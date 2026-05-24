Tennis đỉnh cao Roland Garros: Djokovic đấu đối thủ cao 2m03, Zverev phô diễn đẳng cấp

Sự kiện: Roland Garros 2026 Novak Djokovic Alexander Zverev

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Djokovic và Zverev cùng ra quân tại Roland Garros 2026 với mục tiêu chinh phục Grand Slam. Trong khi Nole đối đầu “máy giao bóng” Perricard, Zverev được kỳ vọng thắng dễ Bonzi giữa áp lực cạnh tranh khốc liệt tại Paris.

  

Novak Djokovic - Giovanni Mpetshi Perricard: Khoảng 1h15, 25/5 (vòng 1 đơn nam Roland Garros)

Djokovic sẽ bắt đầu hành trình chinh phục Grand Slam thứ 25 trong sự nghiệp bằng màn đối đầu với tài năng trẻ chủ nhà Perricard. Dù đã bước sang tuổi 39 và vừa trải qua quãng thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương, tay vợt Serbia vẫn được xem là ứng viên hàng đầu tại Paris, đặc biệt trong bối cảnh Carlos Alcaraz vắng mặt còn Jannik Sinner trở thành đối trọng lớn nhất của anh lúc này.

Nole (bên trái) dự kiến sẽ gặp thách thức không nhỏ trước tay vợt có chiều cao 2m03, giao bóng tốt như Perricard (bên phải)

Nole (bên trái) dự kiến sẽ gặp thách thức không nhỏ trước tay vợt có chiều cao 2m03, giao bóng tốt như Perricard (bên phải)

Djokovic chỉ mới trở lại thi đấu tại Rome Open sau hơn 6 tuần nghỉ dưỡng thương nhưng gây thất vọng khi thua Dino Prizmic ngay trận ra quân. Dẫu vậy, huyền thoại người Serbia khẳng định quá trình chuẩn bị cho Roland Garros đang diễn ra tích cực và Grand Slam vẫn luôn là mục tiêu ưu tiên tuyệt đối của anh. Nhà vô địch 24 Grand Slam cũng cho thấy sự tự tin quen thuộc khi tuyên bố bản thân luôn có cơ hội vô địch nếu đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Ở phía đối diện, Perricard bước vào giải với nhiều dấu hỏi về phong độ. Tay vợt Pháp từng khởi đầu mùa giải khá ấn tượng nhưng sa sút đáng kể thời gian gần đây sau chấn thương. Dù vậy, Perricard vẫn sở hữu thứ vũ khí cực kỳ đáng gờm là khả năng giao bóng thuộc nhóm tốt nhất ATP Tour hiện tại với tỷ lệ giữ game giao lên tới 89%. Những trận đấu của tay vợt cao 2m03 thường kéo dài và giàu tie-break nhờ sức ép cực lớn từ cú giao bóng đầu tiên.

Đây sẽ là lần đầu tiên hai tay vợt chạm trán nhau và Djokovic chắc chắn phải đặc biệt dè chừng sức nóng từ khán giả Pháp trên sân Philippe-Chatrier. Tuy nhiên, nếu các loạt bóng kéo dài, bản lĩnh, khả năng phòng ngự cùng kinh nghiệm Grand Slam vượt trội vẫn là lợi thế rất lớn dành cho Nole.

Trong bối cảnh chưa đạt trạng thái hoàn hảo nhất sau chấn thương, Djokovic có thể sẽ gặp khó ở một vài set đầu trước sức giao bóng của đối thủ trẻ. Nhưng càng thi đấu dài hơi, cơ hội chiến thắng của Perricard càng giảm xuống trước độ lì và khả năng điều tiết trận đấu đỉnh cao của cựu số một thế giới.

Dự đoán kết quả: Novak Djokovic thắng 3-1.

Alexander Zverev - Benjamin Bonzi: Khoảng 20h, 24/5 (vòng 1 đơn nam Roland Garros)

Zverev sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp bằng màn chạm trán tay vợt chủ nhà Bonzi. Giải đấu tại Paris được xem là cơ hội lớn để tay vợt người Đức tiếp tục nuôi hy vọng bước lên đỉnh Grand Slam sau nhiều năm lỡ hẹn.

Tay vợt Đức có lẽ sẽ không gặp nhiều khó khăn ở trận ra quân dù phải gặp tay vợt chủ nhà

Tay vợt Đức có lẽ sẽ không gặp nhiều khó khăn ở trận ra quân dù phải gặp tay vợt chủ nhà

Zverev bước vào Roland Garros với phong độ khá ổn định trên sân đất nện mùa này. Tay vợt số 3 thế giới đã vào chung kết Madrid Open, góp mặt ở nhiều bán kết Masters 1000 và tiếp tục duy trì hình ảnh một trong những tay vợt đánh baseline bền bỉ nhất ATP Tour. Dù liên tục thất bại trước Sinner trong năm 2026, đẳng cấp và chiều sâu chiến thuật của Zverev trước các đối thủ ngoài top đầu vẫn rất đáng gờm.

Đối thủ của anh, Bonzi, hiện chỉ đứng ngoài top 90 ATP và chủ yếu thi đấu ở hệ thống Challenger thời gian gần đây. Tuy nhiên, tay vợt người Pháp vẫn để lại dấu ấn nhất định khi trở thành một trong số ít cái tên lấy được set trước Sinner tại Madrid Open. Bonzi sở hữu lối đánh khá lì lợm ở cuối sân và chắc chắn sẽ nhận sự cổ vũ lớn từ khán giả nhà trên sân Philippe-Chatrier.

Dẫu vậy, sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai tay vợt vẫn là rất lớn. Zverev vượt trội ở khả năng giao bóng, kiểm soát rally lẫn kinh nghiệm thi đấu Grand Slam. Nếu duy trì được nhịp độ giao bóng ổn định và hạn chế những thời điểm mất tập trung thường thấy, tay vợt Đức hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát thế trận từ sớm.

Dự đoán kết quả: Alexander Zverev thắng 3-0.

Hấp dẫn các trận đơn nữ Roland Garros 2026

Tâm điểm đổ dồn vào trận đấu giữa hai tay vợt Mỹ, cựu Á quân Sofia Kenin và Peyton Stearns (19h30), nơi kinh nghiệm đối đầu sức trẻ trong một thế trận được dự đoán sẽ kéo dài 3 set giằng co. Ngay sau đó, cựu vô địch US Open Emma Raducanu (20h) dự kiến sẽ áp đặt thế trận trước Solana Sierra nhờ đẳng cấp vượt trội. Ở khung giờ 20h30, tài năng trẻ Mirra Andreeva nắm lợi thế áp đảo về chuyên môn nhưng sẽ phải vượt qua sức ép từ khán giả chủ nhà khi chạm trán Fiona Ferro.

Ở các cặp đấu khác, các tay vợt cửa trên như Barbora Krejcikova, Beatriz Haddad Maia và Marta Kostyuk đều được đánh giá vượt trội, nhiều khả năng sẽ giải quyết nhanh gọn đối thủ để giành vé đi tiếp. Ngược lại, màn so tài giữa Lucia Bronzetti - Marie Bouzkova hay Sara Bejlek - Sloane Stephens hứa hẹn sẽ là những cuộc marathon thể lực cân tài cân sức.

Lịch thi đấu Roland Garros ngày 24/5

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis Grand Slam - Roland Garros 2026 - đơn nam - vòng 1

Chủ nhật, 24/05/2026

16:00

Miomir Kecmanovic

Fabian Marozsan

On Sports News

16:00

James Duckworth

Gabriel Diallo

On Sports News

16:00

Alejandro Davidovich Fokina

Damir Dzumhur

On Sports News

16:00

Pablo Llamas Ruiz

Thiago Agustin Tirante

On Sports News

16:00

Karen Khachanov

Arthur Gea

On Sports News

17:30

Kyrian Jacquet

Marco Trungelliti

On Sports News

18:00

Tomas Martin Etcheverry

Nuno Borges

On Sports News

18:00

Tomas Machac

Zizou Bergs

On Sports News

18:30

Benjamin Bonzi

Alexander Zverev

On Sports News

19:00

Titouan Droguet

Jakub Mensik

On Sports News

19:00

Michael Zheng

Dino Prizmic

On Sports News

19:00

Quentin Halys

Mattia Bellucci

On Sports News

19:30

Taylor Fritz

Nishesh Basavareddy

On Sports News

19:30

Federico Cina

Reilly Opelka

On Sports News

21:00

Alexander Blockx

Chak Lam Coleman Wong

On Sports News

21:00

Hamad Medjedovic

Yannick Hanfmann

On Sports News

21:00

Lorenzo Sonego

Pierre-Hugues Herbert

On Sports News

21:00

Joao Fonseca

Luka Pavlovic

On Sports News

21:00

Hugo Dellien

Valentin Royer

On Sports News

Thứ hai, 25/05/2026

01:15

Giovanni Mpetshi Perricard

Novak Djokovic

On Sports News

Tennis Grand Slam - Roland Garros 2026 - đơn nữ - vòng 1

Chủ nhật, 24/05/2026

16:00

Lilli Tagger

Xinyu Wang

16:00

Ajla Tomljanovic

Catherine McNally

16:00

Marta Kostyuk

Oksana Selekhmeteva

16:00

Lucia Bronzetti

Marie Bouzkova

17:00

Sinja Kraus

Belinda Bencic

17:30

Katie Volynets

Clara Burel

17:30

Tereza Valentova

Magda Linette

17:30

Anna Blinkova

Yuliia Starodubtseva

18:00

Francesca Jones

Beatriz Haddad Maia

18:00

Hailey Baptiste

Barbora Krejcikova

18:00

Danka Kovinic

Xiyu Wang

19:30

Sara Sorribes Tormo

Tamara Korpatsch

19:30

Sofia Kenin

Peyton Stearns

20:00

Magdalena Frech

Elena-Gabriela Ruse

20:00

Emma Raducanu

Solana Sierra

20:30

Mirra Andreeva

Fiona Ferro

21:30

Clara Tauson

Daria Snigur

21:30

Sara Bejlek

Sloane Stephens

21:30

Marina Bassols Ribera

Emiliana Arango

21:30

Ksenia Efremova

Sorana Cirstea
