Trực tiếp bóng đá Campuchia - Timor Leste: 3 điểm gỡ lại danh dự (AFF Cup)
(17h30, 3/8, bảng A) Chủ nhà Campuchia đặt mục tiêu có 3 điểm trước đối thủ yếu Timor Leste để tránh cảnh trắng tay ở giải đấu năm nay.
AFF Cup | 17h30 ngày 3/8, bảng A |
Điểm
Kimhuy
Mizuno
Vann Vit
Dimong
Phat Sokha
Ogawa
Mirzaev
Suhana
Bento
Chanthea
Coulibaly
Điểm
Niski
Silva
Correia
Varudo
Ryan Jom
Osorio
Ribeiro
Arrarte
Zenivio
Joao Pedro
Joao Rangel
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Campuchia đang đứng trước cơ hội quý giá để giành chiến thắng đầu tiên tại giải vô địch Đông Nam Á, trước khi đối đầu với Việt Nam trong lượt trận cuối. Dù 3 điểm có thể không thay đổi cục diện bảng A, nhưng chiến thắng này sẽ giúp đội chủ nhà tránh khỏi việc rời giải với hai bàn tay trắng, đồng thời đáp ứng phần nào kỳ vọng của người hâm mộ tại sân vận động Olympic.
Trong khi đó, Timor Leste cũng không còn nhiều mục tiêu, ngoài việc tìm kiếm một kết quả tích cực. Sau khi vượt qua Brunei ở vòng play-off để vào vòng bảng, đội bóng của HLV Ze Pedro đã phải đối mặt với thực tế rằng giải đấu này vượt quá khả năng của họ. Timor Leste đã nhận những thất bại nặng nề, với tỷ số 0-7 trước Việt Nam, 0-2 trước Singapore và 0-3 trước Indonesia. Họ chưa giành được điểm nào và cũng chưa ghi được bàn thắng nào, hiện đang đứng cuối bảng và đã chắc chắn bị loại.
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Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-03/08/2026 11:53 AM (GMT+7)