Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

mayar-vs-martina
Roland Garros
Mayar Sherif 0
Martina Trevisan 0
felix-vs-aleksandar
Bitpanda Hamburg Open
Felix Auger-Aliassime 1
Aleksandar Kovacevic 0
toby-vs-david
Roland Garros
Toby Samuel 0
David Goffin 0
taylor-vs-alexei
Gonet Geneva Open
Taylor Fritz 0
Alexei Popyrin 0
ignacio-vs-jakub
Bitpanda Hamburg Open
Ignacio Buse -
Jakub Mensik -
ugo-vs-karen
Bitpanda Hamburg Open
Ugo Humbert -
Karen Khachanov -
raphael-vs-casper
Gonet Geneva Open
Raphael Collignon -
Casper Ruud -
tommy-vs-tomas-martin
Bitpanda Hamburg Open
Tommy Paul -
Tomas Martin Etcheverry -
stan-vs-alex
Gonet Geneva Open
Stan Wawrinka -
Alex Michelsen -
edas-vs-alexander
Gonet Geneva Open
Edas Butvilas -
Alexander Bublik -
stefanos-vs-learner
Gonet Geneva Open
Stefanos Tsitsipas 0
Learner Tien 2
cameron-vs-mariano
Gonet Geneva Open
Cameron Norrie 0
Mariano Navone 2
sloane-vs-lisa
Roland Garros
Sloane Stephens 2
Lisa Pigato 0
federico-vs-bernard
Roland Garros
Federico Cina 2
Bernard Tomic 0

Châu Tuyết Vân và đồng đội giành vàng ở giải châu Á

Sự kiện: Đoàn thể thao Việt Nam

Taekwondo Việt Nam thi đấu ấn tượng khi giành 2 HCV ở ngày thi đấu thứ hai Giải Taekwondo châu Á 2026 diễn ra tại Mông Cổ, và hai suất dự Asiad 2026.

Trong sáng 20-5, ở nội dung quyền đồng đội nữ tiêu chuẩn U40 giải châu Á 2026 (19 đến 26-5), bộ ba Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai xuất sắc mang về HCV cho đội tuyển Việt Nam

Trong khi đó, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Văn Trường vô địch nội dung quyền đồng đội nam tiêu chuẩn U40.

Ngoài 2 HCV, Taekwondo Việt Nam còn giành thêm 1 HCB và 1 HCĐ. Lê Trần Kim Uyên và Phạm Quốc Việt đoạt HCB quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn U30, xếp sau các VĐV Hàn Quốc. Bộ ba Lê Ngọc Hân, Nguyễn Thị Kim Hà và Lê Trần Kim Uyên giành HCĐ quyền đồng đội nữ tiêu chuẩn U30.

Châu Tuyết Vân và đồng đội giành vàng ở giải châu Á

Châu Tuyết Vân và đồng đội giành vàng ở giải châu Á

Trước đó, ở ngày thi đấu đầu tiên, Châu Tuyết Vân giành HCB quyền cá nhân nữ tiêu chuẩn U40, Lê Thanh Trung giành HCĐ quyền cá nhân nam tiêu chuẩn U40 và Nguyễn Xuân Thành đoạt HCĐ quyền sáng tạo cá nhân nam U30.

Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Thành và Châu Ngọc Tuyết Sang đã giành 2 suất dự Asiad 2026 ở nội dung quyền cá nhân. Đây là lần đầu tiên Asiad sử dụng thành tích tại Giải Taekwondo châu Á để xét suất tham dự.

Trong chiều nay, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các nội dung quyền sáng tạo đôi và đồng đội trước khi bước vào nội dung đối kháng từ ngày 21-5.

Giải Vô địch Taekwondo châu Á thường được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Ở kỳ 2024 tổ chức tại Đà Nẵng, Taekwondo Việt Nam từng ghi dấu ấn với tấm HCV đối kháng của Bạc Thị Khiêm.

"Chị đẹp" Châu Tuyết Vân lại giành HCV trên đất Mỹ
"Chị đẹp" Châu Tuyết Vân lại giành HCV trên đất Mỹ

"Chị đẹp" Châu Tuyết Vân tiếp tục tỏa sáng khi giành HCV nội dung quyền tiêu chuẩn cá nhân nữ tại Giải teakwondo Mỹ mở rộng 2026 vào sáng 6/3.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/05/2026 13:42 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đoàn thể thao Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN