuyển chọn khách quan và dựa trên chuyên môn rõ ràng.

Để phù hợp hơn với hoàn cảnh hiện tại cũng như sức khỏe của bản thân, Sơn sẽ tập trung nhiều hơn vào thi đấu cờ nhanh, cờ chớp và các giải online trong thời gian tới. Sự thay đổi này giúp Sơn thuận lợi trong việc sắp xếp lịch trình, giảm bớt áp lực thủ tục và chi phí, đồng thời cân bằng tốt hơn giữa thi đấu và cuộc sống".

Trường Sơn cho rằng lực lượng dự Olympiad hiện nay là thiếu hợp lý, trong bối cảnh các trụ cột như Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh vắng mặt.

"Về đội hình Olympiad năm nay, việc đội nam gần như thay đổi toàn bộ so với các kỳ trước phản ánh những bất cập kéo dài trong công tác quản lý và định hướng phát triển đội tuyển. Ngoại trừ Sơn đã thông báo trước cho Ban Huấn luyện từ sau SEA Games 2025, việc thiếu vắng các trụ cột như Quang Liêm và Lê Tuấn Minh ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng đội nam. Trong suốt nhiều năm thi đấu quốc tế, Sơn chưa từng thấy một đội tuyển quốc gia nào lại thay thế gần như toàn bộ đội hình chính ngay trước một giải đấu lớn như Olympiad. Trẻ hóa đội tuyển là điều cần thiết, nhưng dưới góc độ chuyên môn, Sơn thấy cách triển khai hiện tại là chưa phù hợp", Sơn cho biết.

Đáng chú ý, Nguyễn Ngọc Trường Sơn phản đối việc các kỳ thủ nữ mạnh bị loại chỉ vì đăng ký muộn qua nhóm Zalo. Anh nói rõ góc khuất việc thiếu hỗ trợ tài chính, tuyển chọn chưa minh bạch và cảnh báo điều này có thể làm giảm động lực của các tài năng trẻ.

Trường Sơn bức xúc: "Không chỉ đội nam, đội nữ cũng đang gặp những vấn đề tương tự. Việc các VĐV mạnh nhất bị loại chỉ vì lý do đăng ký muộn qua một quy trình gấp rút vào ngày nghỉ, dù họ đã xoay sở được kinh phí tự túc là điều thật sự đáng tiếc. Sự cố này không chỉ gây bất công cho các VĐV mạnh, mà còn vô tình tạo áp lực không đáng có cho các kỳ thủ trẻ".

Anh nói rõ tình trạng này không phải một hai giải mà kéo dài hơn chục năm nay: "Trong khoảng 10 năm trở lại đây, các thành viên đội tuyển gần như không được hỗ trợ gì từ bộ môn về kinh phí thi đấu quốc tế (trừ các đại hội khu vực như SEA Games, ASIAD). Kể từ đầu năm 2024 đến nay, do thiếu một phương án tập trung linh hoạt phù hợp với đặc thù môn cờ vua, các VĐV hoàn toàn không có khoản thu nhập cơ bản nào khi thi đấu dưới màu áo đội tuyển ngoài phần tiền thưởng theo khung thành tích. Đáng buồn hơn, không chỉ cạn kiệt về chế độ, đa số VĐV còn phải tự bơi trong việc chuẩn bị chuyên môn lẫn hậu cần".

Theo Nguyễn Ngọc Trường Sơn, VĐV đã phải tự lo hầu hết mọi thứ thì bộ môn cũng nên có trách nhiệm đảm bảo sự minh bạch trong quy trình tuyển chọn và nỗ lực tìm kiếm tài trợ tương xứng. Những bất cập kéo dài không chỉ gây thiệt hại cho đội tuyển hiện tại mà còn khiến lứa VĐV trẻ mất động lực thi đấu ngay khi bắt đầu sự nghiệp.