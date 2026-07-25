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Trực tiếp bóng đá Lào - Thái Lan: "Voi chiến" mơ khởi đầu rực rỡ (AFF Cup 2026)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Bóng đá Thái Lan

(20h, 25/7, vòng bảng AFF Cup) Chứng kiến màn khởi đầu của Việt Nam, Thái Lan chắc chắn cũng muốn có khởi đầu rực rỡ như vậy.

   

AFF Cup | 8h, 25/7 | New Laos National Stadium

Lào
Trực tiếp bóng đá Lào - Thái Lan: "Voi chiến" mơ khởi đầu rực rỡ (AFF Cup 2026) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Lào - Thái Lan: "Voi chiến" mơ khởi đầu rực rỡ (AFF Cup 2026) - 1
Thái Lan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Lào - Thái Lan: "Voi chiến" mơ khởi đầu rực rỡ (AFF Cup 2026) - 1
Souvannasangso, Sangvilay, Somsanid, Siphongphan, Phimmasone, Bounkong, Thongkhamsavath, Sengvanny, Khounthoumphone, Phanthavong, Souvanny
Trực tiếp bóng đá Lào - Thái Lan: "Voi chiến" mơ khởi đầu rực rỡ (AFF Cup 2026) - 1
Khammai, Weerawatnodom, Bihr, Bureerat, Promrak, Yooyen, Kaman, Pomphan, Soonsup Bell, Poeiphimai, Burapha

Lào xuất quân với đội quân trẻ trung

Bóng đá Lào vẫn đang trong quá trình xây dựng lại và HLV Vladica Grujic quyết định đem tới AFF Cup 2026 đội hình rất trẻ. Tính ra, độ tuổi trung bình của đội bóng này chỉ là 22,9, tức là rất nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi. Đáng chú ý nhất sẽ là một số cầu thủ đang thi ở nước ngoài như Damoth Thongkhamsavath (CLB Thanh Hóa), hậu vệ Phoutthavong Sangvilay (BG Pathum United, Thái Lan), Khonesavanh Keonuchanh (Rome City Institute, Ý) và tiền đạo Phayak Siphanom (Chainat Hornbill, Thái Lan).

ĐT Thái Lan thiếu nhiều trụ cột

So với Lào, ĐT Thái Lan mang tới trận đấu này đội quân có độ tuổi "già" hơn rất nhiều với rất nhiều cầu thủ đã ngoài 30 tuổi. Bên cạnh đó, "Voi chiến" thiếu nhiều tên tuổi như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta hay Ekanit Panya. Mặc dù vậy, ĐT Thái Lan vẫn tự tin có đội hình tốt hơn so với đối thủ. 

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ĐT Việt Nam thắng 7-0 xác lập nhiều kỷ lục đáng nhớ, ngỡ ngàng với thầy Kim & Đình Bắc
ĐT Việt Nam thắng 7-0 xác lập nhiều kỷ lục đáng nhớ, ngỡ ngàng với thầy Kim & Đình Bắc

Tuyển Việt Nam cán nhiều cột mốc lịch sử trong ngày cả đội đánh bại Timor Leste với tỷ số 7-0 ở trận mở màn AFF Cup 2026.

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Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/07/2026 12:28 PM (GMT+7)
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