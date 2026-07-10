Người đẹp Thanh Trang lập cú đúp danh hiệu ở giải pickleball toàn sao

🔥 Dàn người đẹp gây chú ý

Trong ngày 9/7, giải Mr & Miss Pickleball Vietnam 2026 đã chính thức khởi tranh tại khu nghỉ dưỡng cao cấp The Grand Ho Tram (Xã Hồ Tràm, TP.HCM). Ở ngày thi đấu mở màn, giải tranh tài ở nội dung Doanh Nhân – Celeb.

Các người đẹp tranh tài tại giải

20 cặp đấu được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt chạm 11 điểm thắng. Với việc chỉ chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào tứ kết, vòng bảng của nội dung này đã chứng kiến rất nhiều màn so tài kịch tính, nảy lửa để cạnh tranh những suất đi tiếp.

Quy tụ nhiều hoa hậu, người mẫu, hot girl…nổi tiếng, giải đấu gây ấn tượng không chỉ bằng chất lượng chuyên môn mà còn ở những vẻ đẹp khỏe khoắn, nóng bỏng trên sân. Khán giả được chứng kiến nhiều trận đấu diễn ra theo thế trận giằng co nảy lửa hoặc có kết quả ngược dòng đầy cảm xúc. Thậm chí có những đội chỉ có thể đi tiếp nhờ vào hiệu số phụ.

🎯 Hot girl Thanh Trang lập cú đúp danh hiệu

Một trong những gương mặt gây chú ý nhất giải là Lê Thị Thanh Trang. Nữ VĐV sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng nóng bỏng này đã có màn phối hợp ăn ý cùng người đồng đội Từ Lê Khánh Vỹ để lần lượt vượt qua các đối thủ mạnh, tiến vào đến bán kết.

Thanh Trang thi đấu cùng đồng đội

Màn trình diễn ấn tượng này giúp Thanh Trang không chỉ giành hạng Ba chung cuộc mà còn nhận thêm giải trận đấu xuất sắc nhất trong ngày.

Cô gái đang làm công việc người mẫu ảnh tại TP.HCM cho biết cô đã có hơn 1 năm chơi pickleball. Mặc dù trước đó chưa từng tập qua môn thể thao có vợt nào, Thanh Trang chia sẻ bản thân đã bị pickleball chinh phục. Người đẹp bật mí bản thân từng tập đến 10 tiếng trong một ngày với khát khao có được danh hiệu ở môn thể thao này. Hiện tại, khi đã có cho mình một số danh hiệu, Thanh Trang duy trì tập ít nhất 3 buổi trong tuần, mỗi buổi khoảng 2 tiếng. Cô nàng cho biết sẽ cố gắng giành thêm danh hiệu ở nội dung còn lại của giải.

✨ Tìm ra nhà vô địch đầu tiên

Trải qua một ngày tranh tài đỉnh cao, chức vô địch nội dung Doanh Nhân – Celeb thuộc về đôi Phillip Vũ và Mai Thu Hà (Hà HitPark). Trong trận chung kết, bộ đôi này đã xuất sắc thắng Đinh Trà My và Phạm Văn Bằng với tỉ số 15-11. Đây là trận đấu mà 2 đội đã cống hiến một màn đua tỉ số rất hấp dẫn, cống hiến rất nhiều pha bóng giằng co với lợi thế giao bóng được thay đổi liên tục. Dù sở hữu kỹ năng cá nhân xuất sắc, Phạm Văn Bằng đã không thể tạo nên bất ngờ khi Phillip Vũ và Thu Hà tỏ ra đồng đều và ăn ý hơn.

Phillip Vũ và Mai Thu Hà lên ngôi vô địch

Với chức vô địch, Phillip Vũ và Mai Thu Hà nhận cúp cùng nhiều quà tặng với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng. Với ngôi Á quân, Đinh Trà My và Phạm Văn Bằng nhận phần thưởng có tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Đồng hạng Ba thuộc về đôi Từ Lê Khánh Vỹ và Lê Thị Thanh Trang với tổng giải thưởng hơn 60 triệu đồng.

Ngoài ra, Từ Lê Khánh Vỹ & Lê Thị Thanh Trang nhận giải thưởng phụ PLAY OF THE DAY còn Phạm Văn Bằng nhận giải “VĐV ấn tượng nhất trong ngày”, mỗi giải có giá trị hơn 10 triệu đồng.

Trong ngày 10/7, giải sẽ diễn ra nội dung Đồng đội Celebrities, nội dung hấp dẫn nhất giải thi đấu theo thể thức MLP. Các đội được chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội thi đấu vòng tròn. Hai đội có thành tích tốt nhất ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, trước khi xác định hai đội xuất sắc nhất vào chung kết để tìm ra chủ nhân của hai danh hiệu Mr Pickleball Vietnam và Miss Pickleball Vietnam.