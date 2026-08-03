Vì sao Vinicius nên chấp nhận sang Arsenal thay vì ở lại Real Madrid?

Vinicius chuyển sang Arsenal, liệu điều đó có xảy ra? Chúng ta sẽ phải chờ xem Vinicius quyết định ra sao với lời mời gia hạn hợp đồng của Real Madrid, khi CLB này đã quyết định không đáp ứng mức lương 30 triệu euro/năm mà Vinicius yêu cầu. Arsenal đang chờ đợi câu trả lời và Vinicius cần nói sớm vì giờ đã là đầu tháng 8.

Vinicius đang đứng trước 2 lựa chọn ở Madrid

Với giới cầu thủ hiện nay, tới được Real Madrid và tỏa sáng đã là đạt tới cực đỉnh về sự nghiệp cá nhân. Đó là lý do vì sao Rodri vẫn đang muốn rời Man City để trở lại Madrid, Bernardo Silva đã đoạt cả đống danh hiệu ở Man City vẫn không thể từ chối “Los Blancos”.

Vinicius đã ở Madrid 8 năm, ghi hơn 100 bàn và đoạt Quả bóng Bạc lẫn 2 Champions League. Anh không còn phải chứng minh điều gì nên nếu bảo Vinicius phải sang Arsenal để chứng minh đẳng cấp ở bóng đá Anh, đó là một điều nghe khá… kỳ quặc. Nghe như “Messi chưa bao giờ chứng minh đẳng cấp ở Anh” vậy, trong khi Messi vừa đánh bại những cầu thủ Anh ưu tú nhất ở World Cup vừa qua.

Tuy nhiên không phải mảnh đất nào cũng là đất lành, sự nghiệp của một số cầu thủ từng khoác áo Real Madrid đã chỉ cất cánh khi họ tìm nơi khác, mà tiêu biểu chính là đương kim đội trưởng Arsenal, Martin Odegaard. Người ta có thể thấy rằng 2 mùa qua Vinicius đã không còn là cầu thủ hiệu quả cao ở Madrid.

Vinicius đã kém dần về mặt phong độ sau khi Mbappe gia nhập Real Madrid

Không khó để thấy Vinicius đang kẹt trong cái bóng của Kylian Mbappe. Không phải là 2 cầu thủ này cố ý phá hoại nhau, nhưng bản chất cách chơi, vị trí của họ đã khiến sự thiếu ăn ý là không tránh khỏi. Và Mbappe được trả lương cao ngất ngưởng trong khi chưa mang về danh hiệu lớn nào cho Real Madrid, điều Vinicius (và Jude Bellingham) đã làm được.

Cách đối xử “nhất bên trọng, nhất bên khinh” của Real Madrid với Vinicius dường như ảnh hưởng lên chính anh, tiền đạo người Brazil đã không còn chăm tranh chấp, chăm chạy chỗ mà có vẻ chơi vì cá nhân hơn. Có những nỗi bực dọc không thể giấu được dù không nói ra, do con người bộc lộ qua ngôn ngữ cơ thể rất rõ, và bóng đá là môn chơi mà ngôn ngữ cơ thể được biểu đạt rất rõ ràng.

Chuyện trả lương cho Vinicius không phải chỉ là chuyện tài chính, mà nó còn là cách thể hiện sự đánh giá của Real Madrid với công lao Vinicius mang lại. Nếu Real Madrid không đáp ứng, tội gì Vinicius không sang Arsenal khi họ tỏ rõ mình có khả năng đáp ứng được?

Arsenal đã được HLV Arteta xây thành một cỗ máy chiến thắng ở Premier League. Có thêm Vinicius sẽ khiến họ đến với giấc mơ Cúp C1?

Arsenal đã xây dựng đội bóng quanh Bukayo Saka là cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB, họ hẳn cũng sẽ sẵn lòng trả 400.000 bảng/tuần trở lên cho Vinicius để xây dựng lối chơi quanh cả Saka và anh, cũng như Saliba, Odegaard và Rice đều là các cầu thủ hưởng hơn 200.000 bảng/tuần trở lên. Cánh trái đã trống chỗ để chờ Vinicius, họ chỉ có Gabriel Martinelli ở vị trí này nhưng ai cũng thấy Martinelli không đủ tầm đá chính.

Sang Arsenal, Vinicius sẽ được trọng vọng cả về tài chính lẫn về vị trí. Và nếu anh do dự rằng Arsenal chưa từng vô địch Cúp C1, một danh hiệu Champions League cho Arsenal sẽ khiến Vinicius thành một tượng đài ở Emirates, thay vì chỉ là một trong rất nhiều siêu sao đã từng bước qua mặt cỏ Bernabeu.