Hot girl võ thuật Châu Tuyết Vân đọ sắc cùng dàn người đẹp chạy marathon

🎯 Giải marathon quy tụ hàng nghìn VĐV, hơn 1000 runner quốc tế tranh tài

Sáng 19/7, giải marathon quốc tế tại Đà Nẵng diễn ra sôi động với sự góp mặt của hàng nghìn vận động viên trong và ngoài nước. Giải đấu năm nay thu hút hơn 1000 runner quốc tế đến từ 52 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những sự kiện chạy bộ quy mô lớn nhất Việt Nam.

Châu Tuyết Vân khoe huy chương lần đầu hoàn thành cự ky 21km

Các VĐV tranh tài ở nhiều cự ly gồm 5km, 10km, 21km và 42km. Không chỉ mang đến những màn cạnh tranh hấp dẫn giữa các chân chạy chuyên nghiệp, giải còn là ngày hội của cộng đồng yêu chạy bộ với sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng thể thao và giới fitness.

🆕 Châu Tuyết Vân lần đầu hoàn thành bán marathon 21km

Một trong những cái tên được chú ý nhất tại giải là Châu Tuyết Vân. Nữ võ sĩ taekwondo từng nhiều lần vô địch thế giới gây ấn tượng khi lần đầu tiên quyết định chinh phục cự ly bán marathon 21km.

Người đẹp võ thuật trên đường chạy

Sau khi về đích, Châu Tuyết Vân chia sẻ hình ảnh rạng rỡ trên trang cá nhân, khoe tấm huy chương hoàn thành cùng vóc dáng khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. Nữ võ sĩ cho biết cô đã trải qua hành trình không hề dễ dàng khi phải thi đấu dưới thời tiết nắng nóng của Đà Nẵng.

"Lần đầu chạy 21km là thử thách với tôi. Thời tiết ở Đà Nẵng lúc này cũng khá nóng. Lúc đầu khi vừa đến giải, tôi rất lo lắng, nghĩ chắc xỉu luôn quá. Tôi may mắn có sự hỗ trợ của các runner khác nên dù mệt, chân có lúc tưởng không phải của mình nữa nhưng vẫn hoàn thành cuộc thi. Bản thân cảm thấy rất vui và không nghĩ mình chạy được nhiều vậy", Châu Tuyết Vân chia sẻ.

Không đặt mục tiêu thành tích, điều khiến Châu Tuyết Vân hạnh phúc nhất là vượt qua giới hạn bản thân để hoàn thành cự ly bán marathon đầu tiên trong sự nghiệp.

🔥 Dàn người đẹp khiến đường chạy thêm rực rỡ

Bên cạnh Châu Tuyết Vân, giải đấu còn có sự góp mặt của nhiều nữ runner nổi tiếng.

Gymer Uyên Namy

Người đẹp Khánh Ly

Đáng chú ý là Hà Thị Hậu, người được mệnh danh là "nữ hoàng chạy trail" Việt Nam. Sau nhiều năm liên tiếp chinh chiến và giành thành tích cao ở các giải địa hình quốc tế, chân chạy quê Lào Cai lần đầu trở lại một giải chạy đường nhựa sau khoảng 3 năm.

Không quá đặt nặng thành tích, Hà Thị Hậu liên tục giao lưu, chụp ảnh và cổ vũ các runner trên suốt hành trình. Dù vậy, với đẳng cấp vốn có, cô vẫn cán đích trong top 4 ở cự ly 21km.

Ngoài ra, đường chạy còn quy tụ nhiều gương mặt xinh đẹp quen thuộc của cộng đồng chạy bộ như Nguyễn Khánh Ly, gymer Uyên Namy, Nguyễn Ngọc Lan, Nông Thị Chang hay Vy Phan. Các nữ runner thu hút nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, phong cách thi đấu năng động cùng nguồn năng lượng tích cực lan tỏa đến đông đảo người tham dự.

"Nữ hoàng chạy địa hình" Hà Thị Hậu

Nông Thị Chang

Sự xuất hiện của dàn người đẹp đã góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, biến giải marathon Đà Nẵng không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là nơi truyền cảm hứng về lối sống khỏe mạnh, tích cực và chinh phục những giới hạn mới.