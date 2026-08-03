Trực tiếp bóng đá Campuchia - Timor Leste: 3 điểm gỡ lại danh dự (AFF Cup)

AFF Cup | 17h30 ngày 3/8, bảng A | Campuchia 0 - 0 Timor Leste (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Campuchia vs Timor Leste Timor Leste Điểm Kimhuy Mizuno Vann Vit Dimong Phat Sokha Ogawa Mirzaev Suhana Bento Chanthea Coulibaly Điểm Niski Silva Correia Varudo Ryan Jom Osorio Ribeiro Arrarte Zenivio Joao Pedro Joao Rangel Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Campuchia Campuchia Timor Leste Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Kimhuy, Mizuno, Vann Vit, Dimong, Phat Sokha, Ogawa, Mirzaev, Suhana, Bento, Chanthea, Coulibaly Niski, Silva, Correia, Varudo, Ryan Jom, Osorio, Ribeiro, Arrarte, Zenivio, Joao Pedro, Joao Rangel

Campuchia đang đứng trước cơ hội quý giá để giành chiến thắng đầu tiên tại giải vô địch Đông Nam Á, trước khi đối đầu với Việt Nam trong lượt trận cuối. Dù 3 điểm có thể không thay đổi cục diện bảng A, nhưng chiến thắng này sẽ giúp đội chủ nhà tránh khỏi việc rời giải với hai bàn tay trắng, đồng thời đáp ứng phần nào kỳ vọng của người hâm mộ tại sân vận động Olympic.

Trong khi đó, Timor Leste cũng không còn nhiều mục tiêu, ngoài việc tìm kiếm một kết quả tích cực. Sau khi vượt qua Brunei ở vòng play-off để vào vòng bảng, đội bóng của HLV Ze Pedro đã phải đối mặt với thực tế rằng giải đấu này vượt quá khả năng của họ. Timor Leste đã nhận những thất bại nặng nề, với tỷ số 0-7 trước Việt Nam, 0-2 trước Singapore và 0-3 trước Indonesia. Họ chưa giành được điểm nào và cũng chưa ghi được bàn thắng nào, hiện đang đứng cuối bảng và đã chắc chắn bị loại.

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