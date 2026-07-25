Trực tiếp bóng đá Lào - Thái Lan: "Voi chiến" mơ khởi đầu rực rỡ (AFF Cup 2026)

AFF Cup | 8h, 25/7 | New Laos National Stadium Lào 0 - 0 Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Lào vs Thái Lan Thái Lan Điểm Souvannasangso Sangvilay Somsanid Siphongphan Phimmasone Bounkong Thongkhamsavath Sengvanny Khounthoumphone Phanthavong Souvanny Điểm Khammai Weerawatnodom Bihr Bureerat Promrak Yooyen Kaman Pomphan Soonsup Bell Poeiphimai Burapha Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Lào Lào Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Souvannasangso, Sangvilay, Somsanid, Siphongphan, Phimmasone, Bounkong, Thongkhamsavath, Sengvanny, Khounthoumphone, Phanthavong, Souvanny Khammai, Weerawatnodom, Bihr, Bureerat, Promrak, Yooyen, Kaman, Pomphan, Soonsup Bell, Poeiphimai, Burapha

Lào xuất quân với đội quân trẻ trung

Bóng đá Lào vẫn đang trong quá trình xây dựng lại và HLV Vladica Grujic quyết định đem tới AFF Cup 2026 đội hình rất trẻ. Tính ra, độ tuổi trung bình của đội bóng này chỉ là 22,9, tức là rất nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi. Đáng chú ý nhất sẽ là một số cầu thủ đang thi ở nước ngoài như Damoth Thongkhamsavath (CLB Thanh Hóa), hậu vệ Phoutthavong Sangvilay (BG Pathum United, Thái Lan), Khonesavanh Keonuchanh (Rome City Institute, Ý) và tiền đạo Phayak Siphanom (Chainat Hornbill, Thái Lan).

ĐT Thái Lan thiếu nhiều trụ cột

So với Lào, ĐT Thái Lan mang tới trận đấu này đội quân có độ tuổi "già" hơn rất nhiều với rất nhiều cầu thủ đã ngoài 30 tuổi. Bên cạnh đó, "Voi chiến" thiếu nhiều tên tuổi như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta hay Ekanit Panya. Mặc dù vậy, ĐT Thái Lan vẫn tự tin có đội hình tốt hơn so với đối thủ.

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