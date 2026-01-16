Nguyễn Thanh Nhàn là "khẩu súng trong tay áo" của U23 Việt Nam

Trận quyết đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) diễn ra lúc 22h30 ngày 16/1 trong khuôn khổ vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2026. Với 9 điểm tuyệt đối với 3 trận thắng tại vòng bảng, U23 Việt Nam đang rất hưng phấn để tiếp đà hướng đến chiến thắng trước U23 UAE.

“Với U23 Việt Nam, lợi thế của chúng ta là quen với việc gặp các đội Tây Á. U23 Việt Nam thắng 2 đội Tây Á là U23 Jordan và U23 Ả Rập Xê Út một cách ngoạn mục ở vòng bảng. Về mặt tâm lý, các cầu thủ Việt Nam không có gì phải lo ngại. Khi có tâm lý tốt, chúng ta có thể làm được mọi chuyện”, danh thủ Lưu Ngọc Hùng nhận định.

Người hâm mộ chờ tin vui của U23 Việt Nam.

Dẫu vậy, theo cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng, nếu so với U23 UAE - đội bóng có mặt ở tứ kết với chiếc vé nhì bảng B - các học trò của HLV Kim Sang-sik vẫn được đánh giá thấp hơn rất nhiều về thể hình và cả chuyên môn. Chưa kể, U23 Việt Nam phải bung sức quá nhiều ở cả 3 trận vòng bảng, nên thể lực của các học trò ông Kim Sang-sik bị bào mòn không ít.

Bên cạnh đó, trong lịch sử đối đầu, chúng ta chưa từng thắng được họ. Trong 7 lần đối đầu, tính từ năm 2014 đến nay, U23 UAE chưa từng thua các đội trẻ Việt Nam, trong đó có đến 5 trận thắng. Thậm chí lần gặp nhau gần nhất hồi năm 2023, đội bóng trẻ Tây Á đã thắng đậm U23 Việt Nam với tỷ số 4-0. Dẫu chưa từng thắng đối thủ, nhưng điều đó không làm các tuyển thủ trẻ U23 Việt Nam ngán ngại U23 UAE.

Ông Lưu Ngọc Hùng tin tưởng vào lối chơi khoa học mà HLV Kim Sang-sik đã xây dựng. Ông nói "Với lối chơi đã được định hình về mặt tổ chức, chiến thuật, nên có niềm tin về khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, khả năng làm chủ thế trận. U23 Việt Nam chọn lối chơi phòng ngự phản công phù hợp với tố chất con người và tính hiệu quả đã chứng minh được ở những trận đấu vừa qua. Nhân sự U23 Việt Nam cũng đồng đều nên khi thay người có sự linh hoạt, hợp lý và tạo nên bất ngờ cho đối phương”.

Cựu danh thủ Lưu Ngọc Hùng. Ảnh: FBNV

Theo danh thủ Lưu Ngọc Hùng, trận gặp U23 UAE cơ hội dành cho U23 Việt Nam là 50-50. Cách tiếp cận của U23 UAE như nào khi họ tôn trọng U23 Việt Nam là điều mà thầy trò HLV Kim Sang-sik phải có sự chuẩn bị để đối phó. U23 Việt Nam hiện tại làm tốt về khâu kiểm soát bóng, tự tin. Khi chúng ta gặp đối thủ đá pressing tầm cao nhưng các cầu thủ vẫn kiểm soát thế trận, hạn chế khả năng tấn công của đối phương, đồng thời mở ra những đường phản công hay. Ngoài ra, tính đoàn kết, kỷ luật cũng là điểm mạnh của U23 Việt Nam.

“U23 Việt Nam có khả năng kiểm soát bóng tốt, tìm được cách kiểm soát trận đấu, cự ly đội hình, khả năng giữ bóng, bên cạnh đó có những cá nhân xuất sắc ở một số khoảnh khắc hay thời điểm thay người”, Lưu Ngọc Hùng cho biết.

Danh thủ Lưu Ngọc Hùng tin nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng đã có những đối sách cho trận tứ kết VCK U23 châu Á 2026 gặp đội bóng trẻ Tây Á. Theo phân tích của danh thủ này, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với màn thể hiện chói sáng đã được các đối thủ theo dõi kỹ và tìm phương án khắc chế. Do đó, HLV Kim Sang-sik cần một quân "bài tẩy" khác để tạo thêm đột biến mà đối thủ chưa biết nhiều thông tin, đó là Nguyễn Thanh Nhàn.

“Nguyễn Thanh Nhàn đã trở lại, anh đã được tung vào sân ở những phút cuối trận đấu với U23 Ả Rập Xê Út để bắt nhịp, tôi tin rằng Nguyễn Thanh Nhàn sẽ được ông Kim tung vào sân ở thời điểm thích hợp để tạo ra đột biến", cựu cầu thủ Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn cho biết.