Lộ danh sách cầu thủ MU đấu Man City, HLV Carrick nhận tin dữ từ ban lãnh đạo

Lộ danh sách cầu thủ Man United đấu Man City

HLV Michael Carrick chuẩn bị có lần đầu tiên dẫn dắt Man United và đối thủ là “gã hàng xóm” Man City. Đây rõ ràng là thử thách cực đại với ông thầy người Anh. Carrick vừa có buổi tập thứ hai cùng toàn đội và tin vui cho cựu tiền vệ người Anh là Man United có lực lượng gần như mạnh nhất.

Mbeumo và Diallo đã trở lại tập luyện cùng toàn đội

Trong buổi tập ngày 16/1, Man United có 26 cầu thủ tham dự. Đáng chú ý nhất là Bryan Mbeumo và Amad Diallo, hai cầu thủ vắng mặt vì tham dự CAN Cup trong 1 tháng qua đã trở lại tập luyện bình thường. Cả Cameroon và Bờ Biển Ngà đều bị loại ở tứ kết, hóa ra lại là tin vui đối với Carrick. Hiện tại, Man United chỉ còn một cầu thủ vẫn tham dự CAN Cup là Mazraoui (Morocco).

Sự trở lại của Bryan Mbeumo và Amad Diallo sẽ giúp Michael Carrick giải quyết vấn đề ở cánh phải. Trong thời gian qua, Amorim lẫn Fletcher đều phải vá víu bằng những phương án bất đắc dĩ như Patrick Dorgu hay Matheus Cunha.

Tiền đạo người Brazil thích chơi ở bên cánh trái hơn và Cunha nhiều khả năng sẽ được trả lại đúng vị trí khi đối đầu với Man City. Bruno Fernandes cũng đã trở lại tập luyện bình thường. Đội trưởng của Man United có 2 kiến tạo trong 2 lần ra sân gần nhất.

Ngoài ra, buổi tập của Man United còn có một số cầu thủ trẻ như Tyler Fredricson, Habeeb Ogunneye (trung vệ), Jack Fletcher, Tyler Fletcher (tiền vệ) và Shea Lacey (tiền đạo). Với việc De Ligt vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương, nhiều khả năng 25 trong số 26 cầu thủ này sẽ được đăng ký trong trận đấu với Man City. Lacey sẽ bị loại do nhận thẻ đỏ trong trận đấu trước.

Ban lãnh đạo Man United làm khó Carrick

Theo Manchester Evening News, Michael Carrick còn phải đối mặt với khó khăn khác khi ban lãnh đạo Man United đã quyết định không tham gia vào thị trường chuyển nhượng mùa đông. Nguồn tin cho biết “Quỷ đỏ” muốn tập trung vào đầu tư dài hạn và không có mục tiêu hàng đầu nào của đội bóng này khả thi trong tháng 1.

Điều này đồng nghĩa với việc Michael Carrick sẽ chỉ có từng đó cầu thủ trong 17 trận Ngoại hạng Anh còn lại. Dẫu sao, Man United cũng đã trải qua giai đoạn khủng hoảng lực lượng. Trong những ngày tháng cuối của Amorim, đội chủ sân Old Trafford từng mất 8 trụ cột trong đội hình vì những lý do khác nhau.

Nhiều người hâm mộ đang cảm thấy Carrick bị đối xử bất công. Ông thầy người Anh sẵn sàng trở lại giúp đội bóng cũ ở thời điểm “Quỷ đỏ” đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, Man United lại đối xử khá phũ phàng với Carrick khi không cho ông một tân binh nào hết.