MU đại thắng Brighton, Fernandes xứng danh cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh

Brighton sống trong thấp thỏm ngày định đoạt châu Âu

Trước giờ bóng lăn tại Amex, Brighton đứng giữa vô vàn ngã rẽ. Đội bóng miền Nam nước Anh có thể giành vé dự Champions League, Europa League, Conference League hoặc thậm chí trắng tay, tùy thuộc vào kết quả ở nhiều sân đấu khác nhau.

MU thắng đậm Brighton ngay trên sân khách

Trong suốt trận đấu, khán giả chủ nhà liên tục dõi theo điện thoại để cập nhật diễn biến từ Anfield và các sân cỏ khác. Hy vọng dự cúp châu Âu của họ cuối cùng chỉ còn được níu giữ nhờ việc Brentford không thể thắng Liverpool.

Tuy nhiên, điều khiến các CĐV Brighton thất vọng hơn cả là màn trình diễn bạc nhược của đội nhà trước MU, dù đội khách gần như không còn mục tiêu phấn đấu.

Thông số trận đấu (theo ESPN)

Brighton MU Sút khung thành 13 (2) 11 (7) Thời gian kiểm soát bóng 52% 48% Phạm lỗi 11 8 Thẻ vàng 0 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 0 Phạt góc 0 3 Cứu thua 5 2

Bruno Fernandes biến Amex thành sân khấu riêng

Trong khi Brighton chơi thiếu sức sống, Fernandes lại biến trận đấu thành buổi biểu diễn cá nhân. Chủ nhân danh hiệu "Cầu thủ hay nhất năm" vượt qua thành tích kiến tạo của Kevin De Bruyne và Thierry Henry để độc chiếm kỷ lục Premier League với pha đá phạt góc cho Patrick Dorgu ghi bàn mở tỷ số ở phút 33.

Fernandes đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh, được các đồng đội chia vui

Bàn thắng thứ hai của MU đến sau chuỗi phối hợp một chạm đầy tốc độ, trước khi Bryan Mbeumo dứt điểm thành công. Fernandes tiếp tục để lại dấu ấn bằng pha lập công đẹp mắt ở đầu hiệp 2, khép lại ngày thi đấu hoàn hảo của cá nhân anh.

Dù liên tục bị CĐV Brighton la ó, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn chứng minh đẳng cấp bằng những đường chuyền tinh tế và khả năng điều tiết trận đấu xuất sắc. Một pha chọc khe bằng má ngoài cho Amad Diallo băng xuống thậm chí khiến cả sân Amex phải trầm trồ.

Carrick tạo nên diện mạo mới cho MU

HLV Michael Carrick tiếp tục gây ấn tượng mạnh kể từ khi tiếp quản ghế nóng. Ông hài lòng khi các cầu thủ vẫn duy trì khát khao chiến đấu dù mùa giải gần như đã an bài.

“Nếu mất tập trung lúc này cũng là điều dễ hiểu, nhưng chúng tôi muốn tiếp tục tiến lên”, Carrick chia sẻ sau trận.

Đội bóng của HLV Carrick vẫn đang chơi tốt

Dưới thời cựu tiền vệ người Anh, MU trình diễn thứ bóng đá tốc độ, chính xác và giàu năng lượng hơn hẳn. Harry Maguire chơi chắc chắn, phong tỏa hoàn toàn Danny Welbeck, trong khi Kobbie Mainoo tiếp tục gây ấn tượng với kỹ thuật và khả năng xử lý trong phạm vi hẹp.

Thành tích điểm số của Carrick kể từ khi nắm quyền thậm chí còn tốt hơn cả Arsenal nếu tính trên toàn mùa giải.

Brighton vẫn có vé châu Âu nhờ “món quà” từ Anfield

Dù thua trắng ngay trên sân nhà, Brighton vẫn kết thúc ngày thi đấu bằng niềm vui lớn. Khi trận hòa giữa Liverpool và Brentford tại Anfield được xác nhận, cả sân Amex bùng nổ trong tiếng reo hò: Brighton chính thức giành vé dự UEFA Conference League.

HLV Fabian Hurzeler thừa nhận đây là “thời điểm tệ nhất để chơi một trận như vậy”, nhưng vẫn đánh giá việc trở lại đấu trường châu Âu là thành tích đáng tự hào của CLB.

Các CĐV Brighton sau cùng vẫn được ăn mừng, còn Fernandes nhận tràng pháo tay vang dội từ người hâm mộ đội khách sau màn trình diễn đỉnh cao khép lại mùa giải.

