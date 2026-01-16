Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Carrick chưa dẫn dắt MU trận nào đã bị chê bai, người vợ cũng bị liên lụy

Sự kiện: Manchester United Man City - MU, derby Manchester rực lửa

Michael Carrick đang chờ trận đầu tiên dẫn dắt MU nhưng đã bị công kích bởi các huyền thoại MU, thậm chí cả vợ ông cũng bị lôi vào.

   

Chỉ nên tạm quyền?

Michael Carrick còn chưa dẫn dắt trận nào cho MU sau khi được bổ nhiệm tạm quyền thay Ruben Amorim, nhưng lúc này dàn huyền thoại đang làm bình luận viên truyền hình của đội bóng đã lên tiếng chỉ trích, hay thậm chí nói mỉa tân HLV tạm quyền. Thậm chí câu chuyện còn không chỉ thuần chuyên môn, mà động đến cả vợ của Carrick.

Michael Carrick

Michael Carrick

Gary Neville mới đây cho rằng Carrick, dù có trình độ, khó có thể là một HLV trưởng chính thức của MU và việc bổ nhiệm một chiến lược gia khác cần phải được tiến hành ở cuối mùa. Neville giải thích vì sao mình đưa ra quan điểm này và cũng nêu tên những ứng viên ông cho là hợp MU.

“Tôi hy vọng Michael sẽ làm tốt nhưng không thể cân nhắc khả năng anh ấy tiếp tục dẫn dắt đội bóng sang mùa kế tiếp. Kể cả nếu MU thắng mọi trận đấu, sẽ có những người dễ bị lung lạc bởi chuỗi kết quả tích cực đó mà đưa ra quyết định không hợp lý”, Neville nói.

“Cuối mùa giải tôi nghĩ MU cần nhìn vào Pochettino, Tuchel hay Ancelotti. Ancelotti đã 66 tuổi nhưng tôi nghĩ ông ấy vẫn còn có thể làm công việc cấp CLB thêm 1 lần nữa”.

Neville và Keane đều không nghĩ Carrick nên được MU giữ lại sau mùa giải này, dù Carrick còn chưa dẫn dắt trận nào

Neville và Keane đều không nghĩ Carrick nên được MU giữ lại sau mùa giải này, dù Carrick còn chưa dẫn dắt trận nào

Roy Keane bổ sung thêm rằng MU cũng nên chú ý tới Diego Simeone của Atletico Madrid hay Luis Enrique của Paris Saint-Germain. Nhưng khi Neville thắc mắc liệu 2 HLV này có bị hấp dẫn bởi MU, Keane đáp: “Cậu không thấy lạ à, chúng ta đang nói về các lựa chọn thì cậu lại gạch họ đi. MU lẽ ra nên có suy nghĩ rằng đội bóng phải tìm đến HLV trưởng giỏi nhất”.

"Tư thù cũ" chưa quên

Trong khi Neville vẫn bày tỏ hy vọng Carrick sẽ làm tốt, Keane thì không tiếc lời chê quyết định chọn Carrick và thậm chí chê luôn cả ban huấn luyện mới. “Jonny Evans, cậu ta 2 tuần trước còn tung tăng ngoài biển, 4-5 tuần trước còn vừa mới rời MU xong. Darren Fletcher kỳ lạ làm sao lại cho cậu ta công việc ở đội bóng. Fletcher không làm nữa nhưng Carrick lại cho cậu ta vị trí mới. Hay tôi và cậu nên đi Barbados 1 tuần để xem Carrick có cho chúng ta vào ban huấn luyện không”, Keane nói.

Keane cũng chê trợ lý Steve Holland, cho rằng một người kinh nghiệm không đồng nghĩa sẽ bảo đảm chất lượng công việc, thậm chí nói Holland “có kinh nghiệm dẫn dắt đội U7 Anh” (Holland từng dẫn dắt U21 Anh).

Lisa Carrick mắng Keane trên Twitter hồi năm 2014 sau khi Keane chỉ trích cuộc phỏng vấn của chồng cô

Lisa Carrick mắng Keane trên Twitter hồi năm 2014 sau khi Keane chỉ trích cuộc phỏng vấn của chồng cô

Đáng nói là sau đó Keane chuyển sang công kích vợ của Carrick, cô Lisa, do hồi năm 2014 Keane chỉ trích một cuộc phỏng vấn sau trận của Carrick sau khi MU thua Olympiacos. Lisa đã mắng Keane trên mạng xã hội và nói Keane sẽ nói bất cứ điều gì để khiêu khích người khác, nhưng sau đó xóa bình luận và viết rằng cô đã để cảm xúc lấn át.

Keane rõ ràng vẫn chưa quên chuyện cũ, nói: “Ở Sunderland tôi không nói gì với các cầu thủ trong 2 ngày sau khi tôi bắt đầu công việc, chỉ xem họ tập và để các cầu thủ phải dè chừng. Còn Carrick, hay cứ để vợ cậu ta vào phòng thay đồ nói chuyện với cầu thủ vì cô ta đôi lúc được cái to mồm”.

16/01/2026 11:50 AM (GMT+7)
