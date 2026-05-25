Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
AC Milan ngã ngựa đánh rơi suất dự Cúp C1, đội của Fabregas làm nên lịch sử

Serie A 2025-26 A.S Roma AC Milan

Cuộc đua giành vé dự Cúp C1 mùa tới của các đội bóng Serie A đã được định đoạt theo cách vô cùng khó ngờ.

  

AC Milan ngã ngựa

AC Milan có quyền định đoạt vé dự Cúp C1 ở vòng 38 Serie A. Họ giành 3 điểm thì sẽ chắc chắn có mặt trong top 4. Nhưng cuối cùng, đội bóng từng được coi như số má ở Cúp C1 này lại không được dự sân chơi danh giá đó vào mùa giải tới. 

AC Milan gây thất vọng lớn

AC Milan thua ngược trước Cagliari với tỷ số 1-2. "Rossoneri" mở tỷ số ngay phút đầu tiên, nhưng cuối cùng vẫn nếm trái đắng khi bị đối phương chọc thủng lưới 2 lần vào phút 19 và 56. Nỗi thất vọng còn trở nên lớn hơn khi AC Milan thua dù được chơi trên sân nhà ở trận này. 

Đội của Fabregas thăng hoa

Trong khi đó, Como của Fabregas đã làm nên mùa bóng 2025/26 lịch sử. Họ thắng Cremonese với tỷ số 4-1 ở vòng đấu cuối để vượt mặt AC Milan trên bảng xếp hạng Serie A.

Cụ thể, Como có trong tay 71 điểm và vươn lên vị trí thứ 4, hơn AC Milan 1 điểm. Đội bóng của HLV Fabregas có mùa giải đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở sân chơi Cúp C1. Nên nhớ rằng, Como mới chỉ lên hạng Serie A vào năm 2024. 

Como của HLV Fabregas quá hay

Không chỉ có Como giành vé dự Cúp C1 lịch sử, AS Roma cũng tạo ra khác biệt. Họ đánh bại Verona với tỷ số 2-0, qua đó bảo vệ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A. 

Sau 7 năm dài chờ đợi, AS Roma mới quay trở lại Cúp C1. Họ cùng Como có giai đoạn cuối mùa giải xuất sắc, qua đó khiến AC Milan và Juventus phải chấp nhận thi đấu tại Europa League mùa tới. 

Top 7 Serie A chung cuộc

Theo Phong Đức

25/05/2026 06:09 AM (GMT+7)
