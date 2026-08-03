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Trực tiếp bóng đá Campuchia - Timor Leste: 3 điểm gỡ lại danh dự (AFF Cup)

Sự kiện: AFF Cup 2026 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(17h30, 3/8, bảng A) Chủ nhà Campuchia đặt mục tiêu có 3 điểm trước đối thủ yếu Timor Leste để tránh cảnh trắng tay ở giải đấu năm nay.

   

AFF Cup | 17h30 ngày 3/8, bảng A |

Campuchia
Trực tiếp bóng đá Campuchia - Timor Leste: 3 điểm gỡ lại danh dự (AFF Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Campuchia - Timor Leste: 3 điểm gỡ lại danh dự (AFF Cup) - 1
Timor Leste
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Campuchia - Timor Leste: 3 điểm gỡ lại danh dự (AFF Cup) - 1
Kimhuy, Mizuno, Vann Vit, Dimong, Phat Sokha, Ogawa, Mirzaev, Suhana, Bento, Chanthea, Coulibaly
Trực tiếp bóng đá Campuchia - Timor Leste: 3 điểm gỡ lại danh dự (AFF Cup) - 1
Niski, Silva, Correia, Varudo, Ryan Jom, Osorio, Ribeiro, Arrarte, Zenivio, Joao Pedro, Joao Rangel

Campuchia đang đứng trước cơ hội quý giá để giành chiến thắng đầu tiên tại giải vô địch Đông Nam Á, trước khi đối đầu với Việt Nam trong lượt trận cuối. Dù 3 điểm có thể không thay đổi cục diện bảng A, nhưng chiến thắng này sẽ giúp đội chủ nhà tránh khỏi việc rời giải với hai bàn tay trắng, đồng thời đáp ứng phần nào kỳ vọng của người hâm mộ tại sân vận động Olympic.

Trong khi đó, Timor Leste cũng không còn nhiều mục tiêu, ngoài việc tìm kiếm một kết quả tích cực. Sau khi vượt qua Brunei ở vòng play-off để vào vòng bảng, đội bóng của HLV Ze Pedro đã phải đối mặt với thực tế rằng giải đấu này vượt quá khả năng của họ. Timor Leste đã nhận những thất bại nặng nề, với tỷ số 0-7 trước Việt Nam, 0-2 trước Singapore và 0-3 trước Indonesia. Họ chưa giành được điểm nào và cũng chưa ghi được bàn thắng nào, hiện đang đứng cuối bảng và đã chắc chắn bị loại.

Trực tiếp bóng đá Campuchia - Timor Leste: 3 điểm gỡ lại danh dự (AFF Cup) - 1

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Theo DA tổng hợp ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/08/2026 11:53 AM (GMT+7)
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