Mỹ nhân từ bỏ giấc mơ Wimbledon & cú bẻ lái trở thành "nữ hoàng" pickleball

Quyết định rũ bỏ hào quang quần vợt để chuyển sang một bộ môn hoàn toàn mới, mỹ nhân lai Dominique Schaefer đã chứng minh bản lĩnh của một ngôi sao thể thao đích thực.

Dominique Schaefer gặt hái nhiều thành công khi chọn chơi pickleball

Giấc mơ Grand Slam dang dở

Sinh năm 1999 tại Lima, Peru, Dominique Schaefer mang trong mình dòng máu lai Peru - Mỹ nên sở hữu nhan sắc đầy quyến rũ. Có chiều cao ấn tượng 1m75 cùng gương mặt sắc sảo, cô sớm được kỳ vọng sẽ trở thành một "búp bê" mới của làng quần vợt thế giới.

Schaefer từng là niềm tự hào của tennis Peru. Cô từng vươn lên vị trí thứ 23 trên bảng xếp hạng thế giới lứa tuổi trẻ (ITF Junior) và giành quyền tham dự vòng đấu chính thức tại các giải Grand Slam danh giá như Wimbledon và Roland Garros vào năm 2016. Không dừng lại ở đó, cô còn cống hiến cho đội tuyển quốc gia tại giải đồng đội Fed Cup với thành tích ấn tượng 7 trận thắng và 5 trận thua.

Thế nhưng, hành trình chuyên nghiệp (WTA) đầy khắc nghiệt với vị trí cao nhất là thứ 589 thế giới vào năm 2019 đã khiến ngọn lửa đam mê của cô gái trẻ dần nguội lạnh. Mong muốn tìm kiếm một lối đi riêng, một hướng đi mới cho sự nghiệp bắt đầu nhen nhóm.

Cú bẻ lái chấn động nhưng chính xác khi đến với pickleball

Mùa hè năm 2023, khi cơn sốt pickleball bùng nổ mạnh mẽ và trở thành môn thể thao phát triển nhanh nhất tại Mỹ, Dominique Schaefer đã đưa ra quyết định táo bạo nhất cuộc đời, chính thức chia tay tennis để chuyển hẳn sang thi đấu pickleball chuyên nghiệp.

Bước chuyển dịch này không chỉ mang lại cho cô danh tiếng mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược. Bản lĩnh từ những năm tháng đứng trên thảm cỏ Grand Slam giúp cô nhanh chóng thích nghi và đánh bại các đối thủ ở môn thể thao mới.

"Nữ hoàng" thống trị bằng nhan sắc và tư duy cơ bắp

Trên sân đấu pickleball, Dominique Schaefer mang một phong cách không thể trộn lẫn. Nhờ gốc gác tennis, cô sở hữu cú đánh đầy uy lực, tạo ra những pha bóng xoáy (spin) áp đảo từ vạch cuối sân một thứ vũ khí hiếm hoi đối với các vận động viên pickleball thuần túy. Khán giả tại các giải đấu thường xuyên được chứng kiến những cú đánh cuối sân uy lực liên tiếp mang thương hiệu của Schaefer.

Sự kiên nhẫn, bộ chân linh hoạt cùng những pha bóng chuẩn xác vào góc sân đã giúp cô hạ gục hàng loạt hạt giống sừng sỏ. Chuyên trang pickleball.com liên tục bầu chọn cô vào danh sách "vận động viên mặc đẹp nhất" tại các chặng tour thế giới. Không chỉ thống trị về chuyên môn, Schaefer còn là thỏi nam châm hút truyền thông nhờ gu thời trang đẳng cấp.

Rời bỏ giấc mơ thảm cỏ xanh Wimbledon, Dominique không hề thất bại. Cô chỉ đơn giản là chọn một chiếc vương miện phù hợp hơn để tỏa sáng rực rỡ với tư cách là "nữ hoàng" mới của làng pickleball thế giới.

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